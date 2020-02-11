Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Офис может стоить 294 млн рублей в год, посчитал эксперт.
Российский ритейлер X5 Retail Group (владеет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») арендовал весь коворкинг WeWork в бизнес-центре «Красная Роза» в Москве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. В X5 и в WeWork подтвердили заключение сделки.
Ритейлер занял офис площадью 4,3 тысячи м² на 700 рабочих мест. В «Красной Розе» будет дополнительный офис компании, уточнил представитель ритейлера. X5 пришлось арендовать ещё один офис после расширения подразделений, в том числе технологичных, объяснили в компании.
Аренда WeWork может стоить 35 тысяч рублей в месяц за одно рабочее место, считает управляющий партнёр S.A. Ricci Алексей Богданов. Весь офис может стоить 294 млн рублей в год, пишет газета.
По словам Богданова, ритейлеры обычно экономят на офисах. Например, офис «Вкусвилла» находится в технопарке «Орбита» в Строгине, Metro Cash & Carry – на Ленинградском шоссе у МКАД, московский офис «Магнита» — на Варшавском шоссе и так далее.
Однако ритейлеры начали развивать технологические направления и нанимать высококвалифицированных сотрудников, в результате возникла необходимость в более современных офисах в престижных местах, объяснил Богданов.
Головной офис Х5 арендовала в 2018 году в бизнес-центре «Оазис» на Коровьем Валу в центре Москвы, его площадь — около 10 тысяч м², напоминает издание.
«в СтрогинЕ» - хочется в глаза миксер засунуть и включить
Удлиннитель подать?
Строгино - топоним. По правилам русского языка он склоняется. Всё верно написано.
А я где-то сказал, что написано не по правилам?)))
Да, соискатели уже начали не рассматривать варианты без массажа на рабочем месте.
Выросло новое поколение.
Кто в теме, объясните, зачем они это сделали? Какие реальные бенефиты перед прямой арендой?
Одно место в офисе по цене аренды скромной, но квартиры? Учитывая опт. Мда...
А таки расходы показать?)
Да я не про затраты арендодателей, а про аппетиты Х5. Впрочем, неудивительно. При таких безумных наценках в сетевых магазинах, о которых говорит Эльвира Агурбаш, можно и пошиковать.
Офис в WeWork становится этаким актом крутизны компаний :)
Особенно после таких круговоротов вокруг IPO
Это типа новая IT компания будет?
Нет, это будет новая Пятерочка, с картами и роботами.
"ритейлеры начали развивать технологические направления и нанимать высококвалифицированных сотрудников" - пока только на бумаге.
Коворкинг, то хорошее начало, но надо сменить цифровых лидеров. На роль CPO поставили либо достужившегося топа, либо Project Manager. А они как были с обощной базы, так и остались. Если действительно, хотят развиваться в digital, то нужно привлекать качественных Продактов.
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