«ВКонтакте» открыла обновлённую штаб-квартиру в «Доме Зингера» в Санкт-Петербурге Статьи редакции
Площадь офиса выросла почти на треть, появились новые рабочие пространства, спортзал, лаундж-зона и другое.
- Штаб-квартира «ВКонтакте» находится в «Доме Зингера» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Компания проводила её реновацию в 2023 году и теперь открыла.
- В офисе появились «передовые системы шумоподавления», эргономичные рабочие пространства, хот-дески, новые переговорные. Также в нём улучшили инфраструктуру, обновили мебель и оборудование. Площадь офиса выросла почти на треть, количество рабочих мест — на 20%.
- Для отдыха и досуга сотрудников компания открыла спортзал, массажный кабинет, новые кофе-поинты с фреш-баром и лаундж-зону с библиотекой и видеоиграми.
Компания отметила, что сохранила исторический облик «всех важных для “Дома Зингера” помещений, включая купол». На стенах появилась графика с достопримечательностями города и другими офисами группы.
- Генеральным проектировщиком, который осуществлял строительные и инженерные работы, стала компания Pridex.
- «Дом Зингера» построен в 1902-1904 годах по проекту архитектора Павла Сюзора для компании «Зингер». Штаб-квартира «ВКонтакте» расположена там с 2010 года. В 2023 году VK выкупила у «Альфа-банка» право аренды здания за 2,5 млрд рублей.
- В Санкт-Петербурге офисы компании также есть в бизнес-центре «У Красного моста» и на Большой Морской улице.
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Какая красота, опять все лучшее чертовым айтишникам
Не твой, вот ты и бесишься
Как будто этот ваш, так называемый, вэбкам — это не айти...
Тожешь с кампуктером связано.
Никогда не поздно стать вайтишником
Разве это лучшее?
Лучшее в Питере здание - это Лахта-центр Газпрома:
Приносите бабки в том же количестве в котором это делает айти и у вас будет не хуже.
Там же и юристы, и бухгалтера работают, и уборщицы, в конце-то концов, много кому такой офис перепал.
Да, на свои развлечения денег не жалеют )
Анна, так это Чертов офис! Рабство!
Настоящие айтишники на удалёнке))
В России было два пути - вебкам модели и ИТ. Сорри, но вебкам уже был занят девушками вроде той, что у тебя со стока
Круто, что такое красивое здание благодаря аренде содержится в отличном состоянии. Желаю Питеру больше передовых компаний, которые могут оплачивать аренду, которая пойдет на благоустройства домов — к сожалению, в Питере многие очень красивые дома находятся в плачевном состоянии.
p.s. Не хочу говорить про то то, кто вообще должен следить за реставрацией зданий, рад что хотя бы тут здание в отличном состоянии.
Оно бы в любом случае было в отличном состоянии, как и здания, которые находятся на некоторых избирательных участках.
Красивые дома так и будут стоять до момента, пока от них не оставят один фасад, потому что даже здесь интерьеры заколхозили на новый лад, никому не нужно исторические убранство.
Зингер... Что-то на KFCшном.
Брал специально их бургер - уже не то, но может просто трава была зеленее тогда.
Хорошая попытка, ВК, но нет.
Да тебя не возьмут туда на работу даже уборщиком, расслабься
это уже если честно больше на какой то молдавский ковер похоже, или именно так и есть и вк просто косит?
тратятся на красиво дорохо бохато, как обычно, имидж всё
Офис на 20 человек? И для кого его сделали? Я так понимаю сейчас в вакансиях ВК появилась новая строчка "Есть возможность посетить, а при отличных показателях, работать в современном офисе через 5 лет работы"?
Откуда вы такие наползаете? Вы вообще в курсе, что это за здание?
а где вы собственно в статье нашли что офис на 20 мест? там же написали что увеличился на 20 %, думаю что такой офис довольно много сотрудников сможет поместить и всем хватит места
"Для отдыха и досуга сотрудников компания открыла спортзал, массажный кабинет, новые кофе-поинты с фреш-баром и лаундж-зону с библиотекой и видеоиграми."-ну прикольно, когда есть места и для отдыха. Массажный центр это вообще пушка, когда сидишь по 8 часов в офисе за компом спина к концу дня просто отказывает. Интересно,а кто массаж делает таек можно будет нанять 🤣🤣🤣
Джуны - мидлам, мидлы - сениорам, ...
Крутой офис)
Вконтакте развиваются прям по полной, ну конечно их новая штаб квартира выглядит потрясно, но правда я не понимаю зачем им так много этих штаб квартир
Чтобы пылесосить рынок труда, например?
Здание прям супер стильное, че внутри, че снаружи. Молодцы, что решили все сохранить, а не переделать внутри под дефолт офис.
Блин, я вот в недоумении - сначала возмущаются как у нас в России все не для людей, а когда компания делает все для людей, в данном случае для своих сотрудников - возмущаются что буржуи клятые зажрались и уборщиком к ним не пойдем ))) - да круто все сделали и пусть подобное будет пример всем остальным...
Офис конечно крутой, поработать бы там, да и отдохнуть бы в лаундж зоне. Но судя по фоткам там вообще можно жить остаться.