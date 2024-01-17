Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Столовая гора в ЮАР. Источник: Britannica

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 января: доллар — 87,67 рубля (на 3 копейки меньше, чем 16 января), евро — 95,60 рубля (на 47 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:27 мск: доллар — 88,07 рубля, евро — 95,73 рубля.

Курсы на Forex на 07:43 мск: доллар — 88,12 рубля, евро — 95,79 рубля.

Кто и как адаптируется

«АвтоВАЗ» предложил Минпромторгу удвоить локализационные баллы за установку российской автоэлектроники на производимые в России машины на «китайских платформах», узнал «Ъ» от источников на рынке. В «АвтоВАЗе» пояснили, что идея пока обсуждается и детали озвучивать рано.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Какие есть проблемы и трудности

Немецкая OBI подала новый иск к одноимённой российской сети на 25 млн рублей, обратили внимание «Ведомости». Обе стороны от комментариев отказались, само заявление ещё не принято к рассмотрению. Деталей в карточке дела нет. «Ведомости» полагают, что компания в очередной раз требует прекратить использовать товарные знаки obi и OBI в России.

Турецкие банки стали чаще разрывать корреспондентские отношения с российскими финансовыми организациями и приостанавливать обработку платежей без официального расторжения договоров, рассказали источники «Ъ» на финансовом рынке и рынке внешней торговли. Говорят, что проблемы возникли давно, просто обострились в декабре 2023 года — после угроз о вторичных санкциях со стороны США. Об отказах турецких банков проводить переводы из России при работе с турецкими экспортёрами рассказывало и местное издание Ekonomim.

Потенциальные инвесторы в российский бизнес «Яндекса», который до сих пор ожидает раздела, предложили пересмотреть размер опционного пакета, который по итогам реструктуризации может быть выделен Алексею Кудрину, пишет Forbes со ссылкой на два осведомлённых источника. Якобы верхней границей пакета акций сначала были 5%, теперь — 2-3%, а новое предложение заключается в том, чтобы снизить и этот показатель — до 1,5%.

Контекст

За 2023 год российский экспорт в страны Африки вырос до $19,8 млрд против $12,9 млрд в 2022 году, импорт — до $3 млрд против $2,8 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы. В азиатские страны экспорт увеличился с $257,1 млрд в 2022 году до $276,1 млрд в 2023 году, а импорт — со $128,7 млрд до $169,9 млрд.

По итогам 2023 года спрос на «умные» колонки среди россиян увеличился год к году на 65%, подсчитали аналитики «Платформы ОФД» и ритейлер «М.Видео-Эльдорадо». По данным «Марвел-Дистрибуции», долю в 79,4% в штучном выражении занимал «Яндекс».

В ЦБ сообщили, что к отечественному аналогу SWIFT подключились 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов — из 20 стран.

Российский Верховный суд (ВС) впервые рассмотрит вопрос о банкротстве иностранной компании в России — в рамках заявления кипрской АMN Commercial Property Advisors к Westwalk Projects, пишет «Ъ». «В отношении зарубежных организаций практика долго была исключительно отказной», отмечают юристы, поэтому ВС как раз сможет выработать единый подход.

«М.Видео-Эльдорадо» оценила российский рынок игровых консолей в 2023 году в 23 млрд рублей — это вдвое больше оценки 2022 года. В штуках продажи составили 1,3 млн. В «Яндекс Маркете» говорят, что число покупок выросло по итогам года в 2,7 раза год к году. В «Авито» оценили прирост новых товаров в 34%, а подержанных — в 13%. Общее число сделок, по данным платформы, составило 1,25 млн.

Новости предыдущего дня, 16 января — здесь.