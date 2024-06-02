Фоторепортаж Office Snapshots.

Площадь офисного пространства — 808 м². Над дизайном работало бюро Baris Arch. В основе проекта — принципы «технологичности, экологичности, а также современности».

Стены с «эффектом бетона», металлические детали, закалённое стекло, слюда — это символ динамичности и адаптивности «1С». Потолочный светильник «в форме карты Восточной Европы» — отсылка к «истокам "1С"» и напоминание об упорных усилиях компании по масштабированию, рассказали авторы.

Вы тоже можете рассказать о своём офисе на vc.ru. Подготовьте побольше фотографий — и опубликуйте материал в теме « Офис ».

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Вот ещё несколько фоторепортажей из офисов крупных компаний: