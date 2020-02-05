Первое такое здание уже появилось в пригороде Тель-Авива.

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Чтобы повысить свою привлекательность на рынке труда, Intel собирается инвестировать $11 млрд в строительство «умных» офисов, передаёт Reuters. В Петах-Тикве, пригороде Тель-Авива, открылось первое такое здание.

В Израиле существует многолетняя нехватка ИТ-специалистов, говорится в обзоре общественной организации Start‑Up Nation Central. В 2018 году она превысила 15 тысяч человек.

​Новое здание Intel в Израиле. REUTERS/Amir Cohen

Особенность нового здания Intel — 14 тысяч разных датчиков. Это в два раза больше, чем обычно устанавливают в похожих строениях. Датчики нужны, чтобы контролировать комфортность условий работы. Когда кто-то входит, в офисе автоматически регулируется освещение. Когда повышается уровень углекислого газа, начинает поступать свежий воздух.

У сотрудников также есть специальное приложение, которое помогает им выстроить оптимальный маршрут в офис и из офиса, найти свободный столик в местном ресторане или показать коллегам своё местоположение. Работники Intel трудятся в опенспейсе, у них есть «умный» спортзал и массажный кабинет. Всего в новом здании будут находиться до 2700 человек.

Не всем новые условия понравились. Некоторые анонимно рассказали местному новостному сайту, что их беспокоит отсутствие приватности, отмечает Reuters.

Застройщику, компании Afcon Holdings пришлось постараться, чтобы выполнить требования Intel, рассказал Reuters представитель девелопера Дэвид Харели. Intel попросила застройщика получить платиновый сертификат LEED, подтверждающий соответствие проекта самым высоким требованиям экологичности и экономии ресурсов. Для этого пришлось сделать двойной фасад, чтобы улучшить вентиляцию и избежать перегрева помещений.