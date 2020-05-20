Компания откроет офисы 6 июля, но большинству сотрудников позволит работать из дома до конца 2020 года.

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Facebook рассказала сотрудникам, как планирует организовать возвращение в офисы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В соцсети отказались от комментариев.

Компания планирует открыть часть офисов 6 июля и ввести несколько ограничений:

Ограничит заполняемость офисов до 25%.

Установит посменные графики работы.

Будет проверять температуру сотрудников.

Ограничит количество человек, которые могут одновременно собираться в переговорных.

Раздвинет рабочие столы на 6 футов (около 1,8 м).

Закроет кафетерий и предложит сотрудникам вместо этого еду в коробках навынос.

Закроет офисные тренажёрные залы.

Запретит сторонним посетителям приходить в офис.

Кроме того, сотрудники Facebook должны будут носить маски в офисе, когда дистанция не соблюдается. В некоторых местах маски придётся носить постоянно, пишет издание.

Компания не планирует тестировать сотрудников на Covid-19, но может сделать это в будущем, когда тесты станут более доступным, говорят источники. Соцсеть также пытается придумать способ дистанцирования в своих автобусах, в которых сотрудники добираются до офиса.