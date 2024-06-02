Стены под бетон и много света: офис вьетнамского отделения «1С» в Ханое Статьи редакции
Фоторепортаж Office Snapshots.
Площадь офисного пространства — 808 м². Над дизайном работало бюро Baris Arch. В основе проекта — принципы «технологичности, экологичности, а также современности».
Стены с «эффектом бетона», металлические детали, закалённое стекло, слюда — это символ динамичности и адаптивности «1С». Потолочный светильник «в форме карты Восточной Европы» — отсылка к «истокам "1С"» и напоминание об упорных усилиях компании по масштабированию, рассказали авторы.
Вот ещё несколько фоторепортажей из офисов крупных компаний:
- Лекторий на стадионе, зона отдыха в футбольных воротах и переговорная на ринге: офис Electronic Arts в Бухаресте.
- 11 тысяч растений, дерево, припылённые цвета: офис Booking.com в Амстердаме.
- Бархатная мебель и камин: офис банка ВТБ в Москве.
- Штаб-квартира: офис производителя минеральных удобрений «Уралхим» в Москве.
- Музей кибербезопасности, мрамор и металл: офис Trend Micro в Египте.
- Штаб-квартира: офис компании-разработчика Oracle в Остине, штат Техас.
458 показов
430 открытий
Потолочный светильник «в форме карты Восточной Европы» так и не увидел на фото
1С свой ужас еще и экспортировать пытается ))
Когда офис в разы лучше продукта это страшно))