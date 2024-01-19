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Ноутбук Fplus, фото iGuides

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 января: доллар — 88,66 рубля (на 31 копейку больше, чем 18 января), евро — 96,58 рубля (на 53 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:40 мск: доллар — 89,23 рубля, евро — 97,17 рубля.

Курсы на Forex на 07:40 мск: доллар — 88,96 рубля, евро — 96,55 рубля.

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Какие есть проблемы и трудности

Цены на российские программы за год увеличились на 10–20%, рассказали «Ъ» в ИТ-компаниях. Это связано с ростом зарплат разработчиков и увеличением стоимости внедрения программ. Минцифры планирует создание «этической комиссии», которая будет рассматривать жалобы на повышение цен.

Турция начала снижать поток товаров двойного назначения в Россию на фоне давления США, пишет Forbes со ссылкой на данные Турецкого института статистики. Например, это касается электроники, чипов, печатных плат, аппаратуры для связи и навигации и другого.

Инфографика Forbes

Кто и как адаптируется

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» на использование брендов Carlsberg и Grimbergen. В октябре 2023-го Carlsberg Group отозвала лицензии у «Балтики» на «международные и региональные бренды», но компания обратилась в суд, чтобы запретить отзыв.

Ассоциация «Российские автодилеры» предлагает создать госкорпорацию по развитию автомобильной промышленности «Росавто». Предполагается, что она будет заниматься планированием производства автомобилей и запчастей в стране – разрабатывать новые модели и технологии, распределять заказы на производство машин, вырабатывать законодательные инициативы по регулированию взаимодействия участников отрасли, курировать подготовку кадров.

Автомобили Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Компания ищет сотрудников, а её гендиректор Андрей Панков возглавил «Шушары Авто», которой отошел завод. Сейчас Aurus выпускают в Елабуге.

Контекст

Продажи российских ноутбуков в 2023 году увеличились в два раза, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные холдинга Fplus. Было продано 256 тысяч устройств. В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что в III–IV кварталах 2023 года более 10% продаж в количественном выражении пришлось на ноутбуки от отечественных компаний. Это в три раза выше год к году.

При годовой инфляции 7,4% в России в 2023 году лидерами подорожания стали яйца, помидоры, груши и виноград, следует из данных Росстата. Сильнее всего подешевели гречка, картофель и овсянка.

Новости предыдущего дня, 18 января — здесь.