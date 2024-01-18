Банк — экономический субъект, цель которого — прибыль, мы должны соблюдать определённую норму рентабельности и работать в плюс. Нерентабельные выдачи с отрицательной доходностью мы для себя не рассматриваем. Поэтому развилка стояла очень простая — либо мы на рынке господдержки видим падение на 80%, либо всё-таки [вводим] какой-то инструмент компенсирующий, который позволит поддержать рынок.