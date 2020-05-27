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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Например, тяжело организовать дистанцию между сотрудниками во время обедов и измерять температуру у каждого без очередей.
Сотрудники офисов Qiwi продолжат работать из дома как минимум до 1 сентября 2020 года, передаёт РБК. Компания не может вывести на работу несколько тысяч сотрудников и одновременно выполнить все рекомендации Роспотребнадзора, пояснили в Qiwi.
Сложности, в частности, связаны с соблюдением дистанции между сотрудниками во время обедов, измерением температуры у каждого без очередей и близкого контакта, пояснила компания.
В главный офис компании в Москве продолжают ходить лишь те сотрудники, которые не могут выполнять свою работу удалённо, а с 1 июля к ним присоединятся те, у кого нет условий для работы из дома. Таких, по данным Qiwi, в компании не более 10%.
До 1 сентября также будут работать на «удалёнке» сотрудники Mail.ru Group. Преимущественно в дистанционном режиме трудится штат «Яндекса» — компания следит за ситуацией в регионах и прорабатывает разные сценарии возвращения сотрудников на работу.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, опубликованным 27 мая, предприятия, в частности, должны по возможности разместить сотрудников на разных этажах и в разных помещениях, ограничить передвижения во время обедов, проводить медосмотры с замерами температуры каждые 4 часа, каждые 2-4 часа дезинфицировать столы, мебель, оргтехнику и другие рабочие поверхности.
Qiwi вслед за Mail.ru Group сохранила «удалёнку» до осени
Удаленку сохранила, а Рокет не сохранила.
Я так понимаю, что штрафы от РПН выше, чем стоимость потерь от дистанционной работы.
передайте Роспотребнадзору, что он иррационален. такие же адские требования-к работе фитнесов
Это мы вчера обсуждали. :)
у меня все еще внутри горит:)))
Какая жаркая женщина-то! Дачный фитнес - пока решает все проблемы, главное, вечером не зайти к соседям, иначе КБЖУ опять улетает.
нет дачи =\
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