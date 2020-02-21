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Офис
Вадим Скворцов
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Штаб-квартира: офис Microsoft в Кембридже, штат Массачусетс Материал редакции

Фоторепортаж Officelovin'.

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Архитектурно-дизайнерская фирма Skb Architects спроектировала для Microsoft дизайн офиса в Массачусетсе. Площадь пятиэтажного здания компании — около 7900 м².

В офисе есть интерактивный центр, кафе, конференц-зал, пространство для проведения мероприятий, а также открытая площадка.

Сотрудники могут работать в открытых пространствах, зонах кафе, за длинными общими обеденными столами и в других местах здания со столами и стульями.

Вы тоже можете рассказать о своём офисе на vc.ru. Подготовьте побольше фотографий — и публикуйте материал в подсайте «Офис».

#microsoft

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Журнал «Интерьер+Дизайн» назвал это место «офисом, в котором хочется жить». Мы думаем, что его сотрудникам и правда повезло.
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