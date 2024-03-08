Когда начальник рассказывает заурядную шутку, сотруднику приходится принимать моментальное решение: смеяться или нет. Притворный смех требует эмоциональных затрат, а само решение пойти на него расходует энергию, говорят авторы. Человек пытается угадать, какой исход ждёт его в обоих случаях и может ли смех принести ему выгоду в дальнейшем.



К истощению при этом приводит не только смех над посредственными каламбурами. Даже если у руководителя отменное чувство юмора, он должен знать меру, иначе сотрудникам начнёт казаться, что от них всегда ждут положительной реакции. Из-за этого они смеются, когда несмешно, или смеются сильнее, чем хотелось бы.

Авторы также допускают, что, имитируя позитивную реакцию, сотрудники рискуют загнать себя в западню. Они смеются, потому что думают, что должны, а начальники принимают это за «зелёный свет» и каламбурят всё больше и больше.