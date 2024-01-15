Деньги
Таня Боброва

Путин поручил разработать механизм страхования средств на новых ИИС на сумму до 1,4 млн рублей Статьи редакции

Инвесторы могут открывать инвестсчета третьего типа с января 2024 года.

  • Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать механизм страхования денег граждан на индивидуальных инвестиционных счетах, открытых с 1 января 2024 года (ИИС третьего типа). Максимальная сумма страхового возмещения — 1,4 млн рублей на человека. Срок выполнения поручения — 1 марта 2024-го.
  • Президент предложил распространить на ИИС механизм страхования банковских вкладов в декабре 2023 года. По вкладам лимит страхового возмещения также составляет 1,4 млн рублей.
  • ИИС третьего типа заменил счета первого и второго типов: прежние завести теперь нельзя, но уже открытые сохранятся — при желании их можно превратить в ИИС-3.
  • Россияне смогут открыть новые ИИС с 2024-го по 2026-й минимум на пять лет, в 2027-м — на шесть, в 2028-м — на семь, в 2029-м — на восемь, в 2030-м — на девять. С 2031 года открывать счета можно будет только на срок от 10 лет. Пополнение без ограничений по сумме.
  • Налоговый вычет будет комбинированным: на взнос и на доход. При этом деньги можно вывести без потери льгот в случае «тяжёлых жизненных ситуаций» (в законе упоминается оплата дорогостоящего лечения).

#новости #инвестиции #иис

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 Вадим Д.
деньги можно вывести без потери льгот в случае «тяжёлых жизненных ситуаций»

Первая «тяжёлая жизненная ситуация»: я российский инвестор, войдите в положение.

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Васисуалий Лоханкин

А можно сначала компенсацию за заблокированные иностранные акции на старом ИИС??

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Доллар по 28
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Синий трактор

Россияне смогут открыть новые ИИС с 2024-го по 2026-й минимум на пять лет, в 2027-м — на шесть, в 2028-м — на семь, в 2029-м — на восемь, в 2030-м — на девять. С 2031 года открывать счета можно будет только на срок от 10 лет.

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Синий трактор

спасибо посмеялся. в россии в рублях горизонт планирования даже 6-10 месяцев это много чтобы деньги вкладывать, а они предлагают на 10 лет

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Невкусно и грустно

Тут еще не написано, как с НГ дивидендных бояр на старых ИИС начали трясти, чтобы перегнать их в ИИС-3. Это делается явно из-за того, что стабильности в системе хоть отбавляй %)

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Дмитрий Сомов

это что-то вроде:
- открывайте сейчас, потому что потом условия станут хуже

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A V

Эффективные менеджеры быстро все освоя...эээ разработают

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Анатолий Бубнов

"Максимальная сумма страхового возмещения — 1,4 млн рублей на человека."-это же мало

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Дмитрий Зима

И от чего страхование защитит на иис? Не может же оно защищать от падения

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Михаил

Оно защитит от спиздинга активов, хотя постойте, они же не спизжены, а временно обособлены прямо как все иностранные акции, ну или в случае российских будут временно заморожены, прямо как накопительная часть пенсий, то-есть не защитить не от чего

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Синий трактор

«Сбережения — хороший ресурс». Глава Минфина предложил Путину бросить 40 трлн рублей вкладов россиян на «развитие экономики»

Российские власти планируют задействовать денежные средства граждан, чтобы «обеспечить финансовый суверенитет», сохранить устойчивость финансового рынка и добиться развития экономики. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президенту Владимиру Путину сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, речь идет о десятках триллионов рублей сбережений — это финансовые ресурсы граждан, которые «находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах». Личные сбережения граждан — это «хороший ресурс», сказал Силуанов Путину: «Он должен работать на доходы граждан, так и использоваться как источник для экономического развития».

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Синий трактор

несите денежки государству, у него на них планы. первую партию уже кинули https://vc.ru/money/986737-putin-poruchil-razrabotat-mehanizm-strahovaniya-sredstv-na-novyh-iis-na-summu-do-1-4-mln-rubley?comment=6981529&from=copylink

Путин поручил разработать механизм страхования…
Инвесторы могут открывать инвестсчета третьего типа с января 2024 года.
vc.ru
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Миру мир

Заморозка денег в долгострок это им приятно, конечно, но там на ИИС не так много. Если они сделали с валютными вкладами кульбит, то и с обычными могут сделать при определенных обстоятельствах.

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