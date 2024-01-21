День 697: банки начали рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 20-22 января: доллар — 88,57 рубля (на девять копеек меньше, чем 19 января), евро — 96,38 рубля (на 20 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
С 21 января российские банки начали рассчитывать полную стоимость кредита (ПСК) по новым правилам.Теперь в расчёт ПСК будут входить все расходы заёмщика, без которых банк не выдаст кредит либо выдаст, но на иных условиях. Так в ПСК войдут дополнительные платежи, которые раньше оставались за скобками: страховки, комиссии от продажи прочих услуг и другие. Изменения не повлияют на реальную стоимость кредитов, так как заёмщики уже несут эти расходы в виде скрытых комиссий, пишет «Интерфакс».
Контекст
«Ъ» оценил доходность вложений в юани. Например, доходность депозитов составила 3,5–5% годовых, по юаневым облигациям — 3,5–8,2% годовых.
Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в январе составила 141 тысяч рублей за м², увеличившись на 1% к декабрю. Самый большой рост в Краснодаре (2%) и Нижнем Новгороде (3,2%). Такие данные приводит «Циан.Аналитика». По данным «Авито Недвижимости», средняя стоимость объектов на вторичном рынке крупнейших городов составляет 5,15 млн рублей.
Новости предыдущего дня, 20 января — здесь.
В России вообще страшно брать ипотеку, с такими то процентами
Но, с другой стороны, кредиты быстро сжигаются инфляцией.
Как и зарплата. Инфляция не делает исключений)
Зарплата (номинальная) будет расти, а выплата по кредиту неизменна.
главное не взять валютный)
Вот прям интересно, чем банки ответят? Ведь начнут все равно извиваться. Типа будет второй договор, или ещё какая приблуда.
Они же без это не могут. Это у них у всех сейчас в крови.
Это у всего бизнеса в крови. А вот хорошо было в Советском Союзе, учреждения не думали о прибыли, а работали для блага людей (и мы все хорошо помним имена этих людей).
Ты же только что писал что в СССР всё было плохо по сравнению с тем что сейчас в РФ. Ты бы определился когда же было лучше
@Маша Цепелева прекрасная иллюстрация сегодня