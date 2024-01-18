Деньги
Артур Томилко

Лондонский ИИ-стартап Recraft бывшей сотрудницы «Яндекса» привлёк $12 млн Статьи редакции

Компания разрабатывает инструмент для генерации элементов графического дизайна.

  • Стартап в сентябре 2022 года основала Анна Вероника Дорогуш — бывшая глава отдела разработки систем машинного обучения «Яндекса», пишет Time. С момента запуска Recarft на Product Hunt в мае 2023-го сервис привлёк 390 тысяч постоянных пользователей.
  • Теперь компания закрыла раунд финансирования на $12 млн, который возглавила Khosla Ventures. Среди других инвесторов — бывший CEO GitHub Нэт Фридман, RTP Global, Abstract VC, Basis Set Ventures и несколько бизнес-ангелов.
  • Recraft позволяет генерировать векторные изображения, иконки и 3D-иллюстрации для брендов с учётом фирменного стиля. Сервис использует нейросеть Stable Diffusion, но планирует направить привлечённые деньги на разработку собственной модели ИИ.
  • По словам Дорогуш, существующие генераторы изображений ориентированы преимущественно на простых пользователей и не поддерживают форматы, которые востребованы профессиональными дизайнерами и брендами. «Мы концентрируемся на создании согласованных по стилю иллюстраций для веб-сайтов и приложений, а не на одном изображении», — пояснила предпринимательница.
Изображение Recraft

#новости #recraft #стартапы

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 ШАБАШ

Очиридной гиниратор везуального мусара.

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Хозяин

нахуй нужно?

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Слегка Придурковатый

Нахуй, не нахуй, а 12 лямов баксов - это 12 лямов баксов.

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Gvozdev

Это 12.000.000$$$$$ баксов!!!!!!!!!!!!

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Слегка Придурковатый

Красавчик жи есть!

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Сергей Леопольдович

Прачечных никогда много не будет )))))

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تقي

Без своей генеративной модели, набрать столько пользователей и привлечь 12 лимонов - сильно.
Инвесторы либо отчаянные, либо имеют долгосрочные планы (что странно при таком раскладе).

В любом случае молодцы, в рф на нарах или консервном заводе сидели бы.

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Alex Ba

В России она в Яндексе работала за хорошую зарплату. Сейчас бы также делала бизнес. Да, инвестиций таких не было бы, но точно не консервный завод... А, может ты по себе смотришь?

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Слегка Придурковатый

Есть инфа от знающих людей, что на консервных заводах люди поднимают поболее, чем Анна Вероника.

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Alex S

Не понял - сервис генерит просто плоские картинки стилизованные под 3D, или реальные 3D-объекты c материалами-текстурами, в fbx-формате, например?

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Ilya

Это ж просто обертка для стейбл дифужена. Так что первый вариант

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Анна Михайлова

Как пользователь я вижу плюс в том, что выдает векторный формат, который можно редактировать в иллюстраторе и фигме. В отличии от миджорни выдает более менее читаемый текст. И не надо на комп устанавливать стейбл или плагины с ним.
Как инструмент думаю через годик-два сможет генерить векторные лого уже куда чище

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Невкусно и грустно
выдает векторный формат

За это 12 млн. нерублей? %))))

Анна-Вероника, безусловно, молодец, пару лет в соло тащила Catboost в Яше (один из 2-3 проектов Я, за который нестыдно), но тут пока саксесс стори про освоение денЯх.

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Слегка Придурковатый

"Анна Вероника Дорогуш"

Даже если представить, что её батю звали Вероник, то почему она не Верониковна, а Вероника? Вопросы, вопросы.

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ШАБАШ

Эта дочь Верника.

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Слегка Придурковатый

Наверняка.

(зацените, какая тут шуточка, игра слов, вся хуйня, спетросянил, красавчик же, да?)

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Захар

Гений!!!!

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Слегка Придурковатый
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ШАБАШ

Ну ты и жопка.

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ШАБАШ

Нуа то!

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Old Papay

Яндекс уже плачет по сотруднице?

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تقي

Какая ставка ботов в час?

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Artu

Предположительно по десятке за акк

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Beton
заработывать

Курьером или стройке, что выберешь?

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ШАБАШ

Зочем керпечей кладка, кагда есть вебкам и наркотек-закладка.

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Вадим Д.

Но не получится, ботам не положено.

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ЫФ ЬУ

Надо пыхнуть, идеи придут

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Максим Кайгородов

Да

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debil
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Mikhail Lukyanov

Не впечатлила галерея.

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Станислав Артемьев

успешный проект , если привлекает еще инвестиции

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Капибара

смогла четко развести на бабки, молодец. обычный stable diffusion ценою в $12лям. The Day Before - который смог.

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Denis Bystruev

У многих Stable Diffusion, но не все смогли привлечь 390 тыс. пользователей.

Ценность проекта — не в технологиях, а в том, сколько им пользуется.

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ШАБАШ

Очередная Битмама.

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Ренат Хуснутдинов

"По словам Дорогуш, существующие генераторы изображений ориентированы преимущественно на простых пользователей и не поддерживают форматы, которые востребованы профессиональными дизайнерами и брендами"-ну с существующими форматами можно разное делать и в том числе есть хорошие приложения по генерации изображений , которые думаю подойдут и проф.дизайнерам

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Невероятный Блондин

Еще одни с подпиской $20.
Что за мода на эти $20, так и разориться недолго, каждому по двадцатке отстёгивать.

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Слегка Придурковатый

В смысле "что за мода"? Классика же.

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Невероятный Блондин

Тут жизнь.
А эти что? Дармоеды.

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kova7ev

Почему бы не выкупить за 1 фунт?

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Супер лингвист 12 языков

А люди что плохо рисуют

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