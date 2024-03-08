Офис
Полина Лааксо

Исследование: вынужденный смех над дурацкими шутками начальства может приводить к эмоциональному истощению Статьи редакции

Не смеяться при этом неловко — вдруг руководитель примет это на свой счёт.

  • К такому выводу пришла группа учёных из Лондонской школы бизнеса, Лондонской школы экономики и Пенсильванского университета, пишет Insider со ссылкой на исследование.
  • Они провели ряд лабораторных и полевых экспериментов. В одном из них, например, поучаствовало 212 студентов одного бизнес-факультета в США. Авторы поделили их по трое-пятеро человек и отправили на часовую встречу в университетскую книжную лавку. После — попросили пройти опрос (о чём спрашивали — Insider не уточняет).
  • В переговорных кабинетах участников ожидал якобы вице-президент по продажам вузовского магазина (его роль исполняли актёры в возрасте 50-60 лет). Некоторых «руководителей» попросили «каламбурить», а кого-то, наоборот, не шутить.
  • Было также два сценария, по которым актёры выстраивали дистанцию власти. По одному вице-президент представал в тёмно-синем костюме с галстуком, назывался «господином таким-то» и просил учитывать, что он — «официальный представитель» структуры.

  • В рамках другого сценария руководитель надевал тёмно-синюю футболку «поло», представлялся по имени, заверял присутствующих, что «все в кабинете равны», и просил относиться к нему как к «приятелю».

  • По итогам исследования учёные заключили: тем испытуемым, кто сталкивался с шутниками, приходилось чаще симулировать эмоции. Это, в свою очередь, провоцировало эмоциональное истощение. И чем больше была дистанция власти, тем сильнее оно проявлялось.

Кадр из сериала «Офис», 2005-2013

  • Когда начальник рассказывает заурядную шутку, сотруднику приходится принимать моментальное решение: смеяться или нет. Притворный смех требует эмоциональных затрат, а само решение пойти на него расходует энергию, говорят авторы. Человек пытается угадать, какой исход ждёт его в обоих случаях и может ли смех принести ему выгоду в дальнейшем.

  • К истощению при этом приводит не только смех над посредственными каламбурами. Даже если у руководителя отменное чувство юмора, он должен знать меру, иначе сотрудникам начнёт казаться, что от них всегда ждут положительной реакции. Из-за этого они смеются, когда несмешно, или смеются сильнее, чем хотелось бы.

  • Авторы также допускают, что, имитируя позитивную реакцию, сотрудники рискуют загнать себя в западню. Они смеются, потому что думают, что должны, а начальники принимают это за «зелёный свет» и каламбурят всё больше и больше.

  • Но всё это не значит, что «лидерам» лучше избегать шуток. Исследование показало: юмор хорошо влияет на эмоциональное состояние работников, если руководитель шутит «редко, но метко». Такие шутки, скорее всего, будут вызывать более искреннюю реакцию и разряжать обстановку, заключил в разговоре с Insider соавтор исследования.

Важно ли вам, чтобы начальник хоть иногда шутил?
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Нет. Главное — чтобы работал хорошо.
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#работа #психология

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1 комментарий
Фанат Полины Лааксо

Да любая неискренняя эмоция отнимает энергию. Поэтому я искренне жду возвращения статьи про бизнес-подписку Телеграма.

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