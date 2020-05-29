Тем, кто не сможет трудиться из дома, компания оборудует безопасные рабочие места в офисе.

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«Яндекс» не планирует массово возвращать сотрудников в офисы до конца лета 2020 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Информацию газете подтвердил представитель ИТ-компании.

На общем собрании гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина рассказала, что работники могут до сентября хоть «снимать домик в деревне, главное — чтобы там был хороший интернет», рассказали газете два источника в интернет-компании.

Тем, кто не может трудиться из дома, компания оборудует в офисе несколько десятков безопасных рабочих мест, уточнила Бунина. Всего в «Яндексе» работают больше 10 тысяч человек. Компания начала переводить их на «удалёнку» с марта 2020 года.

Ранее решение о сохранении «удалёнки» до осени приняли Mail.ru Group, Avito и Qiwi. «Ситимобил» перешёл на дистанционный режим на неопределённый срок. Представители Qiwi объяснили, что не смогут выполнить требования Роспотребнадзора, вернув в офис тысячи человек.

19 мая «Ростелеком» сообщил, что может перевести на постоянную работу из дома большую часть сотрудников — во время «карантина» их эффективность не снизилась.