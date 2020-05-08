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Лиана Липанова
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Источники: Google вслед за Facebook позволит сотрудникам работать из дома до конца 2020 года Материал редакции

В офисы сможет вернуться только часть работников — и не раньше лета.

  • Гендиректор Google и её материнской компании Alphabet Сундар Пичаи сообщил сотрудникам, что работа из дома продлится до конца 2020 года, сообщают Business Insider и The Information со ссылкой на источники. На момент публикации заметки в Google не ответили на запрос издания.
  • Те сотрудники, которым нужно вернуться в офис, смогут сделать это в июне-июле при соблюдении мер безопасности, пишет Business Insider.
  • О продлении «удалёнки» 7 мая сообщила и Facebook. Компания начнёт открывать офисы 6 июля и пока определяет, какие сотрудники смогут вернуться на рабочие места. Большинство сотрудников смогут продолжить работать из дома до конца 2020 года.

#новость #google #facebook

Лиана Липанова
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4 комментария
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Vitold Sedyshev

0

Понятно, что теперь все вкусили кайф оаботы из дома и в офисы особе никто не спешит.

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Дмитрий Иванов

Vitold
3

Думаю, что дело не в прелестях домашней работы, а в том что один заболевший засланец может отправить весь офис на карантин, а то и в больницу

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Денис Ибраев

0

даже если летом или ближе к осени режим ослабят нет гарантий, что кто-нибудь да не заразит ... в общем, все непросто. не понятно, как власти будут решать все проблемы. 

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НечеловеческаяЛогика

Денис
0

пффффф, в России же штрафы и уголовка. 

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