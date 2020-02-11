Офис может стоить 294 млн рублей в год, посчитал эксперт.

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Российский ритейлер X5 Retail Group (владеет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») арендовал весь коворкинг WeWork в бизнес-центре «Красная Роза» в Москве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. В X5 и в WeWork подтвердили заключение сделки.

Ритейлер занял офис площадью 4,3 тысячи м² на 700 рабочих мест. В «Красной Розе» будет дополнительный офис компании, уточнил представитель ритейлера. X5 пришлось арендовать ещё один офис после расширения подразделений, в том числе технологичных, объяснили в компании.

Аренда WeWork может стоить 35 тысяч рублей в месяц за одно рабочее место, считает управляющий партнёр S.A. Ricci Алексей Богданов. Весь офис может стоить 294 млн рублей в год, пишет газета.

По словам Богданова, ритейлеры обычно экономят на офисах. Например, офис «Вкусвилла» находится в технопарке «Орбита» в Строгине, Metro Cash & Carry – на Ленинградском шоссе у МКАД, московский офис «Магнита» — на Варшавском шоссе и так далее.

Однако ритейлеры начали развивать технологические направления и нанимать высококвалифицированных сотрудников, в результате возникла необходимость в более современных офисах в престижных местах, объяснил Богданов.