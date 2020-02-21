Сотрудникам купят электросамокаты, чтобы быстрее перемещаться между зданиями.

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В бизнес-центре «У Красного моста» на набережной Мойки, 73‑79 в Санкт-Петербурге открылся второй офис «ВКонтакте». В нём будут работать продуктовая и техническая команды соцсети, рассказали vc.ru в компании.

На пятом этаже бизнес-центра оборудованы 120 рабочих мест и семь переговорных с названиями, которые выбрали сами сотрудники: «ЦУП», «Ностромо», «Вояджер», «Энтерпрайз», «Андромеда», «Навуходоносор» и «Серенити».

Второй офис «ВКонтакте» на набережной Мойки. «ВКонтакте»

В будущем «ВКонтакте» также займёт седьмой этаж, террасу и купол здания. В атриуме будут проводить внутренние мероприятия соцсети.

Первый офис «ВКонтакте» находится в «Доме Зингера» на Невском проспекте, 28. Там всей команде уже не удаётся разместиться с комфортом, отметил генеральный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов. «Нам важно было найти для второго петербургского штаба не менее уникальное здание», — добавил он.

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От первого до второго офиса компании — десять минут пешком. Чтобы сотрудники могли быстрее перемещаться между ними в течение дня, «ВКонтакте» закупит электросамокаты.