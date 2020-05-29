Прямой эфир
авторизацию с помощью уговоров
Тем, кто не сможет трудиться из дома, компания оборудует безопасные рабочие места в офисе.
«Яндекс» не планирует массово возвращать сотрудников в офисы до конца лета 2020 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Информацию газете подтвердил представитель ИТ-компании.
На общем собрании гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина рассказала, что работники могут до сентября хоть «снимать домик в деревне, главное — чтобы там был хороший интернет», рассказали газете два источника в интернет-компании.
Тем, кто не может трудиться из дома, компания оборудует в офисе несколько десятков безопасных рабочих мест, уточнила Бунина. Всего в «Яндексе» работают больше 10 тысяч человек. Компания начала переводить их на «удалёнку» с марта 2020 года.
Ранее решение о сохранении «удалёнки» до осени приняли Mail.ru Group, Avito и Qiwi. «Ситимобил» перешёл на дистанционный режим на неопределённый срок. Представители Qiwi объяснили, что не смогут выполнить требования Роспотребнадзора, вернув в офис тысячи человек.
19 мая «Ростелеком» сообщил, что может перевести на постоянную работу из дома большую часть сотрудников — во время «карантина» их эффективность не снизилась.
«Удалёнку» поддержали Google, Amazon, Twitter и Facebook. Сотрудники Amazon смогут работать из дома до осени, Google и Facebook — до конца года. Twitter разрешила своим специалистам возвращаться в офис, когда они сочтут нужным.
Сейчас многие компании прочувствуют вкус удаленки, это удобно на самом - то деле, просто перестройка нужна, принятие)
Ну давайте откровенно, работать фулл тайм также эффективно без присмотра способны единицы, даже большинство предпринимателей не способны, так и остаются в микро бизнесе или самозанятом, а что уж говорить о тех, кто в найме.
Просто контролировать и онлайн можно, отчеты, экран, следилки и так далее. Иначе любой расслабится и будет в пол силы тянуть, большинству нихрена не надо и их никак не замотивируешься, им бы скорее на велике вечером покататься.
"большинству нихрена не надо и их никак не замотивируешься, им бы скорее на велике вечером покататься." - Та проблема, которую в "нормальной экономике" решают (или хотя бы пытаются) передачей пакета акций. В РФ это пытаются применять в качестве мотивации, но это работает по принципу "наепалово от собственника". Как пример - уволился до завершения финансового года, и все твои "типа акции" сгорают бесследно.
Пакет акций интересен в крупной компании, чьи акции торгуются на бирже.
Для мелкого или среднего бизнеса пакеты акций - это удел топ-менеджмента максимум. Хотя обычно всё у владельцев и без вариантов. И это вполне себе оправданно.
Ты реально думаешь, что людей, которые идут учится на программистов, а потом идут работать на дядю, как то может замотивировать какой-то пакет акций? Да большинству похуй на этот пакет, лол.
Если бы их мотивировали деньги, то они бы не в яндексе работали. Или вообще не программистами.
Меня мотивируют деньги. Но я не пробивной нихера. И, если откровенно говорить, мало что умею в жизни. Куда мне свичнуться из програмистов?
Мерило труда - усталость?
Мерило труда - конечно, результат, но задачу нужно сначала выдать, а потом проверить. в ходе выполнения задачи нужно проконсультировать и тп. В общем, удалёнка в этом смысле довольно специфична
Задача должна быть понятной и точной изначально.
Именно. При удалёнке нужно обеспечить нужный уровень директивности в задачах, и доступ к справочным сведениям и доп материалам. Не всегда это просто организовать.
Надо к вам идти.
У нас, в основном, к сожалению, не ИТ-бизнес. Торговля, производство - вот это всё.
Я бы в свободное время посмотрел на это.
Ну - так то - да, оплата предполагается за "копал отсюда и до обеда", с производительностью не ниже нормированной.
С ростом сложности задач у сотрудника, правда, критерии меняются.
Зарплата - это не фактор мотивации, а гигиенический уровень, чтобы тебе было комфортно выполнять свою работу. Мотивируют другие факторы (условно - признание, амбиции, быть нужным, заниматься тем, что нравится, расти над собой).
Мы почувствовали. Вкус так себе: во первых, многим сотрудникам это тупо неудобно - дети дома мешают, условий нет, сложности в коммуникации и с рабочим настроем.
Во-вторых, требуется довольно радикальная перестройка бизнес - процессов: вся работа должна быть делегирована по-другому, все коммуникации должны быть сделаны регламентным способом. Уже невозможно решить вопрос "на бегу" и вспомнить про вопрос, увидев коллегу. То есть затраты на администрирование процесса резко возрастают.
Я уже не говорю по часть работы, которую на дому вести нельзя или сложно: использование специфической техники, неудобная работа с бумажными документами.
Может трекинг-систему ввести?
Что именно решит трекинг-система из обозначенных проблем?
Будет понятно где застряла задача, а также разница между желаемым и полученным.
Ну - зависит от того, что мы понимаем под трекинг-системой. Если трекинг времени исполнения задач - то едва ли сама по себе эта штука чему то поможет! Если систему управления бизнес-процессами - то да, безусловно. При удалёнке такая система является "системообразующей" и очень важна
Почувствуют, что начальников можно будет заменить на алгоритмы распределения задач
зарегистрированный товарный знак компании Данон
Xсначала настройте все на удалёнке, потом мы найдем Хохлов узбеков и индусов а вам досвидания и спасибо за внедрение...
Крайне неверное суждение
скорей бы, а то перекосы заметны последние пару лет, раньше так не было
До конца лета - это хорошо!
Одним из приятных последствий "самоизоляции" всей семьи и удалённой работы конкретно меня стало существенное снижение текущих расходов. Процентов на 40% наверное.
Я догадывался ранее, что такое возможно. Но супруга никак не позволяла это проверить ;)
Если такое происходит, то уровень твоей финансовой грамотности и управления расходами как у студента, нашедшего первую работу.
Что вы там со своей женой такого делали на 40%, обедали в ресторанах, которые вам не по карману или покупали в ТЦ всякую хрень, необходимости в которой не было.
Советую не радоваться, а начать анализировать и освоить программы, учета финансов. А то выйдешь с карантина - будет +70%.
Достаточно перестать ездить в отпуск, внезапно появляются лишние деньги.
Ну тогда очевидно, что он ездил в отпуска, которые были за его возможностями. Если ЗП 120к, а ты с женой ездишь на Бали, то прости, земля тебе пухом. 40% ...
Первая статья расходов это супруга с детьми там вообще очень много выходит. Вторая статья расходов это каждый день туда и обратно. Смотри в месяц 4 запоавки по 5 тыр. итого 20 тыс. не ну конечно если взять еще машину дены заправлять то 40 к. и вролне он может получать 100 к.
Раньше ТП Яндекс.Директа и других сервисов отвечала через 1-24 часа, сейчас 4 часа - 5 суток.
Пропасть на неделю - вообще любимый способ коммуникации.
Тенденция очевидна.
Чтобы было понятно, как это работает в "корп". Например, Майкрософт гарантирует feedback тем, у кого есть контракт с премьер-поддержкой. Что такое премьер-поддержка - это порог входа 50 000 USD.
Поделите на десять. Вы станете интересны тындексу, когда придете с конвертиком 5 000 USD.
После заноса - уже нет.
Прекрасно понимаю, но с презрением отношусь к манере деления клиентов на мало- и сильно бюджетных.
Уважительно отношусь так к своим клиентам всех категорий и требую=добиваюсь обычно - такого же отношения к себе.
Когда мне срочно - звоню им и черпаю их мозг огромной ложкой.
Владею инструментарием и терминологией.
Не всегда, но часто действует позитивно.
Да, здесь речь не идет о преодолении особенностей их малоквалифицированного понимания Закона о рекламе.
Вам просто так везло) тп Яндекс директа и сейчас, и 1, и 5, и 10 лет назад отвечала очень по-разному) от минуты до недели)
Выше я ответил: я добивался ранее/обычно быстрых ответов. Сейчас просто махнул рукой, тем более, бонусы скидок обрушились, не успеваю переваривать.
А оборудование выдают, интернет, мобильную связь, доставку пиццы будут оплачивать?
А деньги которые сэкономили на аренде и обустройстве рабочего места надо платить работнику для увеличения благосостояния населения в рамках программы правительства об увеличении доходов.
Комментируя некоторые тезисы выше об удаленке как таковой: у меня перед глазами пример.
Семья; с 28 марта работают на даче в 100 км от Москвы/офисов.
Муж со сделками/ бюджетами десятки тысяч рублей. Вообще ничего не изменилось, лишь некоторые заказы пришлось перенести, никто не торопится, все ждут.
Жена со сделками/ бюджетами миллиарды рублей. Вообще ничего не изменилось, только утром нужно подать сообщение в ОК о температуре тела + курьер 2 раза в неделю привозит документы на подпись.
Всё решается по почте/по телефону + стоят программы для командной работы + всё офисное оборудование имеется, включая кофеварку.
Утром будят птички, сосед с газонокосилкой не дает уснуть днём.
птичек и соседа можно заменить одним ребёнком, вроде какой-то приют их раздавал на время карантина
Это правда, был выбор, решили в пользу соседа.
да причем тут техническая возможность работать?
все упирается в то, что обычный человек без тотального контроля и управления ничего делать не будет. будет делать на уровне, чтобы не уволили, одолжение.
если нет жесткой сделки % и кредитов которые способны поломать жизнь, то простой человек работать не будет, не только работать, вообще ничего делать не будет, только птичек слушать.
Похоже, ключевая фраза "обычный человек".
Как его фамилия?
Не помню, вроде не встречал ...
Но это здорово, что у вас есть пример перед глазами.
Проблема скорее в том, что вы сами не понимаете то, что хотите получить от человека
Так появиться еще несколько полезных сервисов от Яндекс, для тех кто работает на удаленке.
Будущее как всегда за гибридом. Кому нужно в офисе поработать идет и работает, кому не нужно удаленно. Крайности не нужны
Блоги компаний
Показать еще