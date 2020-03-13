Офис может обойтись компании в 300-325 млн рублей в год, считают эксперты.
- Сервис заказа такси «Ситимобил» арендовал 630 рабочих мест в коворкинге WeWork в Москве, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. «Ситимобил» и WeWork подтвердили факт сделки, но не раскрыли её стоимость.
- Компания заняла офис площадью 3,2 тысячи м² в бизнес-центре Arcus III наа Ленинградском проспекте. Многие сотрудники уже переехали в коворкинг из штаб-квартиры Mail.ru Group (владеет «Ситимобил») в комплексе Skylight. По словам представителя «Ситимобил», сервис быстро растёт, и многие уже не помещаются в нынешнем офисе.
- Предположительно в 2021 году «Ситимобил» займёт офис в комплексе «Алкон» на постоянной основе, Mail.ru Group планирует арендовать там около 8 тысяч квадратных метров, пишет газета со ссылкой на двух консультантов сделки.
- Одно рабочее место в Arcus III может стоить 40 тысяч рублей в месяц без учёта налогов, считает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина оценила место в БЦ на 40-43 тысячи рублей. Исходя из их оценок аренда коворкинга для «Ситимобила» может обойтись в 300-325 млн рублей в год.
- Это вторая крупнейшая сделка 2020 года после сделки ритейлера X5 Retail Group с коворкингом WeWork площадью 4,3 тысячи м² на 700 рабочих мест в БЦ «Красная Роза», напоминает Зимина.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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