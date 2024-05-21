Офис
Маша Цепелева

VK открыла офис в Новосибирске Статьи редакции

Он работает в коворкинге на улице Депутатской, 46

Офис в Новосибирске, здесь и далее фото VK
  • Новый офис компании площадью 130 м² находится в коворкинге «Практик», рассказали в компании. По данным на май 2024 года, в Новосибирске работают более 100 сотрудников VK. Компания планирует открывать новые позиции для местных специалистов, новый офис может вместить до 50 человек.
  • Внутри есть переговорная на шесть человек, индивидуальные переговорные кабинки, лаунж-зона для работы и отдыха, места для сна и перерыва на кофе.
  • VK планирует проводить в офисе встречи с экспертами, на которые смогут прийти не только сотрудники. Например, ближайшая — митап «IT-бар Community» для бэкенд-разработчиков уровня middle+ и senior. Там участники обсудят рабочие темы, а эксперты VK поделятся опытом решения задач для «Одноклассников», «ВКонтакте», VK Tech и Mail.ru.
Кабинка для переговоров на одного человека
  • В 2023 году VK открыла хабы в Казани и Минске. У компании также есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сочи. Всего в VK работает 15 тысяч сотрудников.

#новости #vk

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30 комментариев
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 Griby Lenina
Кабинка для переговоров на одного человека

Cортир в виде ракеты. Так толсто, что даже тонко.

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Pavel Cree

Когда закончил переговоры в Новосибирске

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Покер

Будка самоубийц как в Футураме

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Лариса Титова
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Кирилл Добряков

А кабинка для переговоров на одного человека оригинально выглядит. А насчёт развития это хорошо. Новый офис, новые рабочие места.

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Вера Мельникова

в коворкинге на улице Депутатской, 46 - тааак)) будем знать)

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Labeling
в коворкинге на улице Депутатской

Репетировал школьный ансамбль

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Тимур Устинов

Ого они уже и до Новосибирска добрались, но честно не понимаю зачем им там офис

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Станислав Пржембольский

Наверное не все хотят переезжать в Москву/Питер. Мне вот, например, у себя комфортнее.

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Алекс

Mail.ru захватывает долю рынка в рф... Даже грустно от этого..

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Станислав Пржембольский

А что бы развеселить, кто должен захватить рынок?

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Покер

Множество (или хотя бы несколько) независимых друг от друга конкурентов

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Станислав Пржембольский

Ну я тоже монополии не очень люблю, но здесь скорее проблема в самих людях. Что все прутся на этот ВК или Ютюб? Есть и другие соцсети/сервисы.

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Мамаевыч
Новый офис компании площадью 130 м²
новый офис может вместить до 50 человек.

Ну такое, как будто не помешало бы места побольше

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Станислав Пржембольский

У этих денег дофига. Купят себе Зингера местного попозже.

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Недопил

"открыла офис" и "снял место в коворкинге - это разные вещи

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Zloy Marketolog

Кабинка для переговоров с самим собой.
Поставлю такой на даче, прикольный

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Walenok

130 кв.м это ж совсем маленький офис. В таком комфортно максимум 4-6 людям находится.

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Zloy Marketolog

Вам сойдет, вы все равно только коменты строчите

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Vlad Larionov

Почему не в Академгородке, где остальные IT-конторы сидят?

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Boozy Woozy

часть ЦФТ и S7 Диджитал тоже в центре

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Градибор Пожарский

И 2ГИС, kaspersky, Яндекс

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Boozy Woozy

Кстати, да. В 2ГИС в Сан-Сити даже на собеседование ходил давным-давно, когда в Сибе жил. А что Касперыч в Сибе тоже есть, я даже не знал.

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Градибор Пожарский

Я даже поработать успел лет 5, опять же пока тоже в Сибе жил)

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Alexey

Ну и нахрен он там нужен?

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Boozy Woozy

экономия на зарплатах и аренде. В Москве дороже.

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Alexey

на зп вряд ли, айтишники везде дорогие. Аренда? Ну может быть...

кроилово, как известно, ведет к попадалову

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Boozy Woozy
на зп вряд ли, айтишники везде дорогие

ну айтишники других компаний, которые и "там и тут", в Сибе зарабатывают меньше, чем их коллеги в Москве.

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Labeling
Новый офис компании площадью 130 м² <...> может вместить до 50 человек

Целых 2.6 м² на сотрудника, главное локтями не толкаться.

Может, все-таки 1300 м²?

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Недопил

Основатель Петрович пукнул... что за новости на VC пошли

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