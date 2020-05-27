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Офис
Галина Мубаракшина
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Qiwi вслед за Mail.ru Group сохранила «удалёнку» до осени: выполнить все рекомендации Роспотребнадзора сложно Материал редакции

Например, тяжело организовать дистанцию между сотрудниками во время обедов и измерять температуру у каждого без очередей.

10 комментариев
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Сотрудники офисов Qiwi продолжат работать из дома как минимум до 1 сентября 2020 года, передаёт РБК. Компания не может вывести на работу несколько тысяч сотрудников и одновременно выполнить все рекомендации Роспотребнадзора, пояснили в Qiwi.

Сложности, в частности, связаны с соблюдением дистанции между сотрудниками во время обедов, измерением температуры у каждого без очередей и близкого контакта, пояснила компания.

В главный офис компании в Москве продолжают ходить лишь те сотрудники, которые не могут выполнять свою работу удалённо, а с 1 июля к ним присоединятся те, у кого нет условий для работы из дома. Таких, по данным Qiwi, в компании не более 10%.

До 1 сентября также будут работать на «удалёнке» сотрудники Mail.ru Group. Преимущественно в дистанционном режиме трудится штат «Яндекса» — компания следит за ситуацией в регионах и прорабатывает разные сценарии возвращения сотрудников на работу.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, опубликованным 27 мая, предприятия, в частности, должны по возможности разместить сотрудников на разных этажах и в разных помещениях, ограничить передвижения во время обедов, проводить медосмотры с замерами температуры каждые 4 часа, каждые 2-4 часа дезинфицировать столы, мебель, оргтехнику и другие рабочие поверхности.

#новость #удаленка #снятиеограничений #роспотребнадзор

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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BearStrikesBack

3

Qiwi вслед за Mail.ru Group сохранила «удалёнку» до осени

Удаленку сохранила, а Рокет не сохранила.

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Sergei Timofeyev

BearStrikesBack
4

Рокет никому не нужен

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Sergei Timofeyev

2

Я так понимаю, что штрафы от РПН выше, чем стоимость потерь от дистанционной работы.

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Katty Rebel

1

передайте Роспотребнадзору, что он иррационален. такие же адские требования-к работе фитнесов

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Sergei Timofeyev

Katty
0

Это мы вчера обсуждали. :)

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Katty Rebel

Sergei
3

у меня все еще внутри горит:))) 

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Sergei Timofeyev

Katty
0

Какая жаркая женщина-то! Дачный фитнес - пока решает все проблемы, главное, вечером не зайти к соседям, иначе КБЖУ опять улетает. 

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Katty Rebel

Sergei
0

нет дачи =\

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Katty Rebel

Katty
0

но есть гидрокостюм. осталось дождаться погоды и снятия ограничений

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Sergei Timofeyev

Katty
0

тссс.... у меня участки есть ;)

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