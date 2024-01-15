Деньги
Маша Цепелева

Акционеры TCS Group одобрили переезд компании с Кипра в Россию Статьи редакции

Компания впервые заявила о возможном переезде в марте 2023 года.

  • Акционеры TCS Group (владеет «Тинькофф», «Тинькофф Страхование» и другими активами) и утвердили внесение изменений в устав, которые позволят группе работать не только в кипрской юрисдикции. Группа также начнёт процесс перерегистрации в России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
  • TCS Group зарегистрируется на территории специального административного района. В России таких два — в Приморском крае и Калининградской области.
  • TCS Group начала рассматривать смену юрисдикции в марте 2023 года. Компания также объявила о делистинге глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи с 31 января 2024 года.
  • В августе 2023 года акционеры и совет директоров VK утвердили переезд компании с Британских Виргинских островов в Россию, а также делистинг с Лондонской биржи.

#новости #тинькофф

88 показов
706 открытий
0
6 комментариев
Написать комментарий...
 Пряничный дедушка

я хорошо составлять текст на русский языка

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну ещё бы (-:

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Домой, пора домой

Ответить
Развернуть ветку
J P Morgan Chase

✍️

Ответить
Развернуть ветку
Michael V

Получается что Тиньков зря позорился со своими заявлениями по требованию американцев?
Новость хорошая.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
3 комментария
Раскрывать всегда
null