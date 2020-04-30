Проект застройки территории на улице Косыгина, где расположится будущая штаб-квартира, выставлен на общественное обсуждение.

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Проект застройки территории на улице Косыгина в Москве выставлен на общественное обсуждение, говорится на сайте «Активный гражданин». Сейчас там расположено здание гостиницы «Корстон» (бывший «Орлёнок»).

«Яндекс» купил участок площадью 4 га на улице Косыгина в конце 2018 года за $145 млн. Компания не раскрывала подробности проекта.

Согласно материалам на сайте «Активного гражданина», на участке можно возвести здания площадью до 170 тысяч м², максимальная высота — 75 м. В «Яндексе» подтвердили эту информацию «Ведомостям», но отметили, что архитектурная концепция ещё только разрабатывается.

Кроме офисов в штаб-квартире будет подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спорткомплекс с бассейном, блок общедоступных сервисов и музей «Яндекса», говорится в материалах. По словам представителя компании, это будет «технологичное здание с современным общественным пространством, открытое для жителей района».

«Активный гражданин»

Также проект включает участок площадью 2,2 га между улицами Косыгина и Академика Зелинского: эта территория находится в федеральной собственности, рассказали газете два консультанта, работавшие с «Яндексом». В 2000-х на этой территории планировали построить жилой комплекс, сейчас там разбит сквер.

По данным «Ведомостей», «Яндексу» предлагали купить участок, чтобы увеличить площадь штаб-квартиры, но компания отказалась. Согласно материалам для общественного обсуждения, сквер планируется благоустроить. «Мы готовы помочь с созданием новой парковой зоны на территории Гагаринского районе», — отметил представитель «Яндекса».