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Фоторепортаж Officelovin'.
Архитектурно-дизайнерская фирма Skb Architects спроектировала для Microsoft дизайн офиса в Массачусетсе. Площадь пятиэтажного здания компании — около 7900 м².
В офисе есть интерактивный центр, кафе, конференц-зал, пространство для проведения мероприятий, а также открытая площадка.
Сотрудники могут работать в открытых пространствах, зонах кафе, за длинными общими обеденными столами и в других местах здания со столами и стульями.
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Anton Nazarov