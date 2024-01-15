Акционеры TCS Group одобрили переезд компании с Кипра в Россию Статьи редакции
Компания впервые заявила о возможном переезде в марте 2023 года.
- Акционеры TCS Group (владеет «Тинькофф», «Тинькофф Страхование» и другими активами) и утвердили внесение изменений в устав, которые позволят группе работать не только в кипрской юрисдикции. Группа также начнёт процесс перерегистрации в России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
- TCS Group зарегистрируется на территории специального административного района. В России таких два — в Приморском крае и Калининградской области.
- TCS Group начала рассматривать смену юрисдикции в марте 2023 года. Компания также объявила о делистинге глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи с 31 января 2024 года.
- В августе 2023 года акционеры и совет директоров VK утвердили переезд компании с Британских Виргинских островов в Россию, а также делистинг с Лондонской биржи.
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я хорошо составлять текст на русский языка
Ну ещё бы (-:
Домой, пора домой
✍️
Получается что Тиньков зря позорился со своими заявлениями по требованию американцев?
Новость хорошая.