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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 января: доллар — 87,67 рубля (на 46 копеек меньше, чем 15 января), евро — 96,07 рубля (на 68 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:27 мск: доллар — 87,73 рубля, евро — 95,79 рубля.

Курсы на Forex на 07:45 мск: доллар — 87,77 рубля, евро — 95,92 рубля.

Кто и как адаптируется

Российский девелопер «Sminex-Интеко» создаст своё проектное бюро для разработки документации на выполнение строительных работ, рассказала компания «Ведомостям». По словам участников рынка, решение может быть связано с уходом значительной части иностранных архитектурных бюро из России.

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Импортёр и дистрибьютор алкогольных напитков Luding Group получил от правительства Мексики разрешение на разлив текилы в России. Выпуск брендов Don Chiku и La Pavesa планируют начать на Коломенском винно-коньячном заводе в текущем месяце, январе.

Контекст

Российский аналог «Википедии» — энциклопедия «Рувики» — вышел из бета-тестирования, как и планировалось. Как рассуждал депутат Антон Горелкин, дальнейший успех проекта будет во многом зависеть от поисковых систем («Яндекс», например, продолжает отдавать «Википедии» приоритет в выдаче).

За 2023 год по сети РЖД в адрес российских морских терминалов отправлено 334,7 млн тонн различных экспортных грузов, что на 0,5% больше, чем за 2022 год, сообщили РЖД. Основными двигателями положительной динамики стали зерно, химикаты и удобрения.

Количество билетов на развлекательные мероприятия без учёта кино, которые были проданы с 1 января по 8 января 2024 года, стало максимальным за последние пять лет, рассказали «Яндекс Афиша», «МТС Live», Ticketland и Ticketscloud. У первой лидировали концертные мероприятия, у сервисов МТС — детские и семейные (ёлки, цирк, спектакли).

По итогам 2023 года объёмы торгов юанем относительно рубля в режимах «сегодня» и «завтра» увеличились почти втрое год к году — до 34,2 трлн рублей, проанализировал данные Мосбиржи «Ъ». С долей 41,6% юань вытеснил с первого места доллар США.

Источник: «Ъ»

С 2021 года по 2023 год количество иностранных директоров в российских компаниях сократилось втрое — с 30% до 11,7%, подсчитали аналитики консалтинговой группы КФР. Авторы исследования заметили: «массовый уход из российских советов иностранных директоров создаёт дефицит глобального опыта, который они привносили в совет». Особенно на фоне восстановления российского рынка IPO.

По итогам 2023 года продажи билетов на концерты иностранных исполнителей за рубежом через «Авито» выросли на 60% год к году, а число таких продавцов — на 15%, подсчитали в «ТМТ Консалтинг». Вместе с билетом продавцы предлагают помочь купить авиабилеты, забронировать отель, оплатить визовые сборы и передвижение внутри страны, где проходит концерт.

Российские сервисы турбронирования рассказали о росте спроса на поездки за рубеж на весну-лето 2024 года со стороны россиян. Лидер продаж в сегментах туров и билетов — Турция. Растёт также интерес к Таиланду.

На 1 декабря 2023 года объём иностранной валюты на руках у россиян в пересчёте на рубли составил 8,6 трлн рублей, следует из данных ЦБ (за ноябрь прирост составил 82,8 млрд рублей — это месячный рекорд с марта 2022 года). Тем временем объём депозитов россиян в зарубежных банках к этому же моменту ЦБ оценил в 6,6 трлн рублей против 6,8 трлн рублей на 1 ноября.

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