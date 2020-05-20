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Компания откроет офисы 6 июля, но большинству сотрудников позволит работать из дома до конца 2020 года.
Facebook рассказала сотрудникам, как планирует организовать возвращение в офисы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В соцсети отказались от комментариев.
Компания планирует открыть часть офисов 6 июля и ввести несколько ограничений:
Кроме того, сотрудники Facebook должны будут носить маски в офисе, когда дистанция не соблюдается. В некоторых местах маски придётся носить постоянно, пишет издание.
Компания не планирует тестировать сотрудников на Covid-19, но может сделать это в будущем, когда тесты станут более доступным, говорят источники. Соцсеть также пытается придумать способ дистанцирования в своих автобусах, в которых сотрудники добираются до офиса.
7 мая Facebook сообщила о продлении «удалёнки» до 6 июля 2020 года. Компания пообещала определить, какие сотрудники смогут вернуться на рабочие места. Большинство сотрудников смогут продолжить работать из дома до конца 2020 года.
но может сделать это в будущем, когда тесты станут более доступным
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook по итогам 2019 года сократилась в годовом выражении на 16% и составила 18,485 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании.
Нет ничего лучше экономии на жизнях людей.
Согласен, что так звучит логичнее. Но информацию в статье можно толковать и как экономию на бюджете.
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