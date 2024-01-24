Деньги
Артур Томилко

Холдинг S8 Capital договорился о покупке российского бизнеса американской химической компании Huntsman — «Ъ» Статьи редакции

Она владеет заводом по выпуску полиуретановой продукции в Обнинске.

  • О намерении S8 Capital купить активы американской Huntsman в России рассказали источники «Ъ». По их словам, сделка была заключена в 2023 году, но пока не получила всех одобрений со стороны регулирующих органов.
  • В ФАС сообщили, что ведомство удовлетворило ходатайство на покупку ООО «Хантсман СНГ» и АО «Хантсман-НМГ» от АО «Отраслевые инвестиции». Последнее зарегистрировано в феврале 2023 года, его бенефициары не раскрываются, отмечает газета. По оценке аналитика Advance Capital Павла Терентьева, сумма сделки может составить 2,1-2,5 млрд рублей.
  • Huntsman владеет заводом в Обнинске, который выпускает полиуретановую продукцию для строительства, автомобильной, трубной и обувной промышленности. Выручка предприятия за 2022 год, по данным «Контур Фокуса», составила 7,3 млрд рублей, чистая прибыль — 527,7 млн рублей.
  • В отчётности за третий квартал 2023 года компания сообщила, что договорилась о продаже российского бизнеса, но указала на неопределённость сроков по закрытию сделки из-за необходимых согласований с властями США, ЕС и России.
  • S8 Capital в 2022 году купила российский бизнес уходящего из страны производителя лифтов Otis. В 2023-м холдинг получил предприятия финской Kone, а также японской Bridgestone и немецкой Continental. До этого основным активом компании была лотерея «Столото».

#новости #s8capital

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 S.Capusta
Выручка предприятия за 2022 год, по данным «Контур Фокуса», составила 7,3 млрд рублей, чистая прибыль — 527,7 млн рублей.
сумма сделки может составить 2,1-2,5 млрд рублей.

Россия - страна возможностей!
Где ещё можно купить такой рентабельный бизнес за сущие копейки. Да, наверное, больше нигде.

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Nikolay Vavilov

в германии например, по росчерку Шольца, ну или болгарии

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Сергей Д.

Да это же другое, там всё свободно демократически...

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Виктор Исаков

Демократический росчерк🤣

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Adrenohrom

Вообще шоколадно.
Сколько там оборудования + остатков на счетах ещё)

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Denis Azarenko

Это кооператив озеро может выкупить, причём тут вы?

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Adrenohrom

Выглядит не совсем сделкой по обоюдному согласию.

Ходил слух, что хантсмен встал с началом СВО, т.к. им запретили деятельность из-за американских корней.

Если сопоставить факт, что S8 Capital в основном владела столото, а потом начала резко"получать" гигантов индустриальных, то всё становится яснопонятно)

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noname

Нигде всё не становится настолько ясно и понятно, как в экспертных комментах на виси.

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Adrenohrom

Просто моё мнение, не претендую на эксперта)

Но я с хантсменом работал и от коллег слышал про запрет деятельности. И сам догадался, когда поставки прекратились)

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Алекс Р

Чего, им ни кто не запрещал, очередные добровольно ушедшие

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Элпифидор

В первый раз слышу, что иностранной фирме, пусть и американской, запретили (!) деятельность из-за иностранных (американских) корней. Кто интересно запретил - Госдеп? Белый Дом? ЦРУ? И почему тогда другим фирмам, с американскими корнями, Проктер энд Гемблу, например, не запретили?

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Ilyas Saburov

заголовок конечно слегка запутывающий

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debil
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Тоже хочу

Чего за S8 Capital такой? Чья струтура?

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Таир Бакиев

Армена Саркисяна

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Тоже хочу

Президента Армении?

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Доктор Шкутко

Кооператор очередной. 120 серия сериала - Как я отжимал бизнес

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Дмитрий Антонович
До этого основным активом компании была лотерея «Столото».

Интересненькая градация..

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Доктор Шкутко

Как бабло семьи не прикрывай, уши все равно торчат

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Хрю Хрю Кабанчик

Армянский бизнес вижу идёт в гору, от лотерей до химтеха, такими темпами и гугл откупят через пару лет.

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Кот отца Пигидия

Почему мы распродаём бизнесы, неужели все так плохо?

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18 комментариев
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