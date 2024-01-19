День 695: продажи российских ноутбуков выросли в два раза в 2023-м, Турция снизила экспорт товаров двойного назначения Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 19 января: доллар — 88,66 рубля (на 31 копейку больше, чем 18 января), евро — 96,58 рубля (на 53 копейки больше).
Какие есть проблемы и трудности
Цены на российские программы за год увеличились на 10–20%, рассказали «Ъ» в ИТ-компаниях. Это связано с ростом зарплат разработчиков и увеличением стоимости внедрения программ. Минцифры планирует создание «этической комиссии», которая будет рассматривать жалобы на повышение цен.
Турция начала снижать поток товаров двойного назначения в Россию на фоне давления США, пишет Forbes со ссылкой на данные Турецкого института статистики. Например, это касается электроники, чипов, печатных плат, аппаратуры для связи и навигации и другого.
Кто и как адаптируется
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» на использование брендов Carlsberg и Grimbergen. В октябре 2023-го Carlsberg Group отозвала лицензии у «Балтики» на «международные и региональные бренды», но компания обратилась в суд, чтобы запретить отзыв.
Ассоциация «Российские автодилеры» предлагает создать госкорпорацию по развитию автомобильной промышленности «Росавто». Предполагается, что она будет заниматься планированием производства автомобилей и запчастей в стране – разрабатывать новые модели и технологии, распределять заказы на производство машин, вырабатывать законодательные инициативы по регулированию взаимодействия участников отрасли, курировать подготовку кадров.
Автомобили Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Компания ищет сотрудников, а её гендиректор Андрей Панков возглавил «Шушары Авто», которой отошел завод. Сейчас Aurus выпускают в Елабуге.
Контекст
Продажи российских ноутбуков в 2023 году увеличились в два раза, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные холдинга Fplus. Было продано 256 тысяч устройств. В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что в III–IV кварталах 2023 года более 10% продаж в количественном выражении пришлось на ноутбуки от отечественных компаний. Это в три раза выше год к году.
При годовой инфляции 7,4% в России в 2023 году лидерами подорожания стали яйца, помидоры, груши и виноград, следует из данных Росстата. Сильнее всего подешевели гречка, картофель и овсянка.
Новости предыдущего дня, 18 января — здесь.
российские ноутбуки?!? МУХАХА.
В позапрошлом году продали один, в прошлом два. Хотя словосочетание "российский ноутбук" загоняет в тупик.
Роскосмос, росатом, теперь ещё росавто будет, а толку)
Щас госкорпорация ух как порешает рыночные вопросики! И с новыми моделями, и технологическими решениями, и с кадрами!
Продажи «отечественных» ноутов выросли о нуля до 256 000? Вот это да.
Белорусы своими достижениями тоже хвастают?
Разработчики в курсе?
То есть самонаводящиеся помидоры и 5G-огурцы всё?
Помню зашёл в м.видео ноуты посмотреть, словно неоткуда резко, как гребанный волшебник появился консультант и начал мне ссать в уши, о том, что ноутбук f+, лучшее что случалось в мире ноутбуков.
Ну, я сперва кидал, потом притворился мёртвым и он вроде отстал.
Неудивительно, что продажи этих ноутбуков выросли.
Удивительная у нас страна. Можно отдать всё, что просто захотелось, так ещё и запретить правообладателям всякое сопротивление. Кто не спрятался — тот национализированный банкрот.