ЦБ раскритиковал новые ограничения банков при выдаче льготной ипотеки Статьи редакции
Жалобы на ограничения уже пообещала рассмотреть ФАС.
- С января 2024 года несколько крупных игроков на рынке ипотечного кредитования («Сбер», ВТБ, «Альфа-банк» и другие) ввели новые условия для выдачи льготной ипотеки: её будут оформлять только тем клиентам, что приобретают жильё у застройщика-партнёра. При такой схеме банки берут с девелоперов комиссию, которая позволяет снизить процентную ставку.
- Банк России отметил, что новая практика может создать риски того, что комиссию переложат в цены на жильё. На комментарий регулятора ссылаются РБК, «Коммерсантъ» и Forbes.
- Регулятор будет проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов — чтобы «завышенные цены не приводили к системным рискам». А оператору льготных ипотечных программ «Дом.РФ» ЦБ предложил пересмотреть лимиты на выдачу кредитов с господдержкой для банков. Тем, кто не вводит комиссию, могут их расширить для «выравнивания ситуации».
- Новый подход вызвал у застройщиков неоднозначную реакцию: некоторые стали отказываться от сотрудничества с определёнными банками или предупреждать о переносе комиссии в стоимость недвижимости, писал РБК.
- Жалобы на ограничения получила и ФАС. В службе уточнили, что рассмотрят их в «установленном порядке», но не рассказали, кто именно жалуется на новую практику: застройщики или физлица. В ЦБ тогда сообщали, что регулятор «изучает новые практики».
- Банки объясняли введение ограничений постановлением правительства, по которому минимальный взнос по льготной ипотеке повысили с 20% до 30%, а максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях действовал лимит до 12 млн рублей.
- При этом для банков изменился порядок получения субсидий от государства, из-за чего снизилась рентабельность выдачи такого кредита. Опрошенные Forbes эксперты указывали, что для них участие в ипотечных госпрограммах «встало на грань рентабельности».
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+ эскроу счета
+ ипотека, обмазанная страховками жизни, наводнения и плохого настроения
+ субсидии от государства
+ комиссия от застройщиков
Бедненькие =(
При этом цена на бетон и арматуру +- всегда стабильна.
Зажрались, конечно.
сейчас выгодней снимать в Питере за 30 000 и на 70 000 покупать доллары, чем платить по 100 000 за наипотеку
А где ты доллары хранить собрался?
Вам точный адрес нужен?
Да и номер ячейки
Тем временем доллар уже 87 руб. 🤣
Осталось 2 месяца чтобы выгодно закупиться.
так хорошо же, думаю к выборам еще опустят и нужно брать. Хоть какая то пользова гражданам от показухи правительства
фундаментальных причин доллару дешеветь нет, денежная масса в рублях только растет, а значит реально рубли продолжают дешеветь.
Все правильно.
🥲 - скупая слеза ипотечного брокера 😄
Реально так, согласна, по рыночной ставке - так вообще..(
Вообще лучше не привязываться на 30 лет к коробке.
согласен! лучше прийти и сразу купить за налик
ну в льготку если по условиям проходишь можно было и взять в том же спб с небольшим платежом. и ниче не мешает покупать баксы. кэшем они все равно дешевеют на 3-4% в год если лежат без дела дома. сомнительная выгода.
Как на отчеты банков посмотришь, дак там прибыли миллиардные. Еще захотели субсидию от застройщиков. Очевидно же, что застройщики будут цену поднимать ровно на этот процент субсудии. Завязывайте, дайте юзать 5 процентов)
Не будут. Застрои бунтуют против этой комсы. Продажи встанут.
Далеко не все, к сожалению, сетл вроде заявил сначала, что ставит в стоп эту троицу, а потом дал заднюю, сказав, что они просто ищут компромисс и не так уж категоричны..
Это мракобесие будет только укореняться, если застройщики будут молчать и приспосабливаться(
обычная корпоративная вежливость. сммщик аккуратно и нейтрально дал комментарий. не будут они платить. домрф сегодня сообщил, что не будет вводить комиссию для застроев. предлположу, комсу оставят те банки которым ипотека нафиг не нужна типа газпрома.
Да будет так 🙏🤞🏼
Иначе, совсем печальные какие-то перспективы(
а какая разница? первоначалка 30-50%. сумма до 6 млн. даже в новой москве найти что то за 6 непросто. отмена льготных ипотек в переуступках. рынок так и так труп. сейчас только за кэш сделки. купи продай.
Семейка остается, IT-ипотека - там для Питера и Москвы хорошие лимиты все еще, а «субсидирование» это распространяет свои щупальца на все программы, включая семейку и т д
одна в одни руки. как изначально и должно было быть. чтоб спекулянты по семейки студии не выгребали.
Ну, да)
Эта ерунда с вербальными интервенциями/откатами, похоже, будет бесконечной (до коллапса рынка недвиги)
Да он уже на грани этого самого коллапса. Больше строить не будут.
Этот коллапс как рабочее место проктолога – растягивается уже годами. А всё никак не коллапсирует.
Ох уж эта экономика "разорванная в клочья" при Обаме ))) вот вот еще чуть чуть 🤣
Также как замерзшая без нашего газа Европа, крах США из-за госдолга, а также доллар скоро "апять па 30". :D
Ну типа )
План ЦБ:
Инициируй.
Уходи в тень.
Критикуй.
Вызывай ФАС.
ух какой грозный цб, своих напёрсточников раскритиковал
Странно, что ЦБ озаботился. Он же не вмешивается в операционную деятельность банков и это вроде как не его дело.
Если начнется массовая невыплата ипотек и повалятся банки, как в США 2008 -последствия им разгребать )
Ничего не повалится. Максимум будет недолгая стагнация на рынке, переориентируются когда увидят отчётность по полугодию. Будут откатывать назад, такое уже было.