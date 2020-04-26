Так можно обеспечить присутствие людей, которые отвечают за критически важные функции.
- «Совкомбанк» и «Зенит» организовали в своих офисах условия для круглосуточного проживания части сотрудников, рассказали РБК представители банков. «Совкомбанк» уже «переселил» около десяти человек и платит им за это повышенную зарплату, «Зенит» пока только подготовил условия для работы «с проживанием».
- «Это касается сердца банка — это казначейские операции, самые критические для бесперебойности, которые не могут быть легко переаллоцированы в разные места. Основная группа самых важных для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живет в банке: полностью изолирована, спит, ест, моется в банке, не общается с родственниками, пока пандемия не закончится. Считаем, что это необходимо», — сказал первый зампред и совладелец «Совкомбанка» Сергей Хотимский.
- «Зенит» закупил продукты питания и другие принадлежности для жизни в офисе, разработал мотивационную программу, провёл консультации и инструктаж, а также обеспечил медсопровождение. Сотрудники команд поддержки переедут в офис при определённых условиях, которые не раскрываются.
- ВТБ, «Райффайзенбанк», «Росбанк», «Промсвязьбанк» и «Тинькофф» сказали РБК, что пока не собираются переселять сотрудников в офисы, другие банки из топ-20 не ответили на вопрос.
- Режим «нерабочих дней», во время которых власти ограничивают работу части организаций, а компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удалённую работу, действует с 30 марта и пока был продлён до 30 апреля. Решение о дальнейшем продлении пока не принято, но источники РБК говорили, что «нерабочие дни» продлят до середины мая.
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Денис Семенов
А сменить место работы-жилья можно будет один раз в год. На Юрьев день.
Кирилл Мацуев
Показали бы фотки, интересно.
Viacheslav SemenchukКирилл
+1
Gennadiy Khatuntsev
У банков больше всех потребность в сохранении безопасности и необходимости работы за закрытым периметром. Так что всех на удалёнку всех не переведёшь как многие думают. А ещё если этих сотрудников кормить, то можно ЗП деньгами вообще не выплачивать. :)
Sht_Anton
Что за операции, круглосуточно скальпируют на форексе?)
CS GO Server Tambov
У совкомбанка кроме социального тарифа по халве ничего адекватного нету, ипотека 3 страховки, кредиты дорогие, карты так себе, интернет банкинг на 3ку