Деньги
Таня Боброва

ЦБ предложил повысить размер необходимых активов для статуса квалифицированного инвестора в два этапа с 2025 года Статьи редакции

Законопроект о реформе категоризации инвесторов внесли в Госдуму осенью 2023 года, но в первом чтении пока не приняли.

  • Регулятор предложил поэтапное увеличение имущественных требований с нынешних 6 млн рублей: до 12 млн рублей с 1 января 2025 года и до 24 млн рублей с 1 января 2026 года. Это следует из проекта указания ЦБ, на который обратило внимание Frank Media.
  • Согласно пояснительной записке, это необходимо в связи с накопленной инфляцией, а также для «минимизации практик формального признания физлиц квалифицированными инвесторами, не учитывающего действительного понимания ими структуры сложных финансовых продуктов и рисков, связанных с инвестиционной деятельностью».
  • ЦБ представил новую концепцию признания инвесторов квалифицированными в июле 2022 года. Тогда регулятор, в частности, предлагал увеличить размер активов, необходимых для получения этого статуса, с 6 млн до 30 млн рублей. Позже Банк России смягчил это требование, но сроки изменений не называл.
  • В ноябре 2023 года группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект новых критериях для получения статуса квалифицированного инвестора. В первом чтении документ пока не приняли.
  • Согласно предложениям, этот статус можно будет получить на основе комбинации разных критериев — например, имущество во владении и дополнительное подтверждение необходимых знаний. При этом требования по критериям в их комбинации могут быть ниже, чем по каждому критерию в отдельности, пишет РБК. Среди новых критериев — учёная степень и уровень дохода. Конкретные требования для всех пунктов должен установить ЦБ.
  • Сейчас для получения статуса квалифицированного инвестора нужно соответствовать одному из четырёх условий: наличие активов на сумму от 6 млн рублей, опыт работы в профильной организации, профильное образование и оборот по сделкам за год от 6 млн рублей.

#новости #инвесторы

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 Вася Пражкин
это необходимо в связи с накопленной инфляцией

Что-то напрягает, когда ЦБ считает, что через два года инфляция в 400% накопится.

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Сергей Д.

Приплел так приплел

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неформат

больше напрягает, что работодатели совершенно так не считают в плане индексаций зарплат

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Тот самый чел

Ох эта дорогая инфляция, любимая моя.

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Михаил

Странный признак квалифицированного инвестора, думал, что первый признак настоящего квалифицированного инвестора - никогда не инвестор через ру брокеров и там где замешена их крыша в лице цб рф

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Михаил

* не инвестировать

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Дуайт Шрут

А если не квалифицированный, то что? На районе не признают?

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Boozy Woozy

не будет красивой иконки "квалифицированный инвестор" в приложении брокера

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Инло Макс

А это у них признак какого-то высшего статуса?

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Boozy Woozy

нет

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Марат Шайхутдинов

Нельзя заблокированные активы подешевке у неквалов скупать

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Вадим Д.
в два этапа с 2025 года

То есть планы существование инвесторов есть.

А вообще нужна классификация квалов:
— 6 млн ₽ — нищеброд
— 12 млн ₽ — квалифицированный инвестор
— 24 млн ₽ — квалифицированный инвестор 3-го разряда

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панкратович

А если у меня есть две акции Яндекса, то какой я инвестор?

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Вадим Д.

Кудрин? Алексей, Вы же не Панкратович?!

Отвечая на вопрос: отдельная подкатегория оптимистичных инвесторов-нищебродов.

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Дмитрий Зима

а зачем он сейчас вообще нужен? и как-то странно, сначала из всех кофеварок завлекали физиков на биржу, а теперь такие новости

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xbevice

А что, неквалу инвестировать в срепные фишки на московской бирже запретили уже?

На самом деле все правильно делают, если нищеброд без образования хочет поиграть во взрослые рынки — он там сольет последние штаны и будет писать письма в Спортлото.
А инвесткопилку никто не запрещает.

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artemiyspb .

Неквалу можно покупать почти все бумаги мосбиржи.

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Виталий Иванов

А назовите смысл квала после бана СПб биржи?

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Andrew Volosnikov

Как пример, ряд облигаций и ряд ЗПИФ доступны только квалам. Обидно, что я, будучи квалом, не могу купить их на счет своей дочки (Которая, по определению, не может быть квалом. Возраст еще не тот...).

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Алекс

Не будешь чушпаном на смарт-лабе.
@igotosochi, я ничего не упустил?

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Алекс

А повысить пособия там никто не предлагает в 4 раза "в связи с накопленной инфляцией"??

Нет, серьезно, какая разница, 6 млн у человека лишних или 24?

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Виктор Викторович

Если речь идет о миллионах, то уже в целом реально без разницы.

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debil
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Zamir Saidov

А есть статистика, по каким критериям люди получают этот ярлык? Пытается ли большинство набивать капитал и оборот? Просто вот эти варианты с фактически покупкой лицензии попахивают нехорошо.

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Микс из мусоровоза

Скорлупа не мешает шатать рынок

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Аргумент Молотова

Чёт многовато будет по деньгам. Надеюсь что пересмотрят требования и ещё смягчат.

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Boozy Woozy

Уже несколько лет как квал, но каких-то преимуществ особо не ощущаю. Больше мерзкие звонки и письма от брокеров с рекламой их новых структурных продуктов.

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Микс из мусоровоза

А то что теперь только доктор экономических наук может стать квалом, этого не хватает?

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Глеб Цапля

Квалифицированный мамин инвестор аналитик криптобизнесмен.

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Биполярное мнение

В стране туго с инвесторами, перепугают тем самым всех!

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German

Ну да, обычные россияне с точки зрения ЦБ должны инвестировать только в российские компании, т.к. это "безопаснее". Одно лицемерие. Акции США в плане безопасности, сохранения и преумножения средств всегда выгоднее, но обычным людям мы в них инвестировать не дадим. Только единицам честных предпринимателей кто заработал и куче воров, которые напокупали себе недвижки зарубежом.

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German

Сразу напишу для тех кто скажет что в США сейчас все равно инвестировать нельзя. Во первых, США были доступны ранее, когда появился квал и людям отрезали доступ к куче акций. Во вторых, требования квала останутся когда торговля акциями США вернется (когда нибудь)

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Доктор Шкутко

Бггг. Это как признавать врачом пациента, который болел 12 раз за сезон гриппом. Такой специалист грипполог :)

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Pavel Terekhin

Основной минус моих потерь на бирже это не от того, что я покупал плохие инструменты. А от заблокированных позиций.

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