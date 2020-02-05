Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Офис
Галина Мубаракшина
451

Intel потратит $11 млрд на офисы с тысячами датчиков, чтобы привлечь новых специалистов комфортом Материал редакции

Первое такое здание уже появилось в пригороде Тель-Авива.

0 Обсудить
В закладки

Чтобы повысить свою привлекательность на рынке труда, Intel собирается инвестировать $11 млрд в строительство «умных» офисов, передаёт Reuters. В Петах-Тикве, пригороде Тель-Авива, открылось первое такое здание.

В Израиле существует многолетняя нехватка ИТ-специалистов, говорится в обзоре общественной организации Start‑Up Nation Central. В 2018 году она превысила 15 тысяч человек.

​Новое здание Intel в Израиле. REUTERS/Amir Cohen

Особенность нового здания Intel — 14 тысяч разных датчиков. Это в два раза больше, чем обычно устанавливают в похожих строениях. Датчики нужны, чтобы контролировать комфортность условий работы. Когда кто-то входит, в офисе автоматически регулируется освещение. Когда повышается уровень углекислого газа, начинает поступать свежий воздух.

У сотрудников также есть специальное приложение, которое помогает им выстроить оптимальный маршрут в офис и из офиса, найти свободный столик в местном ресторане или показать коллегам своё местоположение. Работники Intel трудятся в опенспейсе, у них есть «умный» спортзал и массажный кабинет. Всего в новом здании будут находиться до 2700 человек.

Не всем новые условия понравились. Некоторые анонимно рассказали местному новостному сайту, что их беспокоит отсутствие приватности, отмечает Reuters.

Застройщику, компании Afcon Holdings пришлось постараться, чтобы выполнить требования Intel, рассказал Reuters представитель девелопера Дэвид Харели. Intel попросила застройщика получить платиновый сертификат LEED, подтверждающий соответствие проекта самым высоким требованиям экологичности и экономии ресурсов. Для этого пришлось сделать двойной фасад, чтобы улучшить вентиляцию и избежать перегрева помещений.

Проектировавший здание архитектор Даган Мочли (Dagan Mochli) рассказал, что уже трудится над другим объектом — центром разработки в городе Хайфа. Это здание тоже будет «умным» и экологичным.

#новость #intel

Офис
Подписан
Отписаться
Как выглядит офис Coca-Cola в Москве
Coca-Cola в России представлена тремя отдельными компаниями. Дочерняя компания The Coca-Cola Company отвечает за развитие брендов и маркетинг, Coca-Cola HBC Россия производит напитки и доставляет их потребителям, а «Мултон» развивает соковое направление. Вместе они производят, продают и продвигают безалкогольные напитки на территории России. В…
5
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","intel"], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "office", "id": 105267, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 05 Feb 2020 16:49:28 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Финансы
В Удмуртии снизили налоговую ставку для предпринимателей на «упрощенке» до 1%
С 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года в Удмуртии действует налоговая льгота для предпринимателей, которые…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 105267, "author_id": 444539, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/105267\/get","add":"\/comments\/105267\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/105267"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 200564, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Aliexpress Россия
Подписан
Отписаться
JOMO, DIY и азиатский стритстайл: AliExpress Россия — о потребительских трендах
Аналитики AliExpress Россия и эксперты по трендвотчингу Redefine выделили главные тенденции в потреблении прошлого года…
1
vc.ru
Подписан
Отписаться
Как прошёл девятый лекторий vc.ru в Петербурге про маркетинг: фото, видео и презентации
Следующий — 27 февраля, про наём и управление сотрудниками.
1
Ivideon
Подписан
Отписаться
Бизнес под крылом: как Dream Aero управляет сетью развлекательных авиацентров
Как контролировать качество работы десятков филиалов, в каждом из которых установлено технически сложное оборудование, …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Артем Воронков
за день
Даже представляю пилотов Сбербанка
И смех и грех. Кажется, где-то это мы уже видели
Сергей Камянецкий
за неделю
Телеграм на территории РФ заблокирован. Пользоваться им не представляется возможным - ну а чего, так РКН сказал. Издатели книг что-то напутали))
АЗАПИ: из-за пиратских каналов в Telegram издатели книг недополучили более 55 млрд рублей
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Александр Антонов

Samsung заблокировала мой…

Kirill Viktorovi4

Samsung заблокировала мой…

евгений аношин

Samsung заблокировала мой…

Serj Koss

В «Яндексе» произошёл сбой…

Алексей Ватралик

Samsung заблокировала мой…

Даниил Штурвальский

«А вы сайты делаете?» Сайт…

S.Z

И смех и грех. Кажется, где-то…

Max Pashkov

«Яндекс.Дзен» встроит…

Pavel Pavel

Как я переехал в США и запустил…

Vadym Babaiev

Российские банки и…

Артем Фронтиерес

Samsung заблокировала мой…

Sergei Timofeyev

Samsung заблокировала мой…

Oleg Matveenko

Сбой в «Яндексе»: с трудностями…

justwantedtobeenough

Сбой в «Яндексе»: с трудностями…

Сергей Давлятов

Сбой в «Яндексе»: с трудностями…

S.Z

И смех и грех. Кажется, где-то…

Артем Фронтиерес

Samsung заблокировала мой…

Эльдар Муртазин

Samsung заблокировала мой…

Oleh Grigoriev

Samsung заблокировала мой…

Никита Вдовин

Звонит ID*****522: защита…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }