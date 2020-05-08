В офисы сможет вернуться только часть работников — и не раньше лета.
- Гендиректор Google и её материнской компании Alphabet Сундар Пичаи сообщил сотрудникам, что работа из дома продлится до конца 2020 года, сообщают Business Insider и The Information со ссылкой на источники. На момент публикации заметки в Google не ответили на запрос издания.
- Те сотрудники, которым нужно вернуться в офис, смогут сделать это в июне-июле при соблюдении мер безопасности, пишет Business Insider.
- О продлении «удалёнки» 7 мая сообщила и Facebook. Компания начнёт открывать офисы 6 июля и пока определяет, какие сотрудники смогут вернуться на рабочие места. Большинство сотрудников смогут продолжить работать из дома до конца 2020 года.
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Vitold Sedyshev
Понятно, что теперь все вкусили кайф оаботы из дома и в офисы особе никто не спешит.
Дмитрий ИвановVitold
Думаю, что дело не в прелестях домашней работы, а в том что один заболевший засланец может отправить весь офис на карантин, а то и в больницу
Денис Ибраев
даже если летом или ближе к осени режим ослабят нет гарантий, что кто-нибудь да не заразит ... в общем, все непросто. не понятно, как власти будут решать все проблемы.
НечеловеческаяЛогикаДенис
пффффф, в России же штрафы и уголовка.