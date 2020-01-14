Стоимость аренды и дату переезда «Яндекс» не раскрывает.
- «Яндекс» закрыл сделку по аренде 18 тысяч м² офисов в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити», сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-компанию. Стоимость аренды и дату переезда в башню «Яндекс» не раскрывает.
- В конце декабря 2019 года источники «Ведомостей» сообщали, что «Яндекс» договорился с Capital Group об аренде 20 тысяч м² в «Око». До этого компания планировала арендовать все свободные площади в башне — до 44,5 тысяч м², говорили источники. Эксперты оценили стоимость аренды 20 тысяч м² в 600-660 млн рублей ежегодно.
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Антон Гранд
Прохожу Праткикум. Скоро буду там работать.
Igor FominАнтон
Держи в курсе
Роман ПетерсонIgor
.
Yan PurvenesАнтон
максимум на стажировке по юзают и скажут что опыта не достаточно
Кирилл КузьминАнтон
Ну вообще, перед тем, как вы отдадите свои кровные, есть табличка с FAQ. И под всеми направлениями, кроме одного (тестировщик), был вопрос: «Смогу ли я после окончания практикума пойти работать в Яндекс».
Ответ:
«Мы подготовили курс так, чтобы вы могли начать карьеру непосредственно после обучения. С ходу получить работу в Яндексе маловероятно: крупные IT-компании подбирают сотрудников с бóльшим опытом или прошедших специализированные вузовские программы. Мы рекомендуем отточить навыки в компаниях поменьше, а затем претендовать на должность в более крупных — в том числе и в Яндексе.»
Yan PurvenesКирилл
из опыта многим тестировщикам этого опыта достаточно будет из практикума
Андрей ВикторовичАнтон
Праткикум?
Prat-kick-um
Учишься пинать идиотов?
Артем Калашников
Мои поздравления, что там на счет квартиры моей маме?
Ivan Zolotko
Символично.
Андрей Чуринов
Директ крутится, бабло мутится
Yan Purvenes
Не проще сотрудинкам в регионах создать рабочие места или увеличить? Открыть новые офисы?
Роман ПетерсонYan
Сотрудники хотят жить в Москве
Yan PurvenesРоман
не хотят) Им предложите з/п как в мск в регионах и они не захотят ехать в мск
Фёдор КоноваловYan
Я думаю условно 80 % меняют условно Омск на МСК при первой же возможности. А вот Питер на МСК ну такое.
Дело в регионах даже не в зп, а в том, что там не чего делать и нет нормальной социалки - если есть дети (медицина и тп).
Yan PurvenesФёдор
Думаешь в мск социалка лучше? Как раз в регионах с ней проще. Найти садик, найти школу и тд. Не нравится можешь платно пойти к врачу и это дешевле будет и врач будет более адекватный, не пытающий на тебе млн сделать
Bulat ZiganshinYan
в москве у яндекса ДМС, а врачи/оборудование явно не хуже чем в других городах
Ilya KonovalovYan
net
Yan PurvenesIlya
проще). Просто практика с переводами в мск офис сотрудников надо прекращать. Отправить из мск сотрудников в другие регионы
Владимир Серов
18 000 м² — это сколько этажей, кто-нибудь примерно знает?
Роман ПетерсонВладимир
У mail.ru - 28 000 м² в аналогичной башне. 27 этажей. Значит у Яндекса где-нибудь 17 будет.
Максим ЛяпцевВладимир
10
Eugene Smirnov
Что б сотрудники вдохновлялись, как сервисно порабощают пространство