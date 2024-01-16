День 692: онлайн-энциклопедия «Рувики» вышла из бета-тестирования Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 16 января: доллар — 87,67 рубля (на 46 копеек меньше, чем 15 января), евро — 96,07 рубля (на 68 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Российский девелопер «Sminex-Интеко» создаст своё проектное бюро для разработки документации на выполнение строительных работ, рассказала компания «Ведомостям». По словам участников рынка, решение может быть связано с уходом значительной части иностранных архитектурных бюро из России.
Импортёр и дистрибьютор алкогольных напитков Luding Group получил от правительства Мексики разрешение на разлив текилы в России. Выпуск брендов Don Chiku и La Pavesa планируют начать на Коломенском винно-коньячном заводе в текущем месяце, январе.
Контекст
Российский аналог «Википедии» — энциклопедия «Рувики» — вышел из бета-тестирования, как и планировалось. Как рассуждал депутат Антон Горелкин, дальнейший успех проекта будет во многом зависеть от поисковых систем («Яндекс», например, продолжает отдавать «Википедии» приоритет в выдаче).
За 2023 год по сети РЖД в адрес российских морских терминалов отправлено 334,7 млн тонн различных экспортных грузов, что на 0,5% больше, чем за 2022 год, сообщили РЖД. Основными двигателями положительной динамики стали зерно, химикаты и удобрения.
Количество билетов на развлекательные мероприятия без учёта кино, которые были проданы с 1 января по 8 января 2024 года, стало максимальным за последние пять лет, рассказали «Яндекс Афиша», «МТС Live», Ticketland и Ticketscloud. У первой лидировали концертные мероприятия, у сервисов МТС — детские и семейные (ёлки, цирк, спектакли).
По итогам 2023 года объёмы торгов юанем относительно рубля в режимах «сегодня» и «завтра» увеличились почти втрое год к году — до 34,2 трлн рублей, проанализировал данные Мосбиржи «Ъ». С долей 41,6% юань вытеснил с первого места доллар США.
С 2021 года по 2023 год количество иностранных директоров в российских компаниях сократилось втрое — с 30% до 11,7%, подсчитали аналитики консалтинговой группы КФР. Авторы исследования заметили: «массовый уход из российских советов иностранных директоров создаёт дефицит глобального опыта, который они привносили в совет». Особенно на фоне восстановления российского рынка IPO.
По итогам 2023 года продажи билетов на концерты иностранных исполнителей за рубежом через «Авито» выросли на 60% год к году, а число таких продавцов — на 15%, подсчитали в «ТМТ Консалтинг». Вместе с билетом продавцы предлагают помочь купить авиабилеты, забронировать отель, оплатить визовые сборы и передвижение внутри страны, где проходит концерт.
Российские сервисы турбронирования рассказали о росте спроса на поездки за рубеж на весну-лето 2024 года со стороны россиян. Лидер продаж в сегментах туров и билетов — Турция. Растёт также интерес к Таиланду.
На 1 декабря 2023 года объём иностранной валюты на руках у россиян в пересчёте на рубли составил 8,6 трлн рублей, следует из данных ЦБ (за ноябрь прирост составил 82,8 млрд рублей — это месячный рекорд с марта 2022 года). Тем временем объём депозитов россиян в зарубежных банках к этому же моменту ЦБ оценил в 6,6 трлн рублей против 6,8 трлн рублей на 1 ноября.
Новости предыдущего дня, 15 января — здесь.
"Российский аналог «Википедии» — энциклопедия «Рувики» — вышел из бета-тестирования, как и планировалось. Как рассуждал депутат Антон Горелкин, дальнейший успех проекта будет во многом зависеть от поисковых систем"
Тонкий намёк Яндексу, что надо бы, так сказать, богопротивную гейскую вражью Википедию понизить в поиске, а православную посконную традиционно семейную летопись Рувики прибить скрепами сразу за рекламными блоками.
Такъ победим!
Что в этом плохого?
Хуже выдача, больше интерес к гуглу.
Ладно, пользуемся тогда гуглом заморским?
Комментарий удален модератором
А кто-то не пользуется?
Рукипедия вышла из беты, но из-под контроля она не выйдет.
Читайте альтернативную историю и однобокий взгляд только на рувики.
Комментарий удален модератором
Хорошо, что в стране даже школьникам есть риск сказать что-то не так...
Комментарий удален модератором
Пойду дальше заморские фильмы глядеть...
Держите иноагента.
Привяжите его к стулу и заставьте смотреть Бременских музыкантов
чебурнет стал чуть ближе
И-ха! Да будет праздник 🤘🏻
Предлагаю 16 января присвоить именной праздник: День текилы Российской Федерации!
Интересно, как будет выглядеть технологический процесс?
Или это будет текила на основе чайного гриба?
Можно ещё замутить ром на основе чаги. ))
p.s да, я знаю, что скорее всего повезут готовый дистиллят, и будут разбавлять и разливать в бутылки.
Просто какой смысл создавать такую схему при маленьком рынке?
Заменят среднеазиатскими аналогами, не впервой, чай.
Готовьте вилки. "Правильная" лапша подъехала.
Придется подождать. Сомневаюсь, что в стране, где трудно с производством гвоздей, хорошо с производством вилок. Придется либо руками, либо ждать импортозамещения на палочки от братьев-китайцев.
Ждём местных экспертов.
Ща погоди спят еще 😀
Я диванный эксперт
Задавайте вопросы
Комментарий удален модератором
ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМАТРИВАЕТ СРОЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ЭКСПОРТ БЕНЗИНА ЗА РУБЕЖ
Крупнейший нижегородский НПЗ столкнулся с последствиями западных санкций. В декабре на нём уже выходило из строя неназванное оборудование, но тогда его удалось отремонтировать. А 15 января вышла из строя ключевая установка для каталитического крекинга — ремонта требует оборудование, произведённое «недружественной страной», заменить которое нечем.
В результате завод сократил производство топлива вдвое, и для избежания дефицита топлива правительство рассматривает срочное введение ограничения на экспорт бензина за рубеж.
АХАХАХАХАХАХАХАХАХА
жду комментарии скрепышей, как фсе ф порядке
https://www.kommersant.ru/doc/6453337
https://www.interfax.ru/business/940314
Чего ждать? Там все "па плану", "на пользу" и "только выйграли". Красная линия у таких - отсутствие базовой жратвы в холодильниках. Но это неточно.
Похоже, что не только у них сломалось. У нас на ДВ сеть АЗС одной из крупнейших компаний ННК (АЗС "НК Альянс") с лета работает с дефицитом топлива. Недавно ехал домой через 4 АЗС этой сети. Две были закрыты, на самой маленькой на 4 колонки что-то было вместе с очень длинной очередью, а на последней и самой большой станции работали 2 колонки из 8 и в наличии только 101 бензин. Ограничений на отпуск у них нет, но постоянно нет либо некоторых видов топлива, либо совсем ничего. Аналогичная ситуация на мелких АЗС, покупающих топливо у ННК - отпускают им в ограниченных объемах. ННК владеет Хабаровским НПЗ.
... и упала.
Рувики просто парсит статьи с википедии, вместе с личной страничкой автора. И даже лог изменений дублируется. Или даже не парсит, а в прямом эфире ретранслирует. Я не сильно айтишник, может кто-то объяснит правильнее.
А, всё, увидел честные ремарки в истории правок:
© Перенесено из ru.wikipedia.org по лицензии CC BY-SA 3.0.
как обычно создали свое копируя чужое
Срувики