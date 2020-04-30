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Татьяна Боброва
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«Яндекс» запланировал открыть сквер для местных жителей и спорткомплекс в новой штаб-квартире в Москве Материал редакции

Проект застройки территории на улице Косыгина, где расположится будущая штаб-квартира, выставлен на общественное обсуждение.

18 комментариев
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Проект застройки территории на улице Косыгина в Москве выставлен на общественное обсуждение, говорится на сайте «Активный гражданин». Сейчас там расположено здание гостиницы «Корстон» (бывший «Орлёнок»).

«Яндекс» купил участок площадью 4 га на улице Косыгина в конце 2018 года за $145 млн. Компания не раскрывала подробности проекта.

Согласно материалам на сайте «Активного гражданина», на участке можно возвести здания площадью до 170 тысяч м², максимальная высота — 75 м. В «Яндексе» подтвердили эту информацию «Ведомостям», но отметили, что архитектурная концепция ещё только разрабатывается.

Кроме офисов в штаб-квартире будет подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спорткомплекс с бассейном, блок общедоступных сервисов и музей «Яндекса», говорится в материалах. По словам представителя компании, это будет «технологичное здание с современным общественным пространством, открытое для жителей района».

«Активный гражданин»

Также проект включает участок площадью 2,2 га между улицами Косыгина и Академика Зелинского: эта территория находится в федеральной собственности, рассказали газете два консультанта, работавшие с «Яндексом». В 2000-х на этой территории планировали построить жилой комплекс, сейчас там разбит сквер.

По данным «Ведомостей», «Яндексу» предлагали купить участок, чтобы увеличить площадь штаб-квартиры, но компания отказалась. Согласно материалам для общественного обсуждения, сквер планируется благоустроить. «Мы готовы помочь с созданием новой парковой зоны на территории Гагаринского районе», — отметил представитель «Яндекса».

В Cushman & Wakefield оценивают инвестиции в строительство новой штаб-квартиры «Яндекса» в 13-15 млрд рублей, пишет издание. С учётом отделки и оснащения комплекса техническим оборудованием общие затраты могут составить $750-850 млн (55-62 млрд рублей), предположили в PwC. Сроки строительства штаб-квартиры «Яндекса» не известны.

#новость #яндекс

Татьяна Боброва
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18 комментариев
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Matteos Babenko

7

Пиар-служба яндекса свои деньги замечательно отрабатывает. Заполонили VC новостями про хорошесть яндекса после истории с Навальным.

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Александр Св-Ко

Matteos
2

когда уже за политоту начнут банить тут, засирают все темы

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Matteos Babenko

Александр
1

Сразу вместе с флудом типа вашего. А я что-то про политику написал? Или у вас при прочтении фамилии Навальный сразу фас срабатывает?

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Dmitry Ryzhov

Matteos
1

а что с ним было?

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Matteos Babenko

Dmitry
1

С ним ничего. С выдачей Яндекса было, отображавшей его только в негативном ключе

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Sergei Timofeyev

1

А не дешевле ли за МКАД уйти к какому-нибудь наукограду? Реальный кампус можно будет выстроить.

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Maxim Bityukov

Sergei
4

Может и дешевле, но и о сотрудниках подумали. Ехать за мкад дико неудобно. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Maxim
0

Неудобно? А в перспективе, если посмотреть? Центр через 2-3 года появится. К тому моменту дотянут до Троицка.

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ЯжПрограммист

Sergei
0

Я думаю оценивается так же и хотя бы относительная доступность других БЦ Яндекса. Если и тащить всех за МКАД, то реально строить свой наукоград с инфраструктурой и прочими историями, спонсировать лояльных сотрудников на переезды в ближайшие районы и так далее. Это вообще совсем другая задача.

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Yury Kotov

2

И коворкинг еще бы

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Nick Chernykh

Yury
0

wework

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Konstantin Kiselev

1

Чего-то я не понял. У них на счетах за все годы набралось что-то около 50млрд рублей.
Они хотят треть всей своей прибыли потратить на строительство комплекса зданий, создав себе пассив, который деньги будет сосать регулярно?

Я так понимаю как у ИТ компании идеи у Яндекса кончились по развитию?

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Arthur Niazyan

Konstantin
0

Ну не нравится им платить дорогую аренду в нынешнем здании. Могут себе позволить.

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Ilya Brin

0

И ветку метро между этой локацией и Сколково 😏

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Sergei Timofeyev

Ilya
0

Метро-2 там недалеко. Да и гейт там вроде был на Одинцово. Однопутный.

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Полет Нормальный

0

Всем уже очевидно, что содержать офис не рационально. Компании становятся распределенными, и ценностью для сотрудников становятся не бесплатный смузи и велотренажер, а амбициозные цели и адекватное руководство. Лучше бы Яндекс в это вкладывал.

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Sergei Timofeyev

Полет
0

Бывший гендир Я-М вернулся в Яндекс.

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Полет Нормальный

0

фото проекта то есть?

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