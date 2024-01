По итогам 2023 года российский рынок кофе навынос составил около 102,7 млрд рублей — это на 21% больше год к году, подсчитали аналитики Smart Ranking. По предварительной оценке, лидерами по выручке станут Coffee Like (7 млрд рублей), Cofix (5,7 млрд рублей) и One Price Coffee (4,3 млрд рублей). Авторы исследования отмечают, что спрос на кофе с собой вырос с приходом пандемии Covid-19, когда кофейни работали только навынос.

