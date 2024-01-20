День 696: законопроект о конфискации имущества за «фейки» об армии внесут в Госдуму 22 января Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 20-22 января: доллар — 88,57 рубля (на девять копеек меньше, чем 19 января), евро — 96,38 рубля (на 20 копеек меньше).
Какие есть проблемы и трудности
Microsoft сообщила об атаке на корпоративные системы со стороны российской хакерской группы Midnight Blizzard (также известна как Nobelium). Хакеры получили доступ к «небольшому проценту» учётных записей корпоративной почты, в том числе высшего руководства и сотрудников, отвечающих за кибербезопасность и юридические функции.
Законопроект о конфискации имущества за «фейки» об армии, публичные призывы к экстремистской деятельности, призывы против безопасности государства, к введению санкций внесут в Госдуму 22 января 2024 года, заявил Вячеслав Володин.
Кто и как адаптируется
Экспорт газа из России в Китай увеличился на 23% в 2023 году, нефти — на 24%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. Стоимость экспорта газа составила $5,2 млрд, нефти — $60,6 млрд.
С 1 февраля 2024 года изменится схема перевозки пассажиров из Санкт-Петербурга в Таллин и в Ригу, рассказали перевозчики Lux Express и Ecolines. С этой даты будет закрыт на реконструкцию пункт пропуска «Ивангород» на границе России в Ленинградской области и Эстонии. Пассажиры будут следовать из Санкт-Петербурга до «Ивангорода» на одном автобусе, пересекать границу пешком и на эстонской стороне садиться на другой автобус, который довезет их до Таллина или до Риги.
Контекст
Цены на вторичную недвижимость в России выросли в четвертом квартале 2023 года на 8%, по итогам года рост составил 11,9%, подсчитали аналитики «Авито Недвижимости». Квартиры подорожали в большинстве городов за исключением Москвы. В столице за три месяца жильё подешевело в среднем на 3% из-за уменьшения средней площади объектов с 57 до 54 м².
Новости предыдущего дня, 19 января — здесь.
А не начать ли сажать важно надувающих щёки за настоящие фейки, которые транслируют из каждого утюга?
Вот это было бы честно.
Фейк все, что вступает в дискуссию и прения с властью. Инакомыслие запрещено. Один народ, одна партия, один фюрер
Так то что транслируют по официальным каналам - никогда не может быть фейком по определению и вообще Океания всегда воевала с Остазией
Решил я такой почитать, что же такое "фейк"... И оказалось это три статьи в УК РФ: 207.3 (распространение ложной информации о ВС РФ), 280.3 (дискредитация ВС РФ) и 284.2 (призывы к санкциям против РФ).
Согласно подготовленным Минюстом в июне 2022 года методичкам, «утверждение о факте» (например, «армейский батальон вторгся в такой-то город и выполнил...») относится к статье о «распространении заведомо ложной информации» (207.3), а негативное «мнение» о действиях армии (например, «не согласен с происходящим в городе N…») — к «дискредитации» (280.3 УК). В методичках употребляется слово «фейк», хотя законодательство не содержит такого термина.
По статье 280.3 Минюст предлагает три типа таких значений:
- дискредитация использования ВС РФ;
- дискредитация исполнения органами госвласти своих полномочий в целях защиты интересов РФ и ее граждан;
- побуждение (в том числе в форме призыва) к воспрепятствованию использования ВС РФ.
В методичке разъясняется, что под «дискредитацией» следует понимать «умышленные действия, направленные на подрыв доверия к органам госвласти, умаление их авторитета».
https://www.kommersant.ru/doc/5951659
Отличный довод в суде.
Но пока у них будет план по отлову таких граждан, мало чем поможет.
Но информация интересная и забавная, спасибо.
Ну то есть жены мобилизованных выступавшие за их возвращение подходят под эту статью? Иронично получится, если человек после СВО вернется, а его жену посадили за "дискредитацию", а имущество национализировали.
Очень даже может быть. Ибо сейчас идут волнения в Башкирии. И я не буду дальше развивать тему про солдат СВО из тех мест, так как могу стать первым кандидатом😂
Можно самим почитать СМИ в глубинке интернета)
Там волнения с СВО даже рядом не стояли.
Хорошая попытка, товарищ майор. Провокация засчитана.
Это просто пиздец
т.е. против плохого ЖКХ нельзя митинговать?
Надо терпеть
или писать депутатам, чтобы конкретизировали нормы закона
В Спортлото
Через пару лет: РФ экспортирует к КНР 100% ресурсов, это на 46% меньше положенного оброка, работают в долг.
Очень удобно и незатейливо 😁
"Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России".
© Столыпин, 1907 год.
Видимо Столыпин ошибался. Не пошли нам на пользу эти спокойные 2000 годы. Не работают у нас общечеловеческие законы.
фух, хорошо что у меня нечего конфисковать.
живём.
Сжечь их всех - повторял он.
Сжечь их всех.
А что - ещщё не приняли?!?
.
https://www.youtube.com/watch?v=WCCz7kOc-zk
Пусть по фактам ответит
новичка этому товарищу.
*это вам от соседнего столика*
Пидорги
"В одном из комитетов Госдумы предложили наказывать тех, кто разводится. Наказания предлагаются следующие: штраф, обязательные работы или отправка в зону «СВО»"
Интересно, считается ли фейком что 2ая армия мира 2 года не может "освободить" донецкую область?