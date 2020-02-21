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Галина Мубаракшина
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«ВКонтакте» открыла второй офис с куполом в Санкт-Петербурге Материал редакции

Сотрудникам купят электросамокаты, чтобы быстрее перемещаться между зданиями.

8 комментариев
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В бизнес-центре «У Красного моста» на набережной Мойки, 73‑79 в Санкт-Петербурге открылся второй офис «ВКонтакте». В нём будут работать продуктовая и техническая команды соцсети, рассказали vc.ru в компании.

На пятом этаже бизнес-центра оборудованы 120 рабочих мест и семь переговорных с названиями, которые выбрали сами сотрудники: «ЦУП», «Ностромо», «Вояджер», «Энтерпрайз», «Андромеда», «Навуходоносор» и «Серенити».

Второй офис «ВКонтакте» на набережной Мойки. «ВКонтакте»

В будущем «ВКонтакте» также займёт седьмой этаж, террасу и купол здания. В атриуме будут проводить внутренние мероприятия соцсети.

Первый офис «ВКонтакте» находится в «Доме Зингера» на Невском проспекте, 28. Там всей команде уже не удаётся разместиться с комфортом, отметил генеральный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов. «Нам важно было найти для второго петербургского штаба не менее уникальное здание», — добавил он.

От первого до второго офиса компании — десять минут пешком. Чтобы сотрудники могли быстрее перемещаться между ними в течение дня, «ВКонтакте» закупит электросамокаты.

Офисы соцсети работают в Москве, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Сочи. В январе 2020 года был создан региональный офис в Казахстане. Всего в компании более 800 человек.

#новость #вконтакте

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8 комментариев
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Art Kha

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могли бы переехать на обводнок в какой нибудь красный треугольник, на кой в самом центре офис, там с парковкой совсем беда.

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Михаил Сметанников

Art
1

Там слишком дёшево)

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Konstantin_Andreevich

1

Подождите, я ещё в первом не побывал.

Ответить

Ware Wow

0

Алишер молодец

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Дмитрий Юрьевич

0

Молодцы! Прекрасный вкус!

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Maxim Medvedev

0

Ну, хорошо что не в кунсткамеру))

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Andrew Simon

0

Еще лет 5 нынешней политики компании - и переезд в музей.

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Oleg Oleg

0

Удивительно, как много можно заработать на желание людей общаться друг с другом

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