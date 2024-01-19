Акции производителя роботов-пылесосов Roomba упали более чем на 30% после новостей о возможном запрете сделки с Amazon Статьи редакции
Ритейлер договорился о покупке iRobot ещё в 2022 году.
- Акции iRobot на Nasdaq упали более чем на 30% на премаркете, обратило внимание CNBC. На 13:39 мск они теряют 36,45% и стоят около $15 за штуку.
- Это произошло на фоне новостей WSJ и Bloomberg о возможном запрете сделки iRobot и Amazon со стороны Еврокомиссии. По данным изданий, окончательное решение по этому вопросу регулятор примет до 14 февраля 2024 года. В ЕК считают, что сделка может ограничить конкуренцию на рынке роботов-пылесосов: у Amazon есть возможность блокировать конкурентов iRobot на своей площадке. В Amazon отказались от комментариев.
- Amazon договорилась купить iRobot в августе 2022 года. Компания согласилась заплатить $61 за акцию, вся сделка оценивалась в $1,7 млрд. В июле 2023 года ритейлер заявил, что заплатит $51,75 за акцию после дополнительного финансирования iRobot. На закрытии торгов акции iRobot стоили $23,62 за штуку.
- По словам источников Bloomberg, сделку, вероятно, могут заблокировать и в США. Федеральная торговая комиссия (FTC) готовит соответствующий иск, но решение ещё не принято, говорят собеседники.
- iRobot основали в 1990 году Колин Энгл, Хелен Грейнер и Родни Брукс. В 2002 году компания представила робот-пылесос Roomba — на 2020-й она продала более 30 млн устройств, писал TechCrunch.
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Говорящая картинка, прям в тему.
Справедливости ради, режим влажной уборки у всех таких пылесосов(всех марок) весьма условный и человек тут куда качественнее убирает.
Режим "протереть", а не "нормально вымыть"
А что не так? Роботы контролирует как кожаный моет им полы
Пылесосные инвесторы, самое время закупаться!
щас как понабегают и все сразу раскупят
Из школы только вернутся, пообедают и как попрут!
Ясно
Нормально наверное кто-то на падении наварился
эти роботы пылесосы умеют танцевать румбу?