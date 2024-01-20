Деньги
Маша Цепелева

ИИ-стартап Илона Маска xAI привлёк $500 млн — Bloomberg Статьи редакции

Предприниматель назвал сообщение издания «фейком».

  • xAI привлекла $500 млн, инвесторы неизвестны, пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к сделке источники. Всего компания хочет привлечь акционерный капитал в $1 млрд, указано в документах

    Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

  • Стартап рассчитывает на оценку от $15 до 20 млрд. Маск назвал сообщение «фейковыми новостями» от Bloomberg.
  • Маск официально запустил xAI в июле 2023-го, хотя о её основании Financial Times и The Verge сообщили ещё в апреле. В ноябре xAI запустила нейросеть Grok для генерации текстов по запросу в X. Разработчики представили её как сервис для ответов на «острые» вопросы с юмором.
  • В декабре xAI Илона Маска привлекла $135 млн из $1 млрд запланированных инвестиций от четырёх инвесторов.

#новости #xai

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5 комментариев
Aleksei M

Сначала ждем когда твиттер починит

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Alex Lowen

У твиттера вроде сейчас невероятный рост органического траффика. Проскакивало в новостаях на неделе.

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ELIFAS LEVi

Кто-то ещё связывается с этим блаженным🤭

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Andrei M

Любит он X..

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Тоже хочу

Илон Маск один из самых богатых на Земле, но при этом все равно поднимает деньги. В чем тут прикол?

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