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Лиана Липанова
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«Ситимобил» арендовал 3200 м² в московском WeWork — сделка станет второй по размеру на рынке коворкингов Материал редакции

Офис может обойтись компании в 300-325 млн рублей в год, считают эксперты.

  • Сервис заказа такси «Ситимобил» арендовал 630 рабочих мест в коворкинге WeWork в Москве, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. «Ситимобил» и WeWork подтвердили факт сделки, но не раскрыли её стоимость.
  • Компания заняла офис площадью 3,2 тысячи м² в бизнес-центре Arcus III на Ленинградском проспекте. Многие сотрудники уже переехали в коворкинг из штаб-квартиры Mail.ru Group (владеет «Ситимобил») в комплексе Skylight. По словам представителя «Ситимобил», сервис быстро растёт, и многие уже не помещаются в нынешнем офисе.
  • Предположительно в 2021 году «Ситимобил» займёт офис в комплексе «Алкон» на постоянной основе, Mail.ru Group планирует арендовать там около 8 тысяч квадратных метров, пишет газета со ссылкой на двух консультантов сделки.
  • Одно рабочее место в Arcus III может стоить 40 тысяч рублей в месяц без учёта налогов, считает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина оценила место в БЦ на 40-43 тысячи рублей. Исходя из их оценок аренда коворкинга для «Ситимобила» может обойтись в 300-325 млн рублей в год.
  • Это вторая крупнейшая сделка 2020 года после сделки ритейлера X5 Retail Group с коворкингом WeWork площадью 4,3 тысячи м² на 700 рабочих мест в БЦ «Красная Роза», напоминает Зимина.

#новость #ситимобил #wework

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Офисы с открытой планировкой: убрать нельзя оставить. Результаты научных исследований
Сейчас все больше компаний переходят на открытую планировку офиса, увеличивая количество сотрудников на каждый квадратный метр. Это делают как для экономии на аренде, так и для обеспечения взаимодействия сотрудников.
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8 комментариев
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Хороший Человек

5

У меня аренда первого помещения под производство 40 тысяч в месяц стоила, а тут рабочее место 😂

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Михаил Михайлов

Хороший
5

Там бабло инвесторов пилят на всякую х и не работают)

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Arthur Niazyan

Михаил
0

Главное, что бы водилы работали исправно.

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Nikita Kharchenko

Arthur
1

Вот это и проблема Ситимобила. Ожидание по 10 минут и отмена заказа как стандарт по Москве. Все мои знакомые, кто хоть пытались пользоваться этим говном, сдавались после второй или третьей попытки и заказывали Яндекс/Убер или Гетт.

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Arthur Niazyan

Хороший
2

Но у вас там небыло смузи и старбакса.

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Denis Glebko

0

40 тысяч за место? На удалёнку пусть переходят. 

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Gleb Danichev

0

Там от метро херачить ещё нужно

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Yan Purvenes

0

Не проще убрать их волейбольный или футбольное поле и посадить людей? Сократить место генеральному и ТД.

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