ИИ-стартап Илона Маска xAI привлёк $500 млн — Bloomberg Статьи редакции
Предприниматель назвал сообщение издания «фейком».
- xAI привлекла $500 млн, инвесторы неизвестны, пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к сделке источники. Всего компания хочет привлечь акционерный капитал в $1 млрд, указано в документах
Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
- Стартап рассчитывает на оценку от $15 до 20 млрд. Маск назвал сообщение «фейковыми новостями» от Bloomberg.
- Маск официально запустил xAI в июле 2023-го, хотя о её основании Financial Times и The Verge сообщили ещё в апреле. В ноябре xAI запустила нейросеть Grok для генерации текстов по запросу в X. Разработчики представили её как сервис для ответов на «острые» вопросы с юмором.
- В декабре xAI Илона Маска привлекла $135 млн из $1 млрд запланированных инвестиций от четырёх инвесторов.
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Сначала ждем когда твиттер починит
У твиттера вроде сейчас невероятный рост органического траффика. Проскакивало в новостаях на неделе.
Кто-то ещё связывается с этим блаженным🤭
Любит он X..
Илон Маск один из самых богатых на Земле, но при этом все равно поднимает деньги. В чем тут прикол?