«Сбербанк» заявил, что без «субсидий» для льготной ипотеки от партнёров-застройщиков объёмы её выдачи упали бы на 82% Статьи редакции
Банк первым начал оформлять ипотеку только клиентам, купившим жильё у партнёров «Сбера».
- Об этом на комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по жилищной политике заявил исполнительный директор «Домклика» Артём Герасимович, пишет Forbes. По его мнению, при отмене комиссий рынок ждёт падение на 82% в первой половине 2024 года по отношению ко второй половине 2023-го.
- В деньгах бы среднемесячный объём выдачи ипотеки опустился бы с с 495 млрд рублей во второй половине 2023-го до 87 млрд рублей в первой половине 2024-го. С «субсидированием» падение в первом полугодии может составить 37%, до 313 млрд рублей.
- По словам Герасимовича, за 2023 год маржа банков при выдаче льготной ипотеки снизилась на 1,8 п.п., с 0,6% в начале 2023-го до −1,2% в конце. При этом банк не получает в виде субсидий деньги из бюджета сразу после выдачи — а только через полтора месяца. В это время кредиты для него убыточны. За счёт же новой схемы работы с застройщиками маржа по льготной ипотеке в январе 2024-го вырастет до 1,2%, заметил он.
- «Сбер», ВТБ и другие крупные банки начали предлагать новые условия для выдачи льготной ипотеки в январе 2024 года. Её оформляют только клиентам, которые покупают жильё у застройщиков-партнёров. Девелоперы же должны платить банкам комиссию, которая позволяет снизить процентную ставку, писало РБК.
- 15 января новые ограничения банков при выдаче льготной ипотеки раскритиковал ЦБ. Регулятор также указал на риски перекладывания комиссий в цены на жильё. 16 января его поддержал Минфин. В тот же день ВТБ предложил вернуть до 2,5 п.п. размер возмещения банкам по программам льготной ипотеки для решения «нездоровой» ситуации на рынке.
789 показов
1.6K открытий
Так, может, попробуем?
вы что, хотите лишить прибыли банки? как можно такое предложить. Просто пусть покупатель платит теперь эту скрытую от него комиссию в цене квартиры..
Могли бы не жопится, и взять часть социальной нагрузки на себя. Но нет, надо дальше доить население. Да что там ипотека, могли бы легко выплатить все замороженные в 90-х вклады. Причём проиндексированные..
Банкиры — отдельная категория жидомасонов, высшая каста. Против своей сущности пойти не могут.
Банк ведет коммерческую деятельность как обычная коммерческая компания. С этой рекордной прибыли государство получит дивиденды.
Выплату вкладов заморозило государство, есть соответствующий закон подписанный президентом.
Социальная нагрузка это тоже зона ответственности государства, которое и так облагает немаленькими налогами, в том числе скрытыми, всех работающих в белую.
Это вы, получается, хотите государство "нагреть", учитывая, что 50% принадлежит ФНБ
Вот сразу видно, ученый человек, все знает точно.. Не на 80%, и не на 90%, а именно на 82%.
Государство не первый раз выбирает такой путь, когда выбора только два: остановиться и зафиксировать убытки или продолжать, но с ещё большим хлопком, если захочется выйти позже. Пенсионная система, вот эта льготная ипотека, война, труп на троне, кап ремонт.
Впрочем, каждая такая ситуация не мешает грабить бюджет заинтересованным лицам.
так ситуации только помогают, и создаются, цап царап, а после хоть потоп
Ладно, а минусы будут?
Вот именно. Перестал бы народ к коробке бетонной привязываться на 30 лет.
За 30 лет сделали страну нищих, которых завалили кредитами.
В это время из страны вывели 1 трлн долл что является планетарным рекордом.
Молодцы. Эффективно работают. Москвич за 4 млн в ...опу)
А с какой стати менеджер сервиса по продаже недвижимости заявляет что-то от лица Сбера? -) В самом Сбере людей отвечающих за ипотеку нет?
Сбер владелец домклик
Да лана -) Это и так всём известно. Я спрашиваю какого манагер маркетплейса комментирует чисто банковские темы, к которым он не имеет отношения -)
Потому что в случае разборок с цб, в соц сетях и тд всегда можно будет списать некомпетентность на сотрудника домклик. Хотя всем все понятно.
Не буди "жида" в "здравом " бизнесмене !
для получения услуги (кредит) нужно обязательно приобретение у определенного продавца товара, потому что он дает банку откат. Я один тут вижу как минимум 2 нарушения закона? и все это в открытую
Я ничего не понял. Зачем застройщик компенсирует банку доходы, когда просто можно было покупателю сразу скидку сделать?
На покупателях за нал далеко не уедешь - доля ипотеки в продажах очень высокая.
чтобы покупателя не отпугивали высокие банковские проценты, он их часть платит в стоимости квартиры с помощью этой скрытой от него комиссии между банком и застройщиком.
Ну да. Схема "не важно ничего, кроме ПВ и размера платежа" рынку зашла на отличненько...
Долю покупателей на рынке первички с полной суммой на руках найдете?
Да что же это за напасть такая?! Сначала ЦБ, потом Минфин, сейчас вот Сбер НЕ ЗНАЮТ, ЧТО НЕДВИГА МОЖЕТ ТОЛЬКО РАСТИ.
Даже для льготной ипотеки нужно всё грамотно просчитывать, чтобы не оказаться в кабале. Рассчитать свои силы по погашению.
Не откат, а девелоперская комиссия 👍
Как будто ее оплачивает не покупатель😂 только теперь ещё и налогов с этой комиссии будет больше.
А субсидии эти партнёры-застройщики конечно же из собственного кармана оплачивают, ну и бред блядь
Сбербанк заявил, что нет, не треснет
Я один не понимаю, как без мам и пап с нуля купить квартиру с Москве, с доходом 200к-250к?
никак, нет смысла покупать сейчас квартиру. есть смысл класть деньги на рублевый (более рискованный но более доходный) или валютный депозит.
рублевый более рискованный тем что рубль может резко обвалится, естественно.
это что ж получается ещё и робин гуды как обычно