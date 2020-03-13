Меры предосторожности из-за распространения коронавируса принимают и другие ИТ-компании.

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«Яндекс» рекомендовал сотрудникам, которые могут работать удалённо, перейти на работу из дома с 16 марта 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на письмо компании. В «Яндексе» подтвердили подлинность документа.

«Офисы будут открыты, но приходить в офис советуем только в случае реальной необходимости», — говорится в письме. При посещении офиса компания рекомендует отказаться от общественного транспорта, минимум в часы пик. Для этого «Яндекс» обещает компенсировать поездки на такси и «Яндекс.Драйве» из дома в офис и из офиса домой.

Пока режим удалённой работы вводится на неделю, уточнили в компании, затем примется решение о продлении карантина. Изменения касаются всех офисов компании в России и мире за исключением тех офисов, где удаленная работа невозможна. В «Яндексе» работает более 10 тысяч сотрудников.

17 марта «Яндекс» проведёт учения, чтобы поработать один день в ситуации полного закрытия московских офисов: компания протестирует работу сервисов видеосвязи и других инструментов.

С начала 2020 года Twitter, Google, Facebook, Amazon и другие компании уже попросили сотрудников работать из дома на фоне распространения коронавируса. В Mail.ru Group и Rambler Group рассказали vc.ru, что принимают профилактические меры.

В Mail.ru Group попросили в течение двух недель работать удалённо только сотрудников, которые вернулись из стран с высоким уровнем риска. После первых сообщений о коронавирусе компания дополнительно установила дезинфицирующие устройства на каждом этаже, закупила индивидуальные антисептики для рук и организовала раздачу гигиенических масок и респираторов.

В Rambler Group также запаслись дезинфицирующими средствами для рук и спиртовыми салфетками, а в офисе установили обезораживающие воздух рециркуляторы. Компания стала чаще проводить влажную уборку и организовала горячую линию для вопросов о коронавирусе.