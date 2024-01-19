Казахстанский Kaspi привлёк $1 млрд после IPO на бирже Nasdaq Статьи редакции
Акции уже торгуются на Лондонской бирже и на двух других в Казахстане.
- Kaspi разместил 11,3 млн американских депозитарных акций (ADS) по $92 за штуку. Торги на Nasdaq начнутся 19 января 2024 года.
- Акции финтех-сервиса торгуются на Лондонской бирже, а также на Казахстанской фондовой бирже и Международной бирже Астаны.
- О размещении на Nasdaq компания объявила в конце декабря 2023 года, за счёт него Kaspi хочет «охватить более широкий круг инвесторов».
- Kaspi — это банк и маркетплейс, сервисы доступны в одном приложении. Его основали в Казахстане Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе. По данным Лондонской биржи, капитализация компании составляет $18,84 млрд.
45 показов
356 открытий
Интересно, что они описали в точках роста(релоканты, транзит серых товаров?) и рисках(вторичные санкции?)
Да нахер никому ваши релоканты не упирались, и серые товары тоже
Новорег, закрой вкладку с VC
Ничто из них. Kaspi самостоятельно растет за счет своего супераппа тесто интегрированного гостех.
И большая часть релокантов, которые не могу брать кредит не могут им помочь в точке роста.
Зато релоканты генеряь кеш тем, кто может брать кредит
Нихуёво, зайбал.
Слыш, ой бой!
Ребята пошли другим путем.