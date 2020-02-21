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в пользу общения при помощи мемов
Сотрудникам купят электросамокаты, чтобы быстрее перемещаться между зданиями.
В бизнес-центре «У Красного моста» на набережной Мойки, 73‑79 в Санкт-Петербурге открылся второй офис «ВКонтакте». В нём будут работать продуктовая и техническая команды соцсети, рассказали vc.ru в компании.
На пятом этаже бизнес-центра оборудованы 120 рабочих мест и семь переговорных с названиями, которые выбрали сами сотрудники: «ЦУП», «Ностромо», «Вояджер», «Энтерпрайз», «Андромеда», «Навуходоносор» и «Серенити».
В будущем «ВКонтакте» также займёт седьмой этаж, террасу и купол здания. В атриуме будут проводить внутренние мероприятия соцсети.
Первый офис «ВКонтакте» находится в «Доме Зингера» на Невском проспекте, 28. Там всей команде уже не удаётся разместиться с комфортом, отметил генеральный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов. «Нам важно было найти для второго петербургского штаба не менее уникальное здание», — добавил он.
От первого до второго офиса компании — десять минут пешком. Чтобы сотрудники могли быстрее перемещаться между ними в течение дня, «ВКонтакте» закупит электросамокаты.
Офисы соцсети работают в Москве, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Сочи. В январе 2020 года был создан региональный офис в Казахстане. Всего в компании более 800 человек.
могли бы переехать на обводнок в какой нибудь красный треугольник, на кой в самом центре офис, там с парковкой совсем беда.
Удивительно, как много можно заработать на желание людей общаться друг с другом
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