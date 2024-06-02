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Офис
Полина Лааксо

Стены под бетон и много света: офис вьетнамского отделения «1С» в Ханое Статьи редакции

Фоторепортаж Office Snapshots.

Площадь офисного пространства — 808 м². Над дизайном работало бюро Baris Arch. В основе проекта — принципы «технологичности, экологичности, а также современности».

Стены с «эффектом бетона», металлические детали, закалённое стекло, слюда — это символ динамичности и адаптивности «1С». Потолочный светильник «в форме карты Восточной Европы» — отсылка к «истокам "1С"» и напоминание об упорных усилиях компании по масштабированию, рассказали авторы.

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#1с

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2 комментария
Андрей Землянский

Потолочный светильник «в форме карты Восточной Европы» так и не увидел на фото

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Борис Интеграторов

1С свой ужас еще и экспортировать пытается ))
Когда офис в разы лучше продукта это страшно))

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