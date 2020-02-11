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Лиана Липанова
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Ритейлер X5 Retail Group арендовал коворкинг WeWork площадью 4,3 тысячи квадратных метров в центре Москвы Материал редакции

Офис может стоить 294 млн рублей в год, посчитал эксперт.

22 комментария
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Российский ритейлер X5 Retail Group (владеет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») арендовал весь коворкинг WeWork в бизнес-центре «Красная Роза» в Москве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. В X5 и в WeWork подтвердили заключение сделки.

Ритейлер занял офис площадью 4,3 тысячи м² на 700 рабочих мест. В «Красной Розе» будет дополнительный офис компании, уточнил представитель ритейлера. X5 пришлось арендовать ещё один офис после расширения подразделений, в том числе технологичных, объяснили в компании.

Аренда WeWork может стоить 35 тысяч рублей в месяц за одно рабочее место, считает управляющий партнёр S.A. Ricci Алексей Богданов. Весь офис может стоить 294 млн рублей в год, пишет газета.

По словам Богданова, ритейлеры обычно экономят на офисах. Например, офис «Вкусвилла» находится в технопарке «Орбита» в Строгине, Metro Cash & Carry – на Ленинградском шоссе у МКАД, московский офис «Магнита» — на Варшавском шоссе и так далее.

Однако ритейлеры начали развивать технологические направления и нанимать высококвалифицированных сотрудников, в результате возникла необходимость в более современных офисах в престижных местах, объяснил Богданов.

Головной офис Х5 арендовала в 2018 году в бизнес-центре «Оазис» на Коровьем Валу в центре Москвы, его площадь — около 10 тысяч м², напоминает издание.

#новость #x5retailgroup

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22 комментария
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Denis Sibukaev

4

«в СтрогинЕ» - хочется в глаза миксер засунуть и включить

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Saucedo Puetz

Denis
2

Удлиннитель подать?

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Denis Sibukaev

Saucedo
0

Только положи его в ванную)

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Sergei Timofeyev

Denis
1

Строгино - топоним. По правилам русского языка он склоняется. Всё верно написано.

Ответить

Denis Sibukaev

Sergei
0

А я где-то сказал, что написано не по правилам?)))

Ответить

Sergei Timofeyev

Denis
0

Передаю удлинитель

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Сергей Макеев

Denis
0

Все верно в статье написано - согласно нормам русского языка.

Ответить

Andrey Tyurin

2

Да, соискатели уже начали не рассматривать варианты без массажа на рабочем месте.
Выросло новое поколение.

Ответить

Изя Слоу

Andrey
1

Нет бы по старинке ездить к чёрту на рога, чтобы кнопки в опен-спейсе понажимать. Зажрались, правда.

Ответить

Вадим Бакин

1

Кто в теме, объясните, зачем они это сделали? Какие реальные бенефиты перед прямой арендой?

Ответить

LolKekNet

Вадим
0

Офис уже подготовлен, можно не тратиться на ремонт и оснащение

Ответить

Олег

LolKekNet
–4

Спасибо за совет.

Ответить

Andrey Tyurin

Вадим
0

Мне просто казалось что там прямо все под ключ, и не думаешь про рабочие места и инфраструктуру.

Ответить

Алексей Седов

0

Одно место в офисе по цене аренды скромной, но квартиры? Учитывая опт. Мда...

Ответить

Сергей Ищенко

Алексей
0

А таки расходы показать?)

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Алексей Седов

Сергей
0

Да я не про затраты арендодателей, а про аппетиты Х5. Впрочем, неудивительно. При таких безумных наценках в сетевых магазинах, о которых говорит Эльвира Агурбаш, можно и пошиковать.

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LolKekNet

0

Офис в WeWork становится этаким актом крутизны компаний :)
Особенно после таких круговоротов вокруг IPO

Ответить

Saucedo Puetz

0

Это типа новая IT компания будет?

Ответить

Valentin G

Saucedo
0

Нет, это будет новая Пятерочка, с картами и роботами.

Ответить

Олег

Valentin
–2

Будем надеяться.

Ответить

Sergei Timofeyev

0

6,1 метра общей площади на сотрудника? )))

Ответить

Ivano Digital

0

"ритейлеры начали развивать технологические направления и нанимать высококвалифицированных сотрудников" - пока только на бумаге.

Коворкинг, то хорошее начало, но надо сменить цифровых лидеров. На роль CPO поставили либо достужившегося топа, либо Project Manager. А они как были с обощной базы, так и остались. Если действительно, хотят развиваться в digital, то нужно привлекать качественных Продактов.

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