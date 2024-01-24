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Фото «Ведомости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 января: доллар — 87,91 рубля (на 6 копеек меньше, чем 23 января), евро — 95,82 рубля (на 6 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:34 мск: доллар — 88,49 рубля, евро — 96,14 рубля.

Курсы на Forex на 07:34 мск: доллар — 88,34 рубля, евро — 95,99 рубля.

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Кто и как адаптируется

Холдинг S8 Capital Армена Саркисяна договорился о покупке российского бизнеса американской химической компании Huntsman (владеет заводом в Обнинске), рассказали источники «Ъ». По их словам, сделка заключена в 2023 году, но пока не получила одобрение регуляторов. Её сумма может составить 2,1–2,5 млрд, оценивают аналитики.

МТС продал бизнес в Армении кипрской Fedilco Group Limited, пишет «Интерфакс». Речь идёт о продаже 100% ЗАО «МТС Армения» и платёжной системы ЗАО «МобиДрам» («дочка» «МТС Армения»).

Какие есть проблемы и трудности

По словам источников FT, Евросоюз рассчитывает одобрить 13-й пакет санкций против России к 24 февраля. Содержание пакета, как ожидается, смягчат — например, в него может не войти запрет на импорт алюминия из России, говорят собеседники.

Контекст

Продажи телевизоров в России по итогам 2023 года увеличились в штуках на 28%, до 8,7 млн устройств, а в деньгах — на 13%, до 229 млрд рублей, подсчитали в Holodilnik.ru. Лидером стала китайская Haier, опередив южнокорейские Samsung и LG. Единственным из российских брендов, занявшим значимую долю (около 2,6% в деньгах), оказался «Сбер».

В 2023 году продажи отечественной спецтехники выросли на 15% и достигли 84 млрд рублей, следует из данных «Росспецмаша». Объем импорта превысил 440 млрд рублей — после пика кризиса он активно наполняется техникой из Китая, говорят участники рынка.

Спрос на проведение киберучений среди крупных российских компаний в 2023 году увеличился вдвое, говорится в исследовании ИТ-интегратора «Инфосистемы джет». Это связано с ростом числа хакерских атак, отмечают аналитики.

Российские онлайн-кинотеатры не увидели ожидаемого спроса на турецкие и корейские сериалы, которые они начали массово скупать весной 2022 года на фоне ухода из страны голливудских студий. При этом «имитация ажиотажа» привела к росту цен на них.

Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в 2023 году снизился на 3,7%, до 212 тысяч машин, следует из данных японского Минфина. Поставки запчастей за тот же период сократились на 48,4%.

Новости предыдущего дня, 23 января — здесь.