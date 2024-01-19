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Деньги
Маша Цепелева

День 695: продажи российских ноутбуков выросли в два раза в 2023-м, Турция снизила экспорт товаров двойного назначения Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Ноутбук Fplus, фото iGuides

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 января: доллар — 88,66 рубля (на 31 копейку больше, чем 18 января), евро — 96,58 рубля (на 53 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:40 мск: доллар — 89,23 рубля, евро — 97,17 рубля.

Курсы на Forex на 07:40 мск: доллар — 88,96 рубля, евро — 96,55 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Цены на российские программы за год увеличились на 10–20%, рассказали «Ъ» в ИТ-компаниях. Это связано с ростом зарплат разработчиков и увеличением стоимости внедрения программ. Минцифры планирует создание «этической комиссии», которая будет рассматривать жалобы на повышение цен.

Турция начала снижать поток товаров двойного назначения в Россию на фоне давления США, пишет Forbes со ссылкой на данные Турецкого института статистики. Например, это касается электроники, чипов, печатных плат, аппаратуры для связи и навигации и другого.

Инфографика Forbes

Кто и как адаптируется

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» на использование брендов Carlsberg и Grimbergen. В октябре 2023-го Carlsberg Group отозвала лицензии у «Балтики» на «международные и региональные бренды», но компания обратилась в суд, чтобы запретить отзыв.

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Ассоциация «Российские автодилеры» предлагает создать госкорпорацию по развитию автомобильной промышленности «Росавто». Предполагается, что она будет заниматься планированием производства автомобилей и запчастей в стране – разрабатывать новые модели и технологии, распределять заказы на производство машин, вырабатывать законодательные инициативы по регулированию взаимодействия участников отрасли, курировать подготовку кадров.

Автомобили Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Компания ищет сотрудников, а её гендиректор Андрей Панков возглавил «Шушары Авто», которой отошел завод. Сейчас Aurus выпускают в Елабуге.

Контекст

Продажи российских ноутбуков в 2023 году увеличились в два раза, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные холдинга Fplus. Было продано 256 тысяч устройств. В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что в III–IV кварталах 2023 года более 10% продаж в количественном выражении пришлось на ноутбуки от отечественных компаний. Это в три раза выше год к году.

При годовой инфляции 7,4% в России в 2023 году лидерами подорожания стали яйца, помидоры, груши и виноград, следует из данных Росстата. Сильнее всего подешевели гречка, картофель и овсянка.

Новости предыдущего дня, 18 января — здесь.

#новости

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 Abnatop Sky
продажи российских ноутбуков выросли в два раза в 2023-м

российские ноутбуки?!? МУХАХА.

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Vasil Petrovich

В позапрошлом году продали один, в прошлом два. Хотя словосочетание "российский ноутбук" загоняет в тупик.

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Flame Host

Роскосмос, росатом, теперь ещё росавто будет, а толку)

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Oleg Gorbunov

Щас госкорпорация ух как порешает рыночные вопросики! И с новыми моделями, и технологическими решениями, и с кадрами!

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Вадим Д.

Продажи «отечественных» ноутов выросли о нуля до 256 000? Вот это да.
Белорусы своими достижениями тоже хвастают?

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Вадим Д.
связано с ростом зарплат разработчиков

Разработчики в курсе?

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Вадим Д.
Турция начала снижать поток товаров двойного назначения в РФ

То есть самонаводящиеся помидоры и 5G-огурцы всё?

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eugeny.dev

Помню зашёл в м.видео ноуты посмотреть, словно неоткуда резко, как гребанный волшебник появился консультант и начал мне ссать в уши, о том, что ноутбук f+, лучшее что случалось в мире ноутбуков.
Ну, я сперва кидал, потом притворился мёртвым и он вроде отстал.

Неудивительно, что продажи этих ноутбуков выросли.

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Вадим Д.
запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» на использование брендов Carlsberg и Grimbergen

Удивительная у нас страна. Можно отдать всё, что просто захотелось, так ещё и запретить правообладателям всякое сопротивление. Кто не спрятался — тот национализированный банкрот.

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