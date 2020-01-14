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Лиана Липанова
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«Яндекс» арендовал 18 тысяч квадратных метров в башне «Око» в «Москва-Сити» Материал редакции

Стоимость аренды и дату переезда «Яндекс» не раскрывает.

  • «Яндекс» закрыл сделку по аренде 18 тысяч м² офисов в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити», сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-компанию. Стоимость аренды и дату переезда в башню «Яндекс» не раскрывает.
  • В конце декабря 2019 года источники «Ведомостей» сообщали, что «Яндекс» договорился с Capital Group об аренде 20 тысяч м² в «Око». До этого компания планировала арендовать все свободные площади в башне — до 44,5 тысяч м², говорили источники. Эксперты оценили стоимость аренды 20 тысяч м² в 600-660 млн рублей ежегодно.

#новость #яндекс

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22 комментария
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Антон Гранд

1

Прохожу Праткикум. Скоро буду там работать.

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Igor Fomin

Антон
23

Держи в курсе

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Роман Петерсон

Igor
0

.

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Yan Purvenes

Антон
0

максимум на стажировке по юзают и скажут что опыта не достаточно

Ответить

Кирилл Кузьмин

Антон
0

Ну вообще, перед тем, как вы отдадите свои кровные, есть табличка с FAQ. И под всеми направлениями, кроме одного (тестировщик), был вопрос: «Смогу ли я после окончания практикума пойти работать в Яндекс».
Ответ:
«Мы подготовили курс так, чтобы вы могли начать карьеру непосредственно после обучения. С ходу получить работу в Яндексе маловероятно: крупные IT-компании подбирают сотрудников с бóльшим опытом или прошедших специализированные вузовские программы. Мы рекомендуем отточить навыки в компаниях поменьше, а затем претендовать на должность в более крупных — в том числе и в Яндексе.»

Ответить

Yan Purvenes

Кирилл
0

из опыта многим тестировщикам этого опыта достаточно будет из практикума

Ответить

Андрей Викторович

Антон
0

Праткикум?

Prat-kick-um
Учишься пинать идиотов?

Ответить

Артем Калашников

4

Мои поздравления, что там на счет квартиры моей маме?

Ответить

Ivan Zolotko

3

Символично.

Ответить

Андрей Чуринов

3

Директ крутится, бабло мутится

Ответить

Yan Purvenes

0

Не проще сотрудинкам в регионах создать рабочие места или увеличить? Открыть новые офисы?

Ответить

Роман Петерсон

Yan
1

Сотрудники хотят жить в Москве

Ответить

Yan Purvenes

Роман
0

не хотят) Им предложите з/п как в мск в регионах и они не захотят ехать в мск

Ответить

Фёдор Коновалов

Yan
2

Я думаю условно 80 % меняют условно Омск на МСК при первой же возможности. А вот Питер на МСК ну такое.

Дело в регионах даже не в зп, а в том, что там не чего делать и нет нормальной социалки - если есть дети (медицина и тп).

Ответить

Yan Purvenes

Фёдор
0

Думаешь в мск социалка лучше? Как раз в регионах с ней проще. Найти садик, найти школу и тд. Не нравится можешь платно пойти к врачу и это дешевле будет и врач будет более адекватный, не пытающий на тебе млн сделать

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Bulat Ziganshin

Yan
0

в москве у яндекса ДМС, а врачи/оборудование явно не хуже чем в других городах

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Ilya Konovalov

Yan
1

net

Ответить

Yan Purvenes

Ilya
0

проще). Просто практика с переводами в мск офис сотрудников надо прекращать. Отправить из мск сотрудников в другие регионы

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Владимир Серов

0

18 000 м² — это сколько этажей, кто-нибудь примерно знает?

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Роман Петерсон

Владимир
1

У mail.ru - 28 000 м² в аналогичной башне. 27 этажей. Значит у Яндекса где-нибудь 17 будет.

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Максим Ляпцев

Владимир
0

10

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Eugene Smirnov

0

Что б сотрудники вдохновлялись, как сервисно порабощают пространство

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