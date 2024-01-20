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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20-22 января: доллар — 88,57 рубля (на девять копеек меньше, чем 19 января), евро — 96,38 рубля (на 20 копеек меньше).

Курсы на закрытии Мосбиржи 19 января: доллар — 88,2 рубля, евро — 96,19 рубля.

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Курсы на Forex: доллар — 87,77 рубля, евро — 95,55 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Microsoft сообщила об атаке на корпоративные системы со стороны российской хакерской группы Midnight Blizzard (также известна как Nobelium). Хакеры получили доступ к «небольшому проценту» учётных записей корпоративной почты, в том числе высшего руководства и сотрудников, отвечающих за кибербезопасность и юридические функции.

Законопроект о конфискации имущества за «фейки» об армии, публичные призывы к экстремистской деятельности, призывы против безопасности государства, к введению санкций внесут в Госдуму 22 января 2024 года, заявил Вячеслав Володин.

Кто и как адаптируется

Экспорт газа из России в Китай увеличился на 23% в 2023 году, нефти — на 24%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. Стоимость экспорта газа составила $5,2 млрд, нефти — $60,6 млрд.

С 1 февраля 2024 года изменится схема перевозки пассажиров из Санкт-Петербурга в Таллин и в Ригу, рассказали перевозчики Lux Express и Ecolines. С этой даты будет закрыт на реконструкцию пункт пропуска «Ивангород» на границе России в Ленинградской области и Эстонии. Пассажиры будут следовать из Санкт-Петербурга до «Ивангорода» на одном автобусе, пересекать границу пешком и на эстонской стороне садиться на другой автобус, который довезет их до Таллина или до Риги.

Контекст

Цены на вторичную недвижимость в России выросли в четвертом квартале 2023 года на 8%, по итогам года рост составил 11,9%, подсчитали аналитики «Авито Недвижимости». Квартиры подорожали в большинстве городов за исключением Москвы. В столице за три месяца жильё подешевело в среднем на 3% из-за уменьшения средней площади объектов с 57 до 54 м².

Новости предыдущего дня, 19 января — здесь.