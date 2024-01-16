Китайские госбанки начали ужесточать условия для россиян и тех, кто ведёт бизнес в России — Bloomberg Статьи редакции
Из-за риска попасть под вторичные санкции.
- Как минимум два государственных банка в Китае начали пересматривать свой «российский бизнес», пишет Bloomberg со ссылкой на источники на рынке. Они будут пристальнее следить за трансграничными сделками и перестанут работать с клиентами из санкционных списков и участниками российской оборонной отрасли — «независимо от того, в какой валюте проходят транзакции и где».
- Ужесточаются и проверки клиентов — на случай если их бизнес и его выгодоприобретатели «из России». Пересмотр затронет в том числе граждан других стран, которые ведут бизнес в России или через третьи государства доставляют туда «особо важные предметы снабжения».
- Причина — давление со стороны США. В декабре 2023 года Минфин США пригрозил, что введёт вторичные санкции против банков, помогающих России проводить сделки и — в частности — спонсировать оборонный комплекс (например, ввозить в страну полупроводники). Bloomberg отмечает, что решение американских властей «противоречиво»: оно может вынудить банки отказаться от работы с теми секторами, на которые не распространяются ограничения, просто на всякий случай.
- В марте 2022 года Reuters сообщало, что российские компании срочно открывали счета в китайских банках на фоне санкций. Позже и те стали вводить ограничения. Например, Bank of China ограничил для клиентов российских банков переводы в юанях в банки ЕС, США, Швейцарии и Великобритании.
- Уже в сентябре 2023 года банковская группа HSBC разослала клиентам предупреждение, что перестанет обрабатывать коммерческие платежи в Россию и Беларусь из-за «всё более сложной ситуации с регулированием».
- После ухода из России платёжных систем Mastercard и Visa российские финансовые организации резко повысили стоимость оформления карт китайской системы UnionPay, так как с их помощью можно было платить за покупки в зарубежных онлайн- и офлайн-магазинах. Потом проблемы возникли и с UnionPay — из-за санкций против российских банков.
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Читайте. По ТВ об этом не расскажут. Мы для Китая лишь рынок сбыта и поставщик ресурсов за копейки. О "дружбе" и "братстве" вам расскажет Зомбо-ТВ.
Еду сегодня через лес, и вдруг на дороге стоит бабка. Бабка старая пипец, вся в лохмотьях, и прям светится. Говорит мне, сынок, дай поесть, попить. Я дал колбасы, сырок, и стакан налил. Она в ответ, дай погадаю тебе. Ну на...
Она и говорит, скоро Винни Пух к вам всем придёт, и вы будете счастливы.
Судя по всему не соврала..
По тв своя реальность, но подобные мысли озвучивали и Собянин на экономическом форуме, и дерипаска у себя в тг-канале, и много кто еще.
Статья в Блумберге написана со слов Нью-Йорского политика от демократической патрии Джона Лю, принятыми журналисткой Блумберг Ребеккой Чунг Уилкинс.
Расходимся )
Там половина статей примерно так написана
Просто добавлю эту ссылку на ваш комментарий ю, чтобы все понимали уровень вашей компетентности:
https://vc.ru/e/987957?comment=6986152
Нефритовый стержень в псину от китайских братушек
Гойда товариси!
У Китая накопился целый ком экономических проблем, новая торговая война с западом ему совершенно не нужна.
ровно как и западу с Китаем.
Запад от Китая зависит сильно меньше, поэтому, он может диктовать и диктует Китаю свои условия.
сомнительно. обе стороны(да и весь мир) пострадают значительно
В Китае сейчас ЖОПА (бизнесы банкротятся и закрываются в отсутствие рынка для сбыта). Во многом, успешные (относительно) первые два года ЭсВэО - это результат внутреннего кризиса в Китае. Китайский бизнес отчаянно искал рынок для сбыта (и нашел). Сейчас же начинается стабилизация с выкручиванием рук (и цен).
У запада есть полно нищих стран, которые могут заменить Китай, как та же Индия, тогда как у Китая нет таких жирных рынков сбыта как страны запада.
Всего два банка? Это больше похоже на пропаганду ципсо.
Банковская группа HSBC под британцами.
то есть на VC дауны которые верят в это тоже есть?
Во что в это?
В треугольнике Россия- США- Китай никому из сторон не выгодно чтобы одна из сторон выпала. Поэтому одни банки будут следовать санкциям, другие- нет. Китай в одно рыло все не вывезет. Они для этого слишком трусливы.
Россия - Китай - Сша
Какой нафиг треугольник? Вы осознаете вообще, какой Россия крошечный бедный рынок?
Сравните хотя бы объемы торговли Китай-США и Китай-Россия.
Благодаря чему такой объем торговли США- Китай?
Это вопрос серьезный? без рофла?
Противостояние США и Китая это противостояние США и Британии.
После брексит из Лондонского сити пошли крупные инвестиции в Китай .
Многое не то чем кажется
На минуточку, у Техаса ВВП больше чем у России.
То есть на VC гопники, которые считают, что в мире окей пытаться оскорбить какой то тяжелой болезнью?
Конечно. У Ципсо "два" - это сакральное число.
Ога, "по словам анонимного источника"
а как же они так, мы же их автомобили продаем, а они вон оно как
Главное не путать лаоваев с хунвейбинами, хунвейбинов с цзаофанями, а цзаофаней с Нафаней.
Так и есть. Пытался открыть счет в двух китайских банках (BoC, czcb) для фирмы в Гонконге. Первый отказал, т.к. "не работает с IT компаниями", второй по причине рисков для банка. Резидентство другой страны не помогло, сейчас видимо только второй паспорт решает.
иными словами это повышение комисий в других возможно дочерних банках