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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20-22 января: доллар — 88,57 рубля (на девять копеек меньше, чем 19 января), евро — 96,38 рубля (на 20 копеек меньше).

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Курсы на закрытии Мосбиржи 19 января: доллар — 88,2 рубля, евро — 96,19 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 87,77 рубля, евро — 95,55 рубля.

Кто и как адаптируется

С 21 января российские банки начали рассчитывать полную стоимость кредита (ПСК) по новым правилам.Теперь в расчёт ПСК будут входить все расходы заёмщика, без которых банк не выдаст кредит либо выдаст, но на иных условиях. Так в ПСК войдут дополнительные платежи, которые раньше оставались за скобками: страховки, комиссии от продажи прочих услуг и другие. Изменения не повлияют на реальную стоимость кредитов, так как заёмщики уже несут эти расходы в виде скрытых комиссий, пишет «Интерфакс».

Контекст

«Ъ» оценил доходность вложений в юани. Например, доходность депозитов составила 3,5–5% годовых, по юаневым облигациям — 3,5–8,2% годовых.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в январе составила 141 тысяч рублей за м², увеличившись на 1% к декабрю. Самый большой рост в Краснодаре (2%) и Нижнем Новгороде (3,2%). Такие данные приводит «Циан.Аналитика». По данным «Авито Недвижимости», средняя стоимость объектов на вторичном рынке крупнейших городов составляет 5,15 млн рублей.

Новости предыдущего дня, 20 января — здесь.