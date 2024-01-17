Покупатели российского бизнеса «Яндекса» решили снизить опцион Кудрина «за помощь в разделении» с 5% до 1,5-3% — Forbes Статьи редакции
Потому что сделку не удалось провести на изначальных условиях, например, завершить до конца 2022 года, говорит источник.
- Потенциальные покупатели российского бизнеса «Яндекса» предложили пересмотреть опцион для советника по корпоративному развитию компании Алексея Кудрина, который он якобы должен получить после реорганизации. Об этом рассказали Forbes близкий к «Яндексу» источник и собеседник в инвестсообществе.
- 5% были верхней границей пакета акций, который мог получить Кудрин, писал Forbes в сентябре 2022-го. Теперь верхняя планка — 2-3%, но, например, Владимир Потанин и Вагит Алекперов «настаивают на снижении до 1,5%», знает близкий к «Яндексу» источник. Другой говорит о не менее чем 2,5%.
- Изменения связаны с тем, что сделка «пошла не так, как предполагалось изначально». Её хотели завершить до конца 2022 года, причём Аркадию Воложу планировали передать лицензии на интеллектуальную собственность. «Это и было обязательством и работой Кудрина», — утверждает источник.
- После заявления Воложа против «военной операции» лицензии для него «отменились». А у потенциальных покупателей российского бизнеса возникли опасения по поводу партнёрства с голландской Yandex N.V. в рамках российского бизнеса.
- Близкий к компании источник утверждает, что через два-четыре года она будет стоить $30 млрд. 5% от этой суммы — $1,5 млрд, а 2% — $600 млн. «За эти деньги и бьются инвесторы», — добавил он. По данным Московской биржи на 17 января 2024 года, капитализация «Яндекса» — 865,4 млрд рублей или $9,7 млрд по курсу ЦБ. 5% от этой суммы — $489 млн, 2% — $190 млн.
- После перехода Кудрина в «Яндекс» в декабре 2022 года в его мотивационный пакет входила и другая денежная составляющая. По словам источника, близкого к «Яндексу», c момента назначения он мог заработать до $5,5-6,5 млн, из которых большая часть — «подъёмные» при уходе с госслужбы, и до $2 млн — за год работы в компании.
- Кудрин, Волож, представители «Яндекса», Потанина и Алекперова отказались комментировать информацию.
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чушпаны уже друг друга жмут
Отжималка по инерции работает уже. Рефлекс Павлова
Влажные мечты. Как можно в нынешних условиях говорить о будущей стоимости? Помните, что Миллер про Газпром говорил? И тут схожая ситуация.
Через два четыре месяца после «продажи» яндекс внесут в санкционный список, может и вырастет, если после этого они окончательно забанят гугл на территории рф, правда где они найдут лоха, который купит у них это за 30 миллиардов, с перспективой повторного спизденьга у нового покупателя, разве что с таким же дисконтом за 3
Уже давно очевидно, что этот режим не может созидать в принципе. Разрушать, отжимать, пилить и т.д. Это всегда пожалуйста.
Интересно как компания куда залезло наше государство через 2-4 года будет стоять 30 мдрд$? В 30 млрд₽ больше верится. Фантаст бл@
Какого хера вообще кудрину хоть какой-то кусок положен
Уважаемый человек потому что. Всем друзьям Васильевича положено.
А кто такой Васильевич? Можно ли попросить, чтобы с нами тоже дружил?
Нас опять обманули, надули! Ки-ну-ли
Миша два процента был, Валька-полстакана была. Добро пожаловать в семью, Лёха полтора процента.
Да он и на полтора не наработал 😲
Ну как же так, то не могут по «красивому» украсть пивной завод со всеми брендами, как они это видели в своих влажных мечтах, теперь яндекс, то-есть эти бандиты на столько импотенты, что даже в своей основной деятельности являются нулевыми ребятами у которых все идет не по плану
если кудрин теперь в яндексе тогда с яндексу нет доверия, это рыжий дваноль
Да любым может доверия не быть.
"тогда с яндексу нет доверия" - в смысле "тогда", а раньше было что ли?))
Кудрявый Яндекс получается какой то ))
Интересно было бы узнать, что входит в эту 'помощь в разделении'
Было время московские модники и читатели РБК+ премиум восхваляли Кудрина где-то на уровне как в последние 2 года Набиуллину
А потом и 1,5% не дадут, пенсию в 12 300 ₽ — и хватит.
Вообще говорят, что мечтать не вредно. Пусть мечтает...
Одни пенсионеры бьются за игрушки в Магнит, другие - режут друг другу опционы 😂
Правильно, а лучше вообще не давать ни процента. Он же депутат.
Кудрин говорил, что поработать в Яндексе для него было мечтой - оставить свой след в технологиях, а значит протоптать дорожку в будущее. Что-то типа такого. А оно вона что. Пришел на готовое - разделить да жирный процентик забрать, ну и очевидно свалить на Канары когда дельце выгорит.