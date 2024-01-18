Лондонский ИИ-стартап Recraft бывшей сотрудницы «Яндекса» привлёк $12 млн Статьи редакции
Компания разрабатывает инструмент для генерации элементов графического дизайна.
- Стартап в сентябре 2022 года основала Анна Вероника Дорогуш — бывшая глава отдела разработки систем машинного обучения «Яндекса», пишет Time. С момента запуска Recarft на Product Hunt в мае 2023-го сервис привлёк 390 тысяч постоянных пользователей.
- Теперь компания закрыла раунд финансирования на $12 млн, который возглавила Khosla Ventures. Среди других инвесторов — бывший CEO GitHub Нэт Фридман, RTP Global, Abstract VC, Basis Set Ventures и несколько бизнес-ангелов.
- Recraft позволяет генерировать векторные изображения, иконки и 3D-иллюстрации для брендов с учётом фирменного стиля. Сервис использует нейросеть Stable Diffusion, но планирует направить привлечённые деньги на разработку собственной модели ИИ.
- По словам Дорогуш, существующие генераторы изображений ориентированы преимущественно на простых пользователей и не поддерживают форматы, которые востребованы профессиональными дизайнерами и брендами. «Мы концентрируемся на создании согласованных по стилю иллюстраций для веб-сайтов и приложений, а не на одном изображении», — пояснила предпринимательница.
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Очиридной гиниратор везуального мусара.
нахуй нужно?
Нахуй, не нахуй, а 12 лямов баксов - это 12 лямов баксов.
Это 12.000.000$$$$$ баксов!!!!!!!!!!!!
Красавчик жи есть!
Прачечных никогда много не будет )))))
Без своей генеративной модели, набрать столько пользователей и привлечь 12 лимонов - сильно.
Инвесторы либо отчаянные, либо имеют долгосрочные планы (что странно при таком раскладе).
В любом случае молодцы, в рф на нарах или консервном заводе сидели бы.
В России она в Яндексе работала за хорошую зарплату. Сейчас бы также делала бизнес. Да, инвестиций таких не было бы, но точно не консервный завод... А, может ты по себе смотришь?
Есть инфа от знающих людей, что на консервных заводах люди поднимают поболее, чем Анна Вероника.
Не понял - сервис генерит просто плоские картинки стилизованные под 3D, или реальные 3D-объекты c материалами-текстурами, в fbx-формате, например?
Это ж просто обертка для стейбл дифужена. Так что первый вариант
Как пользователь я вижу плюс в том, что выдает векторный формат, который можно редактировать в иллюстраторе и фигме. В отличии от миджорни выдает более менее читаемый текст. И не надо на комп устанавливать стейбл или плагины с ним.
Как инструмент думаю через годик-два сможет генерить векторные лого уже куда чище
За это 12 млн. нерублей? %))))
Анна-Вероника, безусловно, молодец, пару лет в соло тащила Catboost в Яше (один из 2-3 проектов Я, за который нестыдно), но тут пока саксесс стори про освоение денЯх.
"Анна Вероника Дорогуш"
Даже если представить, что её батю звали Вероник, то почему она не Верониковна, а Вероника? Вопросы, вопросы.
Эта дочь Верника.
Наверняка.
(зацените, какая тут шуточка, игра слов, вся хуйня, спетросянил, красавчик же, да?)
Гений!!!!
Ну ты и жопка.
Нуа то!
Яндекс уже плачет по сотруднице?
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Комментарий удален модератором
Какая ставка ботов в час?
Предположительно по десятке за акк
Курьером или стройке, что выберешь?
Зочем керпечей кладка, кагда есть вебкам и наркотек-закладка.
Но не получится, ботам не положено.
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Надо пыхнуть, идеи придут
Да
Не впечатлила галерея.
успешный проект , если привлекает еще инвестиции
смогла четко развести на бабки, молодец. обычный stable diffusion ценою в $12лям. The Day Before - который смог.
У многих Stable Diffusion, но не все смогли привлечь 390 тыс. пользователей.
Ценность проекта — не в технологиях, а в том, сколько им пользуется.
Очередная Битмама.
"По словам Дорогуш, существующие генераторы изображений ориентированы преимущественно на простых пользователей и не поддерживают форматы, которые востребованы профессиональными дизайнерами и брендами"-ну с существующими форматами можно разное делать и в том числе есть хорошие приложения по генерации изображений , которые думаю подойдут и проф.дизайнерам
Еще одни с подпиской $20.
Что за мода на эти $20, так и разориться недолго, каждому по двадцатке отстёгивать.
В смысле "что за мода"? Классика же.
Тут жизнь.
А эти что? Дармоеды.
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Почему бы не выкупить за 1 фунт?
А люди что плохо рисуют