День 700: спрос на киберучения среди российских компаний вырос вдвое за 2023 год Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 24 января: доллар — 87,91 рубля (на 6 копеек меньше, чем 23 января), евро — 95,82 рубля (на 6 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Холдинг S8 Capital Армена Саркисяна договорился о покупке российского бизнеса американской химической компании Huntsman (владеет заводом в Обнинске), рассказали источники «Ъ». По их словам, сделка заключена в 2023 году, но пока не получила одобрение регуляторов. Её сумма может составить 2,1–2,5 млрд, оценивают аналитики.
МТС продал бизнес в Армении кипрской Fedilco Group Limited, пишет «Интерфакс». Речь идёт о продаже 100% ЗАО «МТС Армения» и платёжной системы ЗАО «МобиДрам» («дочка» «МТС Армения»).
Какие есть проблемы и трудности
По словам источников FT, Евросоюз рассчитывает одобрить 13-й пакет санкций против России к 24 февраля. Содержание пакета, как ожидается, смягчат — например, в него может не войти запрет на импорт алюминия из России, говорят собеседники.
Контекст
Продажи телевизоров в России по итогам 2023 года увеличились в штуках на 28%, до 8,7 млн устройств, а в деньгах — на 13%, до 229 млрд рублей, подсчитали в Holodilnik.ru. Лидером стала китайская Haier, опередив южнокорейские Samsung и LG. Единственным из российских брендов, занявшим значимую долю (около 2,6% в деньгах), оказался «Сбер».
В 2023 году продажи отечественной спецтехники выросли на 15% и достигли 84 млрд рублей, следует из данных «Росспецмаша». Объем импорта превысил 440 млрд рублей — после пика кризиса он активно наполняется техникой из Китая, говорят участники рынка.
Спрос на проведение киберучений среди крупных российских компаний в 2023 году увеличился вдвое, говорится в исследовании ИТ-интегратора «Инфосистемы джет». Это связано с ростом числа хакерских атак, отмечают аналитики.
Российские онлайн-кинотеатры не увидели ожидаемого спроса на турецкие и корейские сериалы, которые они начали массово скупать весной 2022 года на фоне ухода из страны голливудских студий. При этом «имитация ажиотажа» привела к росту цен на них.
Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в 2023 году снизился на 3,7%, до 212 тысяч машин, следует из данных японского Минфина. Поставки запчастей за тот же период сократились на 48,4%.
Новости предыдущего дня, 23 января — здесь.
Сначала ты их учишь, даешь им мозги.Продажи телевизоров в России по итогам 2023 года увеличились в штуках на 28%
А потом эти же люди:
Не-о-бу-ча-е-мые
- А как же ты можешь разговаривать, если у тебя нет мозгов? - спросила Дороти.
- Не знаю, - ответил Чучело, - но те, у кого нет мозгов, очень любят разговаривать.
© "Волшебник из страны Оз"
А что плохого в телевизоре? Кинчики, сериалы как задрот на компе смотришь штоле?
Так нам на киберучениях и рассказали, что телевизор лучше компьютера, потому что его сложнее взломать.
Так многие смотрят не телевидение, а фильмы и ютуб. У меня три телека и ни на одном нет подключенной антенны как бы.
Вперёд на столетия припасено...
В 2023 году продажи отечественной спецтехники выросли на 15% и достигли 84 млрд рублей, следует из данных «Росспецмаша».
Экономика разорвана в клочья! Хаха!
Собрались животные на скотном дворе и обсуждают свою судьбу. Коровы говорят: уходить отсюда надо, пока целы. Крыша у коровника худая, дождём так и заливает. Лошади: корма нормального нет, солома вся гнила. Невозможно так дальше жить, сматываться нужно. Остальные животные: да, да, уходим, сколько можно терпеть? ! Собрались и пошли. Шарик сидит на месте. У него все спрашивают: ты чего сидишь? Пошли с нами. Шарик: да нет, у меня тут перспектива есть! Животные: Какая перспектива?? ? С голоду здесь сдохнешь. Шарик: неееееее, у меня тут перспектива есть! Животные: ну какая перспектива? Ничего здесь нет! Заболеешь и помрёшь... . Шарик: не пойду. сказал же, у меня тут перспектива есть! Животные: да что за перспектива? Шарик: я тут слышал как хозяйка хояину говорила: «...если так дела и дальше пойдут, то всю зиму у Шарика хуй сосать будем... »
Примерно такой же "рост экономики" наблюдался в конце 2014, когда доллар внезапно перестал быть по 30. Люди скупали что угодно, лишь бы не оставаться с рублями на руках. Вот настолько они верят в родную экономику и твердый рубль. угу.
Население сделало свой выбор, пластмассовый мир победил.
Да почему обязательно первый канал по нему смотреть? Подключите приставку (да не вражеский Хbox, а родную Денди), откройте ютуб, поставьте фильмец с флешки... даже радио есть!)
Сказочный мир...
а может опять инвистиции?
С чего это телик нельзя смотреть? Удобно смотреть футбол, детям мультики
Интернет тоже пластмассовый мир, более качественный пластмассовый мир. Ещё иллюзорнее.
Пластмассовый мир победил когда visa и mastercard ушли
Не, ну есть же предел-то (-:
Я думаю, эксперимент надо продолжить, закупив индийские и пакистанские сериалы. А вдруг? Или, если уж совсем никак, вернуться к бразильским.
Ребята просто перевод забыли сделать.
Корейские сериалы не плохие ровно как и Китайские, но надо знать какие именно подойдут для конкретной аудитории.
Есть очень много Китайской параши, однако бывают очень интересные шедевры. Но видимо видео сервисы этим не интересуются и скупают всё подряд. Хороший перевод вижу только на низкобюджетный шлак как и на южнокорейское. Результат наплевательского отношения видим сами.
Китайская параша это общий тренд в РФ. Можно сказать, что Китай это тот самый Шарик из анекдота выше
Поправлю. Не все подряд, а что дешевле
Не понимаю хейта в адрес современных телеков. Ютубы, кинопоиски, любые лайвы, комментарии, голосовое управление и т.д. Вы как динозавры, живёте во времена 4 каналов и ничего больше.
Я уже молчу про консоли
Политическая зашоренность у людей.
российские кинотеатры не увидели ОЖИДАЕМОГО спроса -они это серьёзно? кто захочет платить деньги за просмотр турецкого сериала в кино? те кто любят такое, смотрят это дома
Новость не читаю - коммент захуярю!
Единственный турецкий сериал который я посмотрел и то даже не до середины это постучись в мою дверь. Смесь комедии и мелодрамы. Киноделы паганят сериалы в погоне накормить зрителя ещё одной серией и не важно какой. Ошибки Марвел и Голливуда.
Антонина Петровна взламывает сайт Пентагона, Россия, 2130г.
Юбилейный выпуск. 🥳💨
Тут плакать надо, а не радоваться
Атаку или оборону практикуют? Киберучентя, бляха, прям танковый биатлон цифровой.
О, а не в медаль за педаль они там играют и весь коллективный запад побеждают, часом?
А потом Вадим ноет, что его персональные данные в паблик из крупной компании утекли.
А ты хорош, ботяра
"Турецкие и корейские сериалы" - а что правда хорошие? Прям стоило пойти?
Куда?
Нет!
Ну вот и очередная круглая дата
Киберпанк по-русски
Кинотеатры не увидели ажиотажа на турецкие фильмы и корейские? Почему? Наверное, потому что их никто не смотрит из здравых людей!
Т.Е.Л.Е.В.И.З.А.Р 🤤
Современный ТВ это по факту большой монитор со встроенной мультимедиа, антенну к нему подрубать не обязательно
Тель-А-визор
Спрос на киберучения повысился из-за введения уголовной бутылки в жопу сервисов которые сливают персданные?
Вот кого не спроси, все зомбиящик не смотрят. Я про телевизор. А их продажи растут. Нонсенс какой то.
Это ещё ладно. Как программа на России1, к примеру, одиозная или трешовая, так все знают суть, основные моменты, цитируют, нарезают фрагменты.
Самое интересное в том что обучение нет а спрос вырос
вывод: обучение есть
Просто скупайте Аниме. Вариантов лучше вы пока не найдёте
Соскэ Айдзэн, ты ли это?
У нас на канале Россия своя драма
"Это связано с ростом числа хакерских атак"
Ага...
"Российские онлайн-кинотеатры не увидели ожидаемого спроса на турецкие и корейские сериалы"
А зачем платить за всякое УГ если на торрентах хороший контент и бесплатно? Они видать из секты смотрюящикверювсказки...
700! Грустный юбилей...теперь идём на 777!