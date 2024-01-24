ЦБ предложил повысить размер необходимых активов для статуса квалифицированного инвестора в два этапа с 2025 года Статьи редакции
Законопроект о реформе категоризации инвесторов внесли в Госдуму осенью 2023 года, но в первом чтении пока не приняли.
- Регулятор предложил поэтапное увеличение имущественных требований с нынешних 6 млн рублей: до 12 млн рублей с 1 января 2025 года и до 24 млн рублей с 1 января 2026 года. Это следует из проекта указания ЦБ, на который обратило внимание Frank Media.
- Согласно пояснительной записке, это необходимо в связи с накопленной инфляцией, а также для «минимизации практик формального признания физлиц квалифицированными инвесторами, не учитывающего действительного понимания ими структуры сложных финансовых продуктов и рисков, связанных с инвестиционной деятельностью».
- ЦБ представил новую концепцию признания инвесторов квалифицированными в июле 2022 года. Тогда регулятор, в частности, предлагал увеличить размер активов, необходимых для получения этого статуса, с 6 млн до 30 млн рублей. Позже Банк России смягчил это требование, но сроки изменений не называл.
- В ноябре 2023 года группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект новых критериях для получения статуса квалифицированного инвестора. В первом чтении документ пока не приняли.
- Согласно предложениям, этот статус можно будет получить на основе комбинации разных критериев — например, имущество во владении и дополнительное подтверждение необходимых знаний. При этом требования по критериям в их комбинации могут быть ниже, чем по каждому критерию в отдельности, пишет РБК. Среди новых критериев — учёная степень и уровень дохода. Конкретные требования для всех пунктов должен установить ЦБ.
- Сейчас для получения статуса квалифицированного инвестора нужно соответствовать одному из четырёх условий: наличие активов на сумму от 6 млн рублей, опыт работы в профильной организации, профильное образование и оборот по сделкам за год от 6 млн рублей.
839 показов
1.6K открытий
Что-то напрягает, когда ЦБ считает, что через два года инфляция в 400% накопится.
Приплел так приплел
больше напрягает, что работодатели совершенно так не считают в плане индексаций зарплат
Ох эта дорогая инфляция, любимая моя.
Странный признак квалифицированного инвестора, думал, что первый признак настоящего квалифицированного инвестора - никогда не инвестор через ру брокеров и там где замешена их крыша в лице цб рф
* не инвестировать
А если не квалифицированный, то что? На районе не признают?
не будет красивой иконки "квалифицированный инвестор" в приложении брокера
А это у них признак какого-то высшего статуса?
нет
Нельзя заблокированные активы подешевке у неквалов скупать
То есть планы существование инвесторов есть.
А вообще нужна классификация квалов:
— 6 млн ₽ — нищеброд
— 12 млн ₽ — квалифицированный инвестор
— 24 млн ₽ — квалифицированный инвестор 3-го разряда
А если у меня есть две акции Яндекса, то какой я инвестор?
Кудрин? Алексей, Вы же не Панкратович?!
Отвечая на вопрос: отдельная подкатегория оптимистичных инвесторов-нищебродов.
а зачем он сейчас вообще нужен? и как-то странно, сначала из всех кофеварок завлекали физиков на биржу, а теперь такие новости
А что, неквалу инвестировать в срепные фишки на московской бирже запретили уже?
На самом деле все правильно делают, если нищеброд без образования хочет поиграть во взрослые рынки — он там сольет последние штаны и будет писать письма в Спортлото.
А инвесткопилку никто не запрещает.
Неквалу можно покупать почти все бумаги мосбиржи.
А назовите смысл квала после бана СПб биржи?
Как пример, ряд облигаций и ряд ЗПИФ доступны только квалам. Обидно, что я, будучи квалом, не могу купить их на счет своей дочки (Которая, по определению, не может быть квалом. Возраст еще не тот...).
Не будешь чушпаном на смарт-лабе.
@igotosochi, я ничего не упустил?
А повысить пособия там никто не предлагает в 4 раза "в связи с накопленной инфляцией"??
Нет, серьезно, какая разница, 6 млн у человека лишних или 24?
Если речь идет о миллионах, то уже в целом реально без разницы.
А есть статистика, по каким критериям люди получают этот ярлык? Пытается ли большинство набивать капитал и оборот? Просто вот эти варианты с фактически покупкой лицензии попахивают нехорошо.
Скорлупа не мешает шатать рынок
Чёт многовато будет по деньгам. Надеюсь что пересмотрят требования и ещё смягчат.
Уже несколько лет как квал, но каких-то преимуществ особо не ощущаю. Больше мерзкие звонки и письма от брокеров с рекламой их новых структурных продуктов.
А то что теперь только доктор экономических наук может стать квалом, этого не хватает?
Квалифицированный мамин инвестор аналитик криптобизнесмен.
В стране туго с инвесторами, перепугают тем самым всех!
Ну да, обычные россияне с точки зрения ЦБ должны инвестировать только в российские компании, т.к. это "безопаснее". Одно лицемерие. Акции США в плане безопасности, сохранения и преумножения средств всегда выгоднее, но обычным людям мы в них инвестировать не дадим. Только единицам честных предпринимателей кто заработал и куче воров, которые напокупали себе недвижки зарубежом.
Сразу напишу для тех кто скажет что в США сейчас все равно инвестировать нельзя. Во первых, США были доступны ранее, когда появился квал и людям отрезали доступ к куче акций. Во вторых, требования квала останутся когда торговля акциями США вернется (когда нибудь)
Бггг. Это как признавать врачом пациента, который болел 12 раз за сезон гриппом. Такой специалист грипполог :)
Основной минус моих потерь на бирже это не от того, что я покупал плохие инструменты. А от заблокированных позиций.