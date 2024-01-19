Деньги
Маша Цепелева

Казахстанский Kaspi привлёк $1 млрд после IPO на бирже Nasdaq Статьи редакции

Акции уже торгуются на Лондонской бирже и на двух других в Казахстане.

  • Kaspi разместил 11,3 млн американских депозитарных акций (ADS) по $92 за штуку. Торги на Nasdaq начнутся 19 января 2024 года.
  • Акции финтех-сервиса торгуются на Лондонской бирже, а также на Казахстанской фондовой бирже и Международной бирже Астаны.
  • О размещении на Nasdaq компания объявила в конце декабря 2023 года, за счёт него Kaspi хочет «охватить более широкий круг инвесторов».
  • Kaspi — это банк и маркетплейс, сервисы доступны в одном приложении. Его основали в Казахстане Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе. По данным Лондонской биржи, капитализация компании составляет $18,84 млрд.
Сервисы
Полина Лааксо
«Казахстанская Alibaba»: откуда взялся и как устроен Kaspi, один из крупнейших финтехов Европы с оценкой в $21 млрд Статьи редакции

В 2002-м владелец магазина электроники купил банк, чтобы выдавать клиентам кредиты, но не знал, как — поэтому взял в долю фонд Baring Vostok. Спустя 19 лет The Generalist разбирает, как Kaspi завоёвывает рынки и обходит по активности пользователей «Тинькофф» и Amazon.

Акционеры Kaspi — Михаил Ломтадзе и Вячеслав Ким PWC

#новости #kaspi

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8 комментариев
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 Иван

Интересно, что они описали в точках роста(релоканты, транзит серых товаров?) и рисках(вторичные санкции?)

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Сергей Грачёв

Да нахер никому ваши релоканты не упирались, и серые товары тоже

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Иван

Новорег, закрой вкладку с VC

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Ruslan Fatikhov

Ничто из них. Kaspi самостоятельно растет за счет своего супераппа тесто интегрированного гостех.

И большая часть релокантов, которые не могу брать кредит не могут им помочь в точке роста.

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Иван

Зато релоканты генеряь кеш тем, кто может брать кредит

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Слегка Придурковатый

Нихуёво, зайбал.

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Иван

Слыш, ой бой!

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Виталий Иванов

Ребята пошли другим путем.

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