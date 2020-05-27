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Лиана Липанова
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«Тинькофф» оставит сотрудников на «удалёнке» до 1 августа и пересмотрит политику работы в офисе после «карантина» Материал редакции

Сейчас из дома работает 13 тысяч сотрудников банка.

  • Сотрудники «Тинькофф» продолжат работать в удалённом режиме минимум до 1 августа, говорится в заявлении председателя правления банка Оливера Хьюза (есть у vc.ru).
  • «Учитывая ситуацию с пока неутихающим коронавирусом, мы приняли решение продлить текущий рабочий режим до 1 августа. О дате и порядке выходов в офисы мы сообщим дополнительно. Однако при важной рабочей необходимости и отсутствии ограничений, ряд сотрудников, необходимых для эффективной жизнедеятельности компании, могут быть вызваны в офис раньше. Будьте всегда на связи», — говорится в письме.
  • Кроме того, компания решила перестроить политику работы в офисе и после «карантина». «Тинькофф» введёт гибкий график работы — часть в офисе, часть дома, говорится в заявлении Хьюза.
  • «Тинькофф» начала переводить сотрудников на работу из дома 17 марта. Сейчас в таком режиме работает 13 тысяч сотрудников банка, передаёт Forbes. «Это касается тех, кто технически может работать из дома», — пояснял тогда Хьюз.

#новость #тинькофф

Лиана Липанова
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