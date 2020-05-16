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Офис
Татьяна Боброва
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«Сбербанк» начнёт возвращать сотрудников с «удалёнки» на работу в центральный офис с 18 мая Материал редакции

Другие банки пока не готовы переводить сотрудников с работы из дома.

  • «Сбербанк» начнёт переводить своих сотрудников на работу в центральный офис в Москве с 18 мая 2020 года, рассказали близкие к банку источники РБК и подтвердил его представитель.
  • По словам источника издания, руководители подразделений смогут вернуть в офис 30% сотрудников с их согласия, за исключением работников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.
  • Другой собеседник уточнил, что выйти смогут до 30% рядовых сотрудников и до 70% руководителей, он назвал выход в офис «добровольно-принудительным». Ещё два источника говорят, что возвращаться в офис люди смогут по желанию. Сотрудники должны будут сдать тест на Covid-19 за счёт банка, указывает РБК.
  • В «Сбербанке» уточнили, что на добровольной основе формируют команды, которые будут поэтапно возвращаться к работе в офисе. Все сотрудники получат средства индивидуальной защиты, добавили в компании.
  • В ВТБ рассказали РБК, что не планируют возвращать сотрудников с «удалёнки» как минимум до 31 мая 2020 года — это около 40% штата. «Росбанк» начнёт переводить работников с 1 июня — сначала не более 15% персонала, МКБ будет ориентироваться на указания властей, Рспотребнадзора и ЦБ.
  • В «Райффайзенбанке» каждая команда будет сама планировать выход с «удалёнки», а «Промсвязьбанк» планирует переводить сотрудников в офис постепенно, по мере снятия ограничений в регионах.

#новость #сбербанк #удалённаяработа #бизнеснакарантине

Татьяна Боброва
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Kate Kostrova

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Вируса не существует или что? Зачем возвращать людей с удаленки, пока все это не закончилось?
Даже если они сдадут тест перед тем, как вернуться в офис, это не значит, что они не заболеют, пока едут на работу

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Max Bernberg

Kate
0

Ну уже 4 месяца прошло. Сложно поддерживать массовую истерию по надуманной причине такое продолжительное время. СМИ даже снова начали возвращаться к алармистам и глобальному потеплению, пока не придумают новую пугалку. 

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Artem Raskolnikov

Max
0

У меня вот знакомые болеют, почему надуманную? 

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