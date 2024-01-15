Деньги
Евгения Евсеева

ЦБ раскритиковал новые ограничения банков при выдаче льготной ипотеки Статьи редакции

Жалобы на ограничения уже пообещала рассмотреть ФАС.

  • С января 2024 года несколько крупных игроков на рынке ипотечного кредитования («Сбер», ВТБ, «Альфа-банк» и другие) ввели новые условия для выдачи льготной ипотеки: её будут оформлять только тем клиентам, что приобретают жильё у застройщика-партнёра. При такой схеме банки берут с девелоперов комиссию, которая позволяет снизить процентную ставку.
  • Банк России отметил, что новая практика может создать риски того, что комиссию переложат в цены на жильё. На комментарий регулятора ссылаются РБК, «Коммерсантъ» и Forbes.

Выдача банками льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования. Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несёт риски для ипотечных заёмщиков.

ЦБ
  • Регулятор будет проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов — чтобы «завышенные цены не приводили к системным рискам». А оператору льготных ипотечных программ «Дом.РФ» ЦБ предложил пересмотреть лимиты на выдачу кредитов с господдержкой для банков. Тем, кто не вводит комиссию, могут их расширить для «выравнивания ситуации».
  • Новый подход вызвал у застройщиков неоднозначную реакцию: некоторые стали отказываться от сотрудничества с определёнными банками или предупреждать о переносе комиссии в стоимость недвижимости, писал РБК.
  • Жалобы на ограничения получила и ФАС. В службе уточнили, что рассмотрят их в «установленном порядке», но не рассказали, кто именно жалуется на новую практику: застройщики или физлица. В ЦБ тогда сообщали, что регулятор «изучает новые практики».
  • Банки объясняли введение ограничений постановлением правительства, по которому минимальный взнос по льготной ипотеке повысили с 20% до 30%, а максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях действовал лимит до 12 млн рублей.
  • При этом для банков изменился порядок получения субсидий от государства, из-за чего снизилась рентабельность выдачи такого кредита. Опрошенные Forbes эксперты указывали, что для них участие в ипотечных госпрограммах «встало на грань рентабельности».
Фото: iStockphoto

#новости #цб #банки #ипотека

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 джекичян
участие в ипотечных госпрограммах «встало на грань рентабельности»

+ эскроу счета
+ ипотека, обмазанная страховками жизни, наводнения и плохого настроения
+ субсидии от государства
+ комиссия от застройщиков

Бедненькие =(

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Стартапер-пессимист

При этом цена на бетон и арматуру +- всегда стабильна.
Зажрались, конечно.

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Barabas77

сейчас выгодней снимать в Питере за 30 000 и на 70 000 покупать доллары, чем платить по 100 000 за наипотеку

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Иностранный агент

А где ты доллары хранить собрался?

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Вася Пражкин

Вам точный адрес нужен?

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Иностранный агент

Да и номер ячейки

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Главный по ВЦ

Тем временем доллар уже 87 руб. 🤣

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Бинарный Ёж

Осталось 2 месяца чтобы выгодно закупиться.

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Синий трактор

так хорошо же, думаю к выборам еще опустят и нужно брать. Хоть какая то пользова гражданам от показухи правительства

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Синий трактор

фундаментальных причин доллару дешеветь нет, денежная масса в рублях только растет, а значит реально рубли продолжают дешеветь.

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Vladik P

Все правильно.

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Маргарита Калининская

🥲 - скупая слеза ипотечного брокера 😄
Реально так, согласна, по рыночной ставке - так вообще..(

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Стартапер-пессимист

Вообще лучше не привязываться на 30 лет к коробке.

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Кузя

согласен! лучше прийти и сразу купить за налик

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Денис Попович

ну в льготку если по условиям проходишь можно было и взять в том же спб с небольшим платежом. и ниче не мешает покупать баксы. кэшем они все равно дешевеют на 3-4% в год если лежат без дела дома. сомнительная выгода.

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Макс Симченко

Как на отчеты банков посмотришь, дак там прибыли миллиардные. Еще захотели субсидию от застройщиков. Очевидно же, что застройщики будут цену поднимать ровно на этот процент субсудии. Завязывайте, дайте юзать 5 процентов)

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Денис Попович

Не будут. Застрои бунтуют против этой комсы. Продажи встанут.

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Маргарита Калининская

Далеко не все, к сожалению, сетл вроде заявил сначала, что ставит в стоп эту троицу, а потом дал заднюю, сказав, что они просто ищут компромисс и не так уж категоричны..

Это мракобесие будет только укореняться, если застройщики будут молчать и приспосабливаться(

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Денис Попович

обычная корпоративная вежливость. сммщик аккуратно и нейтрально дал комментарий. не будут они платить. домрф сегодня сообщил, что не будет вводить комиссию для застроев. предлположу, комсу оставят те банки которым ипотека нафиг не нужна типа газпрома.

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Маргарита Калининская

Да будет так 🙏🤞🏼
Иначе, совсем печальные какие-то перспективы(

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Денис Попович

а какая разница? первоначалка 30-50%. сумма до 6 млн. даже в новой москве найти что то за 6 непросто. отмена льготных ипотек в переуступках. рынок так и так труп. сейчас только за кэш сделки. купи продай.

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Маргарита Калининская

Семейка остается, IT-ипотека - там для Питера и Москвы хорошие лимиты все еще, а «субсидирование» это распространяет свои щупальца на все программы, включая семейку и т д

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Денис Попович

одна в одни руки. как изначально и должно было быть. чтоб спекулянты по семейки студии не выгребали.

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Маргарита Калининская

Ну, да)

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Невкусно и грустно

Эта ерунда с вербальными интервенциями/откатами, похоже, будет бесконечной (до коллапса рынка недвиги)

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Cranбери

Да он уже на грани этого самого коллапса. Больше строить не будут.

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Буквоед

Этот коллапс как рабочее место проктолога – растягивается уже годами. А всё никак не коллапсирует.

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Главный по ВЦ

Ох уж эта экономика "разорванная в клочья" при Обаме ))) вот вот еще чуть чуть 🤣

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Kiss1nger

Также как замерзшая без нашего газа Европа, крах США из-за госдолга, а также доллар скоро "апять па 30". :D

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Главный по ВЦ

Ну типа )

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debil
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Griby Lenina

План ЦБ:
Инициируй.
Уходи в тень.
Критикуй.
Вызывай ФАС.

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неформат

ух какой грозный цб, своих напёрсточников раскритиковал

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Michael V

Странно, что ЦБ озаботился. Он же не вмешивается в операционную деятельность банков и это вроде как не его дело.

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Васисуалий Лоханкин

Если начнется массовая невыплата ипотек и повалятся банки, как в США 2008 -последствия им разгребать )

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Vladik P

Ничего не повалится. Максимум будет недолгая стагнация на рынке, переориентируются когда увидят отчётность по полугодию. Будут откатывать назад, такое уже было.

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