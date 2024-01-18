Деньги
Евгения Евсеева

«Сбербанк» заявил, что без «субсидий» для льготной ипотеки от партнёров-застройщиков объёмы её выдачи упали бы на 82% Статьи редакции

Банк первым начал оформлять ипотеку только клиентам, купившим жильё у партнёров «Сбера».

  • Об этом на комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по жилищной политике заявил исполнительный директор «Домклика» Артём Герасимович, пишет Forbes. По его мнению, при отмене комиссий рынок ждёт падение на 82% в первой половине 2024 года по отношению ко второй половине 2023-го.
  • В деньгах бы среднемесячный объём выдачи ипотеки опустился бы с с 495 млрд рублей во второй половине 2023-го до 87 млрд рублей в первой половине 2024-го. С «субсидированием» падение в первом полугодии может составить 37%, до 313 млрд рублей.

Банк — экономический субъект, цель которого — прибыль, мы должны соблюдать определённую норму рентабельности и работать в плюс. Нерентабельные выдачи с отрицательной доходностью мы для себя не рассматриваем. Поэтому развилка стояла очень простая — либо мы на рынке господдержки видим падение на 80%, либо всё-таки [вводим] какой-то инструмент компенсирующий, который позволит поддержать рынок.

Артём Герасимович, исполнительный директор «Домклика»
  • По словам Герасимовича, за 2023 год маржа банков при выдаче льготной ипотеки снизилась на 1,8 п.п., с 0,6% в начале 2023-го до −1,2% в конце. При этом банк не получает в виде субсидий деньги из бюджета сразу после выдачи — а только через полтора месяца. В это время кредиты для него убыточны. За счёт же новой схемы работы с застройщиками маржа по льготной ипотеке в январе 2024-го вырастет до 1,2%, заметил он.
  • «Сбер», ВТБ и другие крупные банки начали предлагать новые условия для выдачи льготной ипотеки в январе 2024 года. Её оформляют только клиентам, которые покупают жильё у застройщиков-партнёров. Девелоперы же должны платить банкам комиссию, которая позволяет снизить процентную ставку, писало РБК.
  • 15 января новые ограничения банков при выдаче льготной ипотеки раскритиковал ЦБ. Регулятор также указал на риски перекладывания комиссий в цены на жильё. 16 января его поддержал Минфин. В тот же день ВТБ предложил вернуть до 2,5 п.п. размер возмещения банкам по программам льготной ипотеки для решения «нездоровой» ситуации на рынке.

#новости #ипотека

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 Вадим Д.
объёмы её выдачи упали бы на 82%

Так, может, попробуем?

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Синий трактор

вы что, хотите лишить прибыли банки? как можно такое предложить. Просто пусть покупатель платит теперь эту скрытую от него комиссию в цене квартиры..

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Вадим Д.
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S.Capusta
Сбер заявил о получении рекордной чистой прибыли за всю историю банка. В 2023 году компания заработала почти 1,5 трлн рублей при рентабельности капитала почти 25%.

Могли бы не жопится, и взять часть социальной нагрузки на себя. Но нет, надо дальше доить население. Да что там ипотека, могли бы легко выплатить все замороженные в 90-х вклады. Причём проиндексированные..

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Вадим Д.

Банкиры — отдельная категория жидомасонов, высшая каста. Против своей сущности пойти не могут.

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Михаил Нырков

Банк ведет коммерческую деятельность как обычная коммерческая компания. С этой рекордной прибыли государство получит дивиденды.
Выплату вкладов заморозило государство, есть соответствующий закон подписанный президентом.
Социальная нагрузка это тоже зона ответственности государства, которое и так облагает немаленькими налогами, в том числе скрытыми, всех работающих в белую.

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Я сказал свое имя машине

Это вы, получается, хотите государство "нагреть", учитывая, что 50% принадлежит ФНБ

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Uuno Turhapuro

Вот сразу видно, ученый человек, все знает точно.. Не на 80%, и не на 90%, а именно на 82%.

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Zamir Saidov

Государство не первый раз выбирает такой путь, когда выбора только два: остановиться и зафиксировать убытки или продолжать, но с ещё большим хлопком, если захочется выйти позже. Пенсионная система, вот эта льготная ипотека, война, труп на троне, кап ремонт.
Впрочем, каждая такая ситуация не мешает грабить бюджет заинтересованным лицам.

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неформат

так ситуации только помогают, и создаются, цап царап, а после хоть потоп

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Андрей Шевчук
объёмы её выдачи упали бы на 82%

Ладно, а минусы будут?

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Стартапер-пессимист

Вот именно. Перестал бы народ к коробке бетонной привязываться на 30 лет.

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A V

За 30 лет сделали страну нищих, которых завалили кредитами.

В это время из страны вывели 1 трлн долл что является планетарным рекордом.

Молодцы. Эффективно работают. Москвич за 4 млн в ...опу)

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Евгений Попов

А с какой стати менеджер сервиса по продаже недвижимости заявляет что-то от лица Сбера? -) В самом Сбере людей отвечающих за ипотеку нет?

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Синий трактор

Сбер владелец домклик

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Евгений Попов

Да лана -) Это и так всём известно. Я спрашиваю какого манагер маркетплейса комментирует чисто банковские темы, к которым он не имеет отношения -)

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Сергей Здоров

Потому что в случае разборок с цб, в соц сетях и тд всегда можно будет списать некомпетентность на сотрудника домклик. Хотя всем все понятно.

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Alexey Yarkov

Не буди "жида" в "здравом " бизнесмене !

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Дмитрий Зима

для получения услуги (кредит) нужно обязательно приобретение у определенного продавца товара, потому что он дает банку откат. Я один тут вижу как минимум 2 нарушения закона? и все это в открытую

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Михаил Иванович

Я ничего не понял. Зачем застройщик компенсирует банку доходы, когда просто можно было покупателю сразу скидку сделать?

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Maxim Sergeevich

На покупателях за нал далеко не уедешь - доля ипотеки в продажах очень высокая.

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Синий трактор

чтобы покупателя не отпугивали высокие банковские проценты, он их часть платит в стоимости квартиры с помощью этой скрытой от него комиссии между банком и застройщиком.

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Алексей Прасковьин

Ну да. Схема "не важно ничего, кроме ПВ и размера платежа" рынку зашла на отличненько...

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Алексей Прасковьин
когда просто можно было покупателю сразу скидку сделать?

Долю покупателей на рынке первички с полной суммой на руках найдете?

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Невкусно и грустно

Да что же это за напасть такая?! Сначала ЦБ, потом Минфин, сейчас вот Сбер НЕ ЗНАЮТ, ЧТО НЕДВИГА МОЖЕТ ТОЛЬКО РАСТИ.

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debil
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Анна Келсо

Даже для льготной ипотеки нужно всё грамотно просчитывать, чтобы не оказаться в кабале. Рассчитать свои силы по погашению.

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Андрей Соловьёв

Не откат, а девелоперская комиссия 👍

Как будто ее оплачивает не покупатель😂 только теперь ещё и налогов с этой комиссии будет больше.

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Eli
без «субсидий» для льготной ипотеки от партнёров-застройщиков

А субсидии эти партнёры-застройщики конечно же из собственного кармана оплачивают, ну и бред блядь

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Пряничный дедушка

Сбербанк заявил, что нет, не треснет

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eugeny.dev

Я один не понимаю, как без мам и пап с нуля купить квартиру с Москве, с доходом 200к-250к?

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Синий трактор

никак, нет смысла покупать сейчас квартиру. есть смысл класть деньги на рублевый (более рискованный но более доходный) или валютный депозит.

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Синий трактор

рублевый более рискованный тем что рубль может резко обвалится, естественно.

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неформат

это что ж получается ещё и робин гуды как обычно

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