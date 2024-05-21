VK открыла офис в Новосибирске Статьи редакции
Он работает в коворкинге на улице Депутатской, 46
- Новый офис компании площадью 130 м² находится в коворкинге «Практик», рассказали в компании. По данным на май 2024 года, в Новосибирске работают более 100 сотрудников VK. Компания планирует открывать новые позиции для местных специалистов, новый офис может вместить до 50 человек.
- Внутри есть переговорная на шесть человек, индивидуальные переговорные кабинки, лаунж-зона для работы и отдыха, места для сна и перерыва на кофе.
- VK планирует проводить в офисе встречи с экспертами, на которые смогут прийти не только сотрудники. Например, ближайшая — митап «IT-бар Community» для бэкенд-разработчиков уровня middle+ и senior. Там участники обсудят рабочие темы, а эксперты VK поделятся опытом решения задач для «Одноклассников», «ВКонтакте», VK Tech и Mail.ru.
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Cортир в виде ракеты. Так толсто, что даже тонко.
Когда закончил переговоры в Новосибирске
Будка самоубийц как в Футураме
А кабинка для переговоров на одного человека оригинально выглядит. А насчёт развития это хорошо. Новый офис, новые рабочие места.
в коворкинге на улице Депутатской, 46 - тааак)) будем знать)
Репетировал школьный ансамбль
Ого они уже и до Новосибирска добрались, но честно не понимаю зачем им там офис
Наверное не все хотят переезжать в Москву/Питер. Мне вот, например, у себя комфортнее.
Mail.ru захватывает долю рынка в рф... Даже грустно от этого..
А что бы развеселить, кто должен захватить рынок?
Множество (или хотя бы несколько) независимых друг от друга конкурентов
Ну я тоже монополии не очень люблю, но здесь скорее проблема в самих людях. Что все прутся на этот ВК или Ютюб? Есть и другие соцсети/сервисы.
новый офис может вместить до 50 человек.
Ну такое, как будто не помешало бы места побольше
У этих денег дофига. Купят себе Зингера местного попозже.
"открыла офис" и "снял место в коворкинге - это разные вещи
Кабинка для переговоров с самим собой.
Поставлю такой на даче, прикольный
130 кв.м это ж совсем маленький офис. В таком комфортно максимум 4-6 людям находится.
Вам сойдет, вы все равно только коменты строчите
Почему не в Академгородке, где остальные IT-конторы сидят?
часть ЦФТ и S7 Диджитал тоже в центре
И 2ГИС, kaspersky, Яндекс
Кстати, да. В 2ГИС в Сан-Сити даже на собеседование ходил давным-давно, когда в Сибе жил. А что Касперыч в Сибе тоже есть, я даже не знал.
Я даже поработать успел лет 5, опять же пока тоже в Сибе жил)
Ну и нахрен он там нужен?
экономия на зарплатах и аренде. В Москве дороже.
на зп вряд ли, айтишники везде дорогие. Аренда? Ну может быть...
кроилово, как известно, ведет к попадалову
ну айтишники других компаний, которые и "там и тут", в Сибе зарабатывают меньше, чем их коллеги в Москве.
Целых 2.6 м² на сотрудника, главное локтями не толкаться.
Может, все-таки 1300 м²?
Основатель Петрович пукнул... что за новости на VC пошли