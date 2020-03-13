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Татьяна Боброва
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«Яндекс» рекомендовал сотрудникам временно перейти на работу из дома на фоне вспышки коронавируса Covid-2019 Материал редакции

Меры предосторожности из-за распространения коронавируса принимают и другие ИТ-компании.

6 комментариев
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«Яндекс» рекомендовал сотрудникам, которые могут работать удалённо, перейти на работу из дома с 16 марта 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на письмо компании. В «Яндексе» подтвердили подлинность документа.

«Офисы будут открыты, но приходить в офис советуем только в случае реальной необходимости», — говорится в письме. При посещении офиса компания рекомендует отказаться от общественного транспорта, минимум в часы пик. Для этого «Яндекс» обещает компенсировать поездки на такси и «Яндекс.Драйве» из дома в офис и из офиса домой.

Пока режим удалённой работы вводится на неделю, уточнили в компании, затем примется решение о продлении карантина. Изменения касаются всех офисов компании в России и мире за исключением тех офисов, где удаленная работа невозможна. В «Яндексе» работает более 10 тысяч сотрудников.

17 марта «Яндекс» проведёт учения, чтобы поработать один день в ситуации полного закрытия московских офисов: компания протестирует работу сервисов видеосвязи и других инструментов.

С начала 2020 года Twitter, Google, Facebook, Amazon и другие компании уже попросили сотрудников работать из дома на фоне распространения коронавируса. В Mail.ru Group и Rambler Group рассказали vc.ru, что принимают профилактические меры.

В Mail.ru Group попросили в течение двух недель работать удалённо только сотрудников, которые вернулись из стран с высоким уровнем риска. После первых сообщений о коронавирусе компания дополнительно установила дезинфицирующие устройства на каждом этаже, закупила индивидуальные антисептики для рук и организовала раздачу гигиенических масок и респираторов.

В Rambler Group также запаслись дезинфицирующими средствами для рук и спиртовыми салфетками, а в офисе установили обезораживающие воздух рециркуляторы. Компания стала чаще проводить влажную уборку и организовала горячую линию для вопросов о коронавирусе.

Оказавшиеся на карантине сотрудники смогут в течение двух недель работать из дома, добавили в компании. «Даже в самом маловероятном случае необходимости полного перехода на дистанционную работу, компания операционно и технически готова через два дня стартовать в этом режиме», — отметили в Rambler Group.

#новость #коронавирус #яндекс

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6 комментариев
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Артем Агапкин

5

Вот и верь потом официальной статистике заболеваний в России...

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ЯжПрограммист

0

 В Rambler Group также запаслись дезинфицирующими средствами для рук и спиртовыми салфетками

А иск они Китаю собираются предьявить на этой неделе, или на следующей?

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ЯжПрограммист

0

 Оказавшиеся на карантине сотрудники смогут в течение двух недель работать из дома, добавили в компании. 

Если что то они могут не работать эти две недели :) Но компании плавно обтекают этот вопрос...

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Rifat Kayumov

ЯжПрограммист
0

скорее всего четко было сказано для сотрудников - работать, а не отдыхать)

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Андрей Козлов

0

Заказ в Яндекс еде, доставщик думает и решает решить проблему удаленно и ставит задачу доставщику из Delivery. Заказ в Яндекс такси, таксист думает и решает решить проблему удаленно и ставит задачу таксисту в Uber.

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Марк Берг

0

Сейчас уже на карантин можно садиться после проезда на метро, так как еще 3 дня назад роспотребнадзор не рекомендовал ездить в час пик ...

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