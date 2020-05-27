Например, тяжело организовать дистанцию между сотрудниками во время обедов и измерять температуру у каждого без очередей.

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Сотрудники офисов Qiwi продолжат работать из дома как минимум до 1 сентября 2020 года, передаёт РБК. Компания не может вывести на работу несколько тысяч сотрудников и одновременно выполнить все рекомендации Роспотребнадзора, пояснили в Qiwi.

Сложности, в частности, связаны с соблюдением дистанции между сотрудниками во время обедов, измерением температуры у каждого без очередей и близкого контакта, пояснила компания.

В главный офис компании в Москве продолжают ходить лишь те сотрудники, которые не могут выполнять свою работу удалённо, а с 1 июля к ним присоединятся те, у кого нет условий для работы из дома. Таких, по данным Qiwi, в компании не более 10%.

До 1 сентября также будут работать на «удалёнке» сотрудники Mail.ru Group. Преимущественно в дистанционном режиме трудится штат «Яндекса» — компания следит за ситуацией в регионах и прорабатывает разные сценарии возвращения сотрудников на работу.