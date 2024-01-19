Qiwi продаст бизнес в России гонконгской Fusion Factor Fintech за 23,75 млрд рублей Статьи редакции
Она принадлежит исполнительному директору Qiwi Plc Андрею Протопопову.
- В рамках реструктуризации бизнеса Qiwi Plc продаст Fusion Factor Fintech российское АО «КИВИ», сообщили в компании. Цена сделки с учётом дисконта за иностранное участие и «повышенной неопределённости из-за временных ограничений ЦБ» составит 23,75 млрд рублей. Она одобрена российскими регуляторами и советом директоров компании.
- Договор между сторонами предполагает четырёхлетнюю рассрочку: 11,875 млрд рублей покупатель должен выплатить в течение четырёх месяцев с момента заключения сделки, оставшуюся сумму — четырьмя платежами, начиная четвёртого квартала 2024 года.
- В российский бизнес компании входят «Киви банк», QIWI Кошелек, QIWI Business, система денежных переводов Contact, группа компаний ROWI, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney, и другие проекты.
- После закрытия сделки Андрей Протопопов, которому принадлежит гонконгская Fusion Factor Fintech, продолжит руководить АО «КИВИ» в России, но покинет руководящие посты в международной Qiwi Plc.
- Также после продажи российского бизнеса Qiwi Plc планирует провести обратный выкуп до 10% своих депозитарных расписок, торгуемых на Nasdaq и Мосбирже. Максимальная цена выкупа на Мосбирже составит не более 581 рублей за бумагу.
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Эххх,не зря отшептало меня на собесе у них,нахуй,захуй,похуй….че я там только не услышал🤣
Прошла эпоха
Слились...
Банк Открытие загнул Рокетбанк, а потом стал банком Закрытие.
Киви теперь чайна
Что дальше?
Триединая святая Русь.
Магнитёрочка