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Офис
Таня Боброва

«ВКонтакте» открыла обновлённую штаб-квартиру в «Доме Зингера» в Санкт-Петербурге Статьи редакции

Площадь офиса выросла почти на треть, появились новые рабочие пространства, спортзал, лаундж-зона и другое.

Фото здесь и далее: «ВКонтакте»
  • Штаб-квартира «ВКонтакте» находится в «Доме Зингера» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Компания проводила её реновацию в 2023 году и теперь открыла.
  • В офисе появились «передовые системы шумоподавления», эргономичные рабочие пространства, хот-дески, новые переговорные. Также в нём улучшили инфраструктуру, обновили мебель и оборудование. Площадь офиса выросла почти на треть, количество рабочих мест — на 20%.
  • Для отдыха и досуга сотрудников компания открыла спортзал, массажный кабинет, новые кофе-поинты с фреш-баром и лаундж-зону с библиотекой и видеоиграми.

  • Компания отметила, что сохранила исторический облик «всех важных для “Дома Зингера” помещений, включая купол». На стенах появилась графика с достопримечательностями города и другими офисами группы.

  • Генеральным проектировщиком, который осуществлял строительные и инженерные работы, стала компания Pridex.
  • «Дом Зингера» построен в 1902-1904 годах по проекту архитектора Павла Сюзора для компании «Зингер». Штаб-квартира «ВКонтакте» расположена там с 2010 года. В 2023 году VK выкупила у «Альфа-банка» право аренды здания за 2,5 млрд рублей.
  • В Санкт-Петербурге офисы компании также есть в бизнес-центре «У Красного моста» и на Большой Морской улице.
«Дом Зингера» на Невском проспекте

#новости #вконтакте

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54 комментария
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 Анна Валерьевна

Какая красота, опять все лучшее чертовым айтишникам

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Иван Рогов

Не твой, вот ты и бесишься

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2 комментария
ШАБАШ

Как будто этот ваш, так называемый, вэбкам — это не айти...
Тожешь с кампуктером связано.

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5 комментариев
Ale K

Никогда не поздно стать вайтишником

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Вася Пражкин

Разве это лучшее?
Лучшее в Питере здание - это Лахта-центр Газпрома:

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2 комментария
Андрей Иванов

Приносите бабки в том же количестве в котором это делает айти и у вас будет не хуже.

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Kirill Sushilnikov

Там же и юристы, и бухгалтера работают, и уборщицы, в конце-то концов, много кому такой офис перепал.

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Just Michael

Да, на свои развлечения денег не жалеют )

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Kelerius

Анна, так это Чертов офис! Рабство!

Настоящие айтишники на удалёнке))

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Невкусно и грустно

В России было два пути - вебкам модели и ИТ. Сорри, но вебкам уже был занят девушками вроде той, что у тебя со стока

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Sergei Soloviev

Круто, что такое красивое здание благодаря аренде содержится в отличном состоянии. Желаю Питеру больше передовых компаний, которые могут оплачивать аренду, которая пойдет на благоустройства домов — к сожалению, в Питере многие очень красивые дома находятся в плачевном состоянии.

p.s. Не хочу говорить про то то, кто вообще должен следить за реставрацией зданий, рад что хотя бы тут здание в отличном состоянии.

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Игорь Богданов

Оно бы в любом случае было в отличном состоянии, как и здания, которые находятся на некоторых избирательных участках.
Красивые дома так и будут стоять до момента, пока от них не оставят один фасад, потому что даже здесь интерьеры заколхозили на новый лад, никому не нужно исторические убранство.

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2 комментария
Vladimir Ponomarev

Зингер... Что-то на KFCшном.

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Борат Язь

Брал специально их бургер - уже не то, но может просто трава была зеленее тогда.

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Вася Пражкин

Хорошая попытка, ВК, но нет.

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Gorbun iz Notr Dama

Да тебя не возьмут туда на работу даже уборщиком, расслабься

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9 комментариев
Филипп Гаврилов
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Svyaztozavr 799

это уже если честно больше на какой то молдавский ковер похоже, или именно так и есть и вк просто косит?

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1 комментарий
неформат

тратятся на красиво дорохо бохато, как обычно, имидж всё

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Maxim Fox

Офис на 20 человек? И для кого его сделали? Я так понимаю сейчас в вакансиях ВК появилась новая строчка "Есть возможность посетить, а при отличных показателях, работать в современном офисе через 5 лет работы"?

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Alexey Ivanov
Офис на 20 человек?

Откуда вы такие наползаете? Вы вообще в курсе, что это за здание?

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2 комментария
Anastasiya Efremova

а где вы собственно в статье нашли что офис на 20 мест? там же написали что увеличился на 20 %, думаю что такой офис довольно много сотрудников сможет поместить и всем хватит места

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1 комментарий
Антон Поплавский

"Для отдыха и досуга сотрудников компания открыла спортзал, массажный кабинет, новые кофе-поинты с фреш-баром и лаундж-зону с библиотекой и видеоиграми."-ну прикольно, когда есть места и для отдыха. Массажный центр это вообще пушка, когда сидишь по 8 часов в офисе за компом спина к концу дня просто отказывает. Интересно,а кто массаж делает таек можно будет нанять 🤣🤣🤣

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Евгений Гагарин

Джуны - мидлам, мидлы - сениорам, ...

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Сергей Демянчук

Крутой офис)

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Kristina_Koslovskaya

Вконтакте развиваются прям по полной, ну конечно их новая штаб квартира выглядит потрясно, но правда я не понимаю зачем им так много этих штаб квартир

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Alexey Ivanov
правда я не понимаю зачем им так много этих штаб квартир

Чтобы пылесосить рынок труда, например?

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Капитан Эчпочмак

Здание прям супер стильное, че внутри, че снаружи. Молодцы, что решили все сохранить, а не переделать внутри под дефолт офис.

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Baloosha Bla

Блин, я вот в недоумении - сначала возмущаются как у нас в России все не для людей, а когда компания делает все для людей, в данном случае для своих сотрудников - возмущаются что буржуи клятые зажрались и уборщиком к ним не пойдем ))) - да круто все сделали и пусть подобное будет пример всем остальным...

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Федор Белов

Офис конечно крутой, поработать бы там, да и отдохнуть бы в лаундж зоне. Но судя по фоткам там вообще можно жить остаться.

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51 комментарий
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