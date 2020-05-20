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Офис
Лиана Липанова
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Bloomberg рассказало о плане Facebook по выходе с «удалёнки»: работа по сменам, отказ от фитнес-зала, кафе и посетителей Материал редакции

Компания откроет офисы 6 июля, но большинству сотрудников позволит работать из дома до конца 2020 года.

3 комментария
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Facebook рассказала сотрудникам, как планирует организовать возвращение в офисы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В соцсети отказались от комментариев.

Компания планирует открыть часть офисов 6 июля и ввести несколько ограничений:

  • Ограничит заполняемость офисов до 25%.
  • Установит посменные графики работы.
  • Будет проверять температуру сотрудников.
  • Ограничит количество человек, которые могут одновременно собираться в переговорных.
  • Раздвинет рабочие столы на 6 футов (около 1,8 м).
  • Закроет кафетерий и предложит сотрудникам вместо этого еду в коробках навынос.
  • Закроет офисные тренажёрные залы.
  • Запретит сторонним посетителям приходить в офис.

Кроме того, сотрудники Facebook должны будут носить маски в офисе, когда дистанция не соблюдается. В некоторых местах маски придётся носить постоянно, пишет издание.

Компания не планирует тестировать сотрудников на Covid-19, но может сделать это в будущем, когда тесты станут более доступным, говорят источники. Соцсеть также пытается придумать способ дистанцирования в своих автобусах, в которых сотрудники добираются до офиса.

7 мая Facebook сообщила о продлении «удалёнки» до 6 июля 2020 года. Компания пообещала определить, какие сотрудники смогут вернуться на рабочие места. Большинство сотрудников смогут продолжить работать из дома до конца 2020 года.

#новость #facebook

Лиана Липанова
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3 комментария
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Roman Trifonov

–2

но может сделать это в будущем, когда тесты станут более доступным

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook по итогам 2019 года сократилась в годовом выражении на 16% и составила 18,485 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании.

Нет ничего лучше экономии на жизнях людей.

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Gutal1n

Roman
1

Может не в деньгах дело, а имелось ввиду когда тесты можно будет закупить не лишая этих тестов больницы. Учитывая всякие плюшки для сотрудников врядли проблема в стоимости, может боятся осуждения людей, если перекупят тесты у больниц

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Roman Trifonov

Gutal1n
0

Согласен, что так звучит логичнее. Но информацию в статье можно толковать и как экономию на бюджете. 

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