Турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими из-за давления со стороны США Статьи редакции
Они требуют больше документов для проверки подсанкционности физлиц и товаров, а также не принимают часть платежей, говорят участники рынка.
- Турецкие банки стали чаще разрывать корреспондентские отношения с российскими организациями и останавливать обработку платежей без официального закрытия договоров, рассказали «Ъ» источники на рынках финансов и внешней торговли.
- «Банки взяли паузу и не осуществляют денежные переводы из России и в страну. Менеджеры сообщают, что сейчас ни один платеж из России не будет принят: лиры, рубли — неважно», — сообщила глава таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская. В SOTA Logistic говорят, что «не проходит даже оплата услуг».
- В логистической FM Logistic замечают, что банки требуют больше данных и документов, чтобы убедиться, что никто из участников цепочки не находится под санкциями. Не могут быть подсанкционными и товары для импорта. Но платежи в российских рублях в турецкие банки при этом «возможны», просто валюта «не пользуется большим спросом».
- Один из источников «Ъ» уточнил, что бывают и исключения — например, в отношении дочерних иностранных банков в России, — но деталей он не привёл. В «Эксперт РА», в свою очередь, подчеркнули: решения о том, как вести дела, каждый банк принимает сам, «исходя из своего понимания ситуации, риск-политики и комплаенса».
- По словам одного из собеседников «Ъ», сложности возникли давно, но в декабре 2023 года обострились. Поводом считают давление со стороны США: местный Минфин пригрозил ввести вторичные санкции против банков, которые помогают России обходить ограничения. По словам неназванного российского банкира, «отключения от долларовых платежей не хочет ни один банк».
- Версию об отказе от работы с Россией из-за угроз со стороны властей США подтвердили и в Ассамблее экспортёров Турции (TIM). По этой же причине условия для россиян и тех, кто ведёт с ними бизнес, ужесточили некоторые китайские госбанки.
- Председатель TIM Мустафа Гюльтепе «намекнул», что ситуация должна улучшиться «в ближайшее время». О том, что она может разрешиться до конца текущей недели (то есть до 22 января 2024 года), сообщил «РИА Новостям» и источник в одном из турецких госбанков. По его словам, доказательств того, что Турция содействует обходу антироссийских санкций, банковский сектор не получал.
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