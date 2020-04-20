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Офис
Лиана Липанова
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Business Insider: руководители Oracle, Okta и других ИТ-компаний откажутся от постоянных офисов после «карантина» Материал редакции

Сотрудники успешно справляются и на «удалёнке», говорят в компаниях.

3 комментария
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Офисные работники крупных технологических компаний успешно поддерживают производительность и из дома, рассказали их руководители Business Insider. Это заставило глав компаний задуматься о необходимости постоянных офисов, пишет издание.

В результате может появиться новая бизнес-модель — ещё более гибкая, чем модель коворкингов WeWork, считают в одном из нью-йоркских венчурных фондов с инвестициями в сфере недвижимости, пишет Business Insider, не уточняя название компании.

Например, сооснователь и председатель совета директоров американского производителя ПО Oracle Ларри Эллисон обратился к YouTube и Zoom с благодарностью за качество видеоконференций. Компания больше никогда не вернется к личным встречам, заявили в Oracle. В компании работает около 136 тысяч сотрудников.

«Если все действительно могут работать дома, то почему у нас есть все эти большие офисы по всему миру. Может быть, вам не нужно, чтобы все были в офисе, верно? Может быть, вам не нужна вся эта недвижимость. Может, вам нужна только половина от неё», — заявил Сет Рэйвен, гендиректор компании-поставщика услуг технической поддержки решений SAP Rimini Street. Его компания находится в Лас-Вегасе и насчитывает 30 офисов по всему миру.

Позицию Рэйвена поддержал и гендиректор разработчика сервисов для управления учетными данными пользователей Okta Тодд МакКиннон. В Okta работает 2248 человек. Большая часть из них находится в головном офисе в Сан-Франциско, остальная часть — в 12 офисах в других странах.

«Мы планировали увеличить площадь офисов. Но удалённая работа наверняка приведет к тому, что у нас будет меньше квадратных метров недвижимости»,— заявил МакКиннон.

#новость #бизнеснакарантине

Офис
Рабочая обстановка, домашние офисы, красивые и удобные пространства.
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3 комментария
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Марк Стручков

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А они не думают, что это связано только с тем, что старые сотрудники, уже наладили социальные связи в обычном офисе. Я обоими руками за удаленку, но чтобы это было на выбор. Хочешь удаленка, но есть и место где можно собраться в живую и поработать.

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Машрум

0

Хорошо работать топам из своих больших домов. Всем остальным рабочее место хотя бы в коворкинге точно нужно.

WeWork непонятный формат: табурет и пиво - этого явно не достаточно для качественной удаленной работы.

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Артем Квашенников

0

Если будет частичная Компенсация оплаты места для работы сотрудникам, я только ЗА 😁🤘

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