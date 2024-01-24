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Полина Лааксо

«МТС Банк» вернулся к обсуждению IPO «на фоне пробуждения рынка» — РБК Статьи редакции

Изначально компания собиралась выйти на биржу в 2022 году.

  • О том, что банк рассматривает проведение первичного размещения акций, рассказало РБК со ссылкой на двух источников на финансовом рынке и собеседника, знакомого с планами МТС. «При наличии окна» вывести миноритарную долю на биржу могут уже в 2024 году.
  • Консультанта для сделки ещё не выбрали. Оценку называть отказались. В УК «Арикапитал» полагают, что банк оценят в 75,5-97,3 млрд рублей. Но объём размещения, скорее всего, будет небольшим. Как подмечает инвестиционный стратег Сергей Суверов, все недавние IPO составили меньше 10 млрд рублей, так что это «максимальный порог».
  • По словам одного из источников РБК, компания видит «потенциал спроса со стороны институциональных и розничных инвесторов». Другой сказал, что обсуждение возобновили «на фоне пробуждения рынка»: в конце 2022 года на биржу вышел кикшеринг Whoosh, в 2023-м — медцентр Genetico, разработчик ОС Astra Linux «Астра», ритейлер Henderson, «Совкомбанк» и «Мосгорломбард». Запланировали IPO «Делимобиль», Skyeng и Ladoga.
  • Аналитики в беседе с РБК допустили, что кредитной организации нужен капитал для развития новых направлений и монетизации клиентской базы. Но успех IPO во многом будет зависеть от оценки. Управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров отметил: «МТС Банк, хоть и является сильной техноплатформой, не входит в число лидеров банковской отрасли». Поэтому его, скорее всего, оценят с дисконтом.
  • МТС, «МТС Банк» и АФК «Система», которая, по данным «Контур.Фокуса», владеет 42,92% в ПАО «Мобильные Телесистемы» через два юрлица, комментировать планы не стали.
Источник фото: «Банки.ру»
  • Совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил о возможном IPO «МТС Банка» ещё в 2021 году. На вопрос, превысит ли оценка $1 млрд, он тогда заявил: «Конечно, иначе смешно выходить». В 2022 году о планах выйти на биржу рассказала и другая структура МТС — центр ИИ MTS AI.
  • В феврале 2023 года «МТС Банк» попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Евтушенков, оказавшись под санкциями, передал 10% акций АФК «Система» сыну, чтобы не быть контролирующим акционером.

#новости #мтс #мтсбанк

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46 комментариев
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 Albert Torkhov

Пробуждение рынка

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Вадим Д.

Да-да, то самое пробуждение и благоприятный инвестклимат.

А ещё доллар вот-вот обесценится, счёт на секунды идёт.

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Сергей Д.

Пока одни ноют, другие зарабатывают :))

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Nikolai Erovenko

держи 15р - молодец!

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Игорь Алакчеев

Есть два вида людей: те, кто работают, и те, кто причитают, как все плохо.

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Вадим Д.

Неправильно. Да, в принципе, это можно делать и так:
есть два вида людей: терпилы работают, лидеры управляют первым типом.
🤷🏻‍♂️
Я не против работы, это круто, в первую очередь для самореализации, когда хлеб насущный перестаёт бить определяющим стимулом. Но критичность мышления — невероятно важна.

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Горделивый Сербский Патриот

Это не критичность мышления, это именно что причитания :)

А вот почему причитания невероятно вредны для здоровья: https://www.bbc.com/russian/vert-fut-52774764

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Вадим Д.

Видеть кругом причитания — спецумение "почетного сотрудника Лахта Центра"?

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Горделивый Сербский Патриот

Видеть кругом одну лишь грязь и недостатки - спецумение "обзорщика сервисов"? 🙂

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Алекс К

Лучше быть недовольным человеком, чем счастливой свиньей. Лучше быть Сократом, который мечется, чем дураком, который всем доволен. Если свинья и дурак с этим не согласны, то лишь в силу того, что ничего другого они не знают. Джон Стюарт Милль

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Горделивый Сербский Патриот

Ну раз мы тут хвастаемся цитатами, то я тоже одну приведу 🙂

"Счастливая жизнь начинается со спокойствия ума." — Марк Туллий Цицерон
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Слегка Придурковатый

"Консультанта для сделки ещё не выбрали"

Со мной пока не связывались, подтверждаю.

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Вася Пражкин

А потяните?

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Слегка Придурковатый

Говно вопрос. Я знаменитый в узких кругах консультант по всякой хуйне.

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Demyan Belakov

А у меня в домовом чатике в Москве организуют закупки оптом продктов и недавно танкер предлагали река-море. Старый и пустой конечно. Где то лишний отгрызли и видимо не знают куда деть. Мими. Вернулись мои 90-е. Два года 1996 г. подряд. На Тверской у Националя писюнами торгуют. Раньше Ролексом банчили. Теперь резиновые члены в Розовом кролике. В моей сталинке универмаг снова разбился на отделы с разными арендаторами. Ремонт обуви процветает. Вывеску латунную сделали.
Теперь вопрос: когда в мск на газетке на Кузнецком мосту мы увидим б/у лабутены в отличном состоянии?

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Горделивый Сербский Патриот

У вас на фоне аватара Эстония находится, какой ещё домовой чатик в Москве 🙈

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Буквоед

Благоприятный инвестиционный климат шевелит картонки под нашими ногами, пока мы примеряем турецкие джинсы, сшитые за Тёплым станом, да.

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Beton

МТС фокусники которые зарабатывают на своих «безлимитных» тарифах с «много ГБ».

На обмане чего-то хорошего не построишь, не удивительно что у них финансовые проблемы будут расти.

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Тоже хочу

«на фоне пробуждения рынка»
Стратнные аналитики у МТС. Наоборот, рынок сдулся, т.к. депозит в банке 16%, что более выгодно, чем торги

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Михаил

Ищутся заявки от ло.. инвесторов на участия в первом ipo санкционного банка мира 😃 андеррайтеры другие санкционные банк, анализ перспектив бизнеса и проверка отчетности - надежные АНАЛитики из тинькофф и паханы с ЧЕТКОЙ репутацией из соседней хаты. Перспективы развития бизнеса, снятие санкций 🤤 участвуй пока не подорожало!

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Евгений Васильев

Ну а почему нет? Все под угрозами санкций на рынке РФ как мне кажется. Кого еще не, того попозже да. По поводу Тинькофф аналитиков - тоже не всегда с ними согласен, но бывают на самом деле толковые советы в целом, не про ipo если.

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lakoros

А мтс банк не входит в систему МТС? почему яйцо оставили?

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МТС Банк

В 2024 году мы планируем изменение логотипа и другие обновления.

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Айрат Галиуллин

Пробуждение рынка.

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debil
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Леонид Бережной

Я думал над яйцом в 00-х смеятся перестали, после ребрендинга.

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Игорь Алакчеев

Посмотрел условия по картам МТС-банка. Так и не увидел конкурентного преимущества.

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Азамат Багатов

Имхо, эта организация была создана сугубо для зарплат самого МТС, чтобы деньги оставались в контуре компании.

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Марина Леопардовна

При этом сотрудники-звонилы считают, что конкуренцию выигрывают. 15 минут обсуждали и сравнивали с дебетовкой в Альфе, он прям до последнего говорил что "у нас лучше"

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Игорь Алакчеев

Работа такая.

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Mikhail

Владимиру Евтушенко: забьемся что если оценка будет ниже 1млрд, ты увольняешься и отдаешь 1% своих доходов в церковь всю жизнь?

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Алеоп

А если он выиграет?

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Mikhail

Я нищий
Если он выиграет - удаляю коммент

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Алеоп

Для удаления коммента придется купить премиум. Так что Владимир заведомо заключит неравное пари

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Michael V

а какая польза от этого государству?

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Denis Azarenko

Государство - это кто? Олигархи

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Michael V

Мы все

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Denis Azarenko

Что есть 10 крупных банков, что есть 20 крупных в целом одно и тоже для экономики

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Дмитрий Зима

на 2024 год планируется существенное снижение доходов банков год к году, и в этот момент они решили проводить IPO?

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Буквоед

Им, видимо, позвонили откуда надо и велели пробудиться.

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Станислав

Ну на самом деле денег сегодня много на рынке. Денег свободных. Но в МТС они не пойдут. Следить нужно было за качеством своих услуг.

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Александр Проскурин

Прекрасная новость, фондовый рынок в России очень маленький, компаний которые торгуются на бирже должно быть хотя бы в 5 раз больше.

Для аудитории vc вообще прекрасная новость, чем чаще в стране идут ipo тем выше вероятность успешных экзитов у наших прекрасных стартапов.

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Доктор Шкутко

Пока бабло не утекло надо отжимать, а то скоро IPO в РФ будет за кулёк семак и бутылку пенного

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Just a human

Кто-то хочет обналичить опционы

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Михаил Фирсов

Что они имели ввиду под пробуждением рынка?😂

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English with Phil - Lang&Tech

Today I learned, что МТС Банк - бывший Московский банк реконструкции и развития. 😱

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43 комментария
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