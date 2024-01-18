Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 января: доллар — 88,35 рубля (на 68 копеек больше, чем 17 января), евро — 95,60 рубля (на 45 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 08:20 мск: доллар — 89,29 рубля, евро — 97,34 рубля.

Курсы на Forex на 08:36 мск: доллар — 89,21 рубля, евро — 97,32 рубля.

По итогам декабря 2023 года россияне скупили доллары и евро на 179 млрд рублей — это почти на 10% больше ноябрьских показателей: 90,2 млрд рублей приобрели на биржевом валютном рынке, 88,8 млрд рублей — в банках. В ЦБ объяснили прирост спроса сезонностью — новогодними и рождественскими праздниками.

Кто и как адаптируется

В 2024 году в России откроются первые магазины сети спортивных товаров Stadion, которой владеет ООО «Стадион» Семёна Ростовцева, сообщил «Ъ». Участники торговой отрасли говорят, что место для новых игроков на рынке, который после 24 февраля 2022 года остался без части зарубежных компаний, есть, но занять существенную долю будет непросто. Рынок также нуждается в продавцах функциональной экипировки, однако для выхода в эту нишу нужны большие инвестиции и экспертиза.

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Какие есть проблемы и трудности

Российские банки рассказали РБК о рисках, сопряжённых с дистанционным открытием счетов иностранцам, — это отмывание денег и мошенничество. По словам некоторых из них, спрос на услугу небольшой, а вот её внедрение усилит нагрузку на отделы кибербезопасности, финансового мониторинга и валютного контроля.

Некоторые автодилеры сообщили о слишком больших складских запасах автомобилей, что будет вынуждать их предлагать покупателям скидки. По словам представителя «Рольфа», прирост запасов связан в частности с тем, что китайские бренды пытались «максимально загрузить склады дилеров» в конце 2023 года.

Глава комитета по логистике «Деловой России» Вадим Филатов попросил правительство на встрече с Владимиром Путиным предоставить льготы на строительство складов на автомобильных погранпереходах Дальнего Востока — в частности дать прилегающим к погранпереходу территориям статус территории опережающего развития. Складов не хватает, существующая инфраструктура «устарела», а грузопоток при этом растёт. Путин сказал, что «это возможно, но всё хорошо в меру», и обещал обсудить идею с правительством.

В конце 2023 года Национальный рекламный альянс, контролирующий продажу более 90% рекламы на российском телевидении, повысил цены на размещение в 2024 году — на 40%, рассказали «Ведомостям» участники рекламного рынка. Повышение касается только новых сделок с оставшимся рекламным инвентарём. Объёмы последнего оценивают максимум в 10%, а вот спрос при этом остаётся высоким.

Финское СМИ Yle рассказало, что пограничная служба Финляндии допустила строительство дополнительных временных заграждений на отдельных участках границы с Россией, чтобы предотвратить незаконное проникновение в Финляндию.

Контекст

По итогам 2023 года российский рынок кофе навынос составил около 102,7 млрд рублей — это на 21% больше год к году, подсчитали аналитики Smart Ranking. По предварительной оценке, лидерами по выручке станут Coffee Like (7 млрд рублей), Cofix (5,7 млрд рублей) и One Price Coffee (4,3 млрд рублей). Авторы исследования отмечают, что спрос на кофе с собой вырос с приходом пандемии Covid-19, когда кофейни работали только навынос.

Источник: «Ведомости»

По итогам 2023 года в Москве заключили почти 175 тысяч договоров купли-продажи на вторичном рынке жилья, следует из данных Росреестра. По его данным, это рекордный показатель за всю историю наблюдений (подсчёты ведут с 2009 года). На рост продаж готового жилья повлияло, помимо прочего, повышение ключевой ставки: россияне, которым уже одобрили кредиты, поспешили заключить соглашения по более выгодным условиям, говорят аналитики.

В одном из госбанков Турции рассказали «РИА Новостям», что новости об отказе местных финансовых организаций работать с российскими партнёрами из-за угрозы вторичных санкций «неверны». «Как вы себе это представляете? У нас десятки проектов с Россией по гослинии, ведутся финансовые операции через банки. Как можно отказаться от договорённостей?» — сказал источник в разговоре с изданием. По его словам, никаких указаний от правительства не было. При этом эксперты ранее отмечали: каждый банк вправе сам оценивать риски и выбирать, как работать с россиянами.

В 2023 году россияне купили 5,69 млн легковых автомобилей с пробегом — это на 17% больше, чем в 2022 году, сообщили аналитики «Автостата». Список лидирующих марок выглядит так: Lada (22,1%), Toyota (11,78%), Kia (5,5%), Hyundai (5,5%) и Nissan (5,2%). Самой популярной моделью стал Ford Focus.

Благодаря росту количества полётов за рубеж группа «Аэрофлот» заняла 45% российского рынка авиаперевозок по итогам 2023 года, немного нарастив долю после её сокращения сначала на фоне пандемии, а затем из-за политического конфликта. S7 Airlines уменьшила долю до 15%, «Уральские авиалинии» сохранили свои 8,9%.

По итогам 2023 года общее число новых компаний, зарегистрированных россиянами в Грузии, составит не менее 13 тысяч, подсчитали аналитики «Финион». В Казахстане россияне зарегистрировали 6100 юрлиц, а в Армении — 3400.

Новости предыдущего дня, 17 января — здесь.