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Офис
Галина Мубаракшина
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«Хоть домик в деревне»: «Яндекс» оставил сотрудников на «удалёнке» до конца лета Материал редакции

Тем, кто не сможет трудиться из дома, компания оборудует безопасные рабочие места в офисе.

74 комментария
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«Яндекс» не планирует массово возвращать сотрудников в офисы до конца лета 2020 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Информацию газете подтвердил представитель ИТ-компании.

На общем собрании гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина рассказала, что работники могут до сентября хоть «снимать домик в деревне, главное — чтобы там был хороший интернет», рассказали газете два источника в интернет-компании.

Тем, кто не может трудиться из дома, компания оборудует в офисе несколько десятков безопасных рабочих мест, уточнила Бунина. Всего в «Яндексе» работают больше 10 тысяч человек. Компания начала переводить их на «удалёнку» с марта 2020 года.

Ранее решение о сохранении «удалёнки» до осени приняли Mail.ru Group, Avito и Qiwi. «Ситимобил» перешёл на дистанционный режим на неопределённый срок. Представители Qiwi объяснили, что не смогут выполнить требования Роспотребнадзора, вернув в офис тысячи человек.

19 мая «Ростелеком» сообщил, что может перевести на постоянную работу из дома большую часть сотрудников — во время «карантина» их эффективность не снизилась.

«Удалёнку» поддержали Google, Amazon, Twitter и Facebook. Сотрудники Amazon смогут работать из дома до осени, Google и Facebook — до конца года. Twitter разрешила своим специалистам возвращаться в офис, когда они сочтут нужным.

#новость #яндекс #удаленка

Галина Мубаракшина
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74 комментария
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Egor Sintsov

12

Сейчас многие компании прочувствуют вкус удаленки, это удобно на самом - то деле, просто перестройка нужна, принятие)

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ILoveVC

Egor
5

и слава Богу!!! а то за*бали со своим "будь в офисе, иначе ты не работаешь"

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Vl Al

ILoveVC
4

Ноги растут из "классно-урочной" системы обучения. "Тебя нет в классе? - Значит, ты не учишься!"

Приходится ждать, пока не передохнут адепты.

Ответить

Ware Wow

Vl
12

Ну давайте откровенно, работать фулл тайм также эффективно без присмотра способны единицы, даже большинство предпринимателей не способны, так и остаются в микро бизнесе или самозанятом, а что уж говорить о тех, кто в найме.

Просто контролировать и онлайн можно, отчеты, экран, следилки и так далее. Иначе любой расслабится и будет в пол силы тянуть, большинству нихрена не надо и их никак не замотивируешься, им бы скорее на велике вечером покататься.

Ответить

Vl Al

Ware
0

"большинству нихрена не надо и их никак не замотивируешься, им бы скорее на велике вечером покататься." - Та проблема, которую в "нормальной экономике" решают (или хотя бы пытаются) передачей пакета акций. В РФ это пытаются применять в качестве мотивации, но это работает по принципу "наепалово от собственника". Как пример - уволился до завершения финансового года, и все твои "типа акции" сгорают бесследно.

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Ware Wow

Vl
1

решают (или хотя бы пытаются) передачей пакета акций

ну к сожалению это не решает проблему.
людям дома дарят, дорогие машины, доли в компании и так далее.
если бы все было так просто.

Ответить

Sergei Timofeyev

Ware
0

Это демотивирует. 

Ответить

Denis Kiselev

Vl
0

Пакет акций интересен в крупной компании, чьи акции торгуются на бирже. 

Для мелкого или среднего бизнеса пакеты акций - это удел топ-менеджмента максимум. Хотя обычно всё у владельцев и без вариантов. И это вполне себе оправданно.

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Ioanne

Vl
0

Ты реально думаешь, что людей, которые идут учится на программистов, а потом идут работать на дядю, как то может замотивировать какой-то пакет акций? Да большинству похуй на этот пакет, лол.
Если бы их мотивировали деньги, то они бы не в яндексе работали. Или вообще не программистами.

Ответить

Denis Krivonosov

Ioanne
0

Меня мотивируют деньги. Но я не пробивной нихера. И, если откровенно говорить, мало что умею в жизни. Куда мне свичнуться из програмистов?

Ответить

Sergei Timofeyev

Ware
0

Мерило труда - усталость? 

Ответить

Denis Kiselev

Sergei
1

Мерило труда - конечно, результат, но задачу нужно сначала выдать, а потом проверить. в ходе выполнения задачи нужно проконсультировать и тп. В общем, удалёнка в этом смысле довольно специфична

Ответить

Sergei Timofeyev

Denis
0

Задача должна быть понятной и точной изначально. 

Ответить

Denis Kiselev

Sergei
0

Именно. При удалёнке нужно обеспечить нужный уровень директивности в задачах, и доступ к справочным сведениям и доп материалам. Не всегда это просто организовать. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Denis
0

Надо к вам идти. 

Ответить

Denis Kiselev

Sergei
0

У нас, в основном, к сожалению, не ИТ-бизнес. Торговля, производство - вот это всё. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Denis
0

Я бы в свободное время посмотрел на это. 

Ответить

Denis Kiselev

Sergei
0

biomatrix.pro
promhimtech.ru

Ответить

Ware Wow

Sergei
0

Как один из признаков. Только не надо рассказывать, что в живой компании можно сделать все дела, это вечный поток задач. Поэтому да, вопрос стоит еще и так, сколько человек за день успел всего переделать, а это естественно создает усталость.

Ответить

Denis Kiselev

Ware
0

Ну - так то - да, оплата предполагается за "копал отсюда и до обеда", с производительностью не ниже нормированной.

С ростом сложности задач у сотрудника, правда, критерии меняются. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Ware
0

Можно. Большая проблема лишь из-за непонимания принципа конвейера. 

Ответить

Syzygy

Ware
0

Рынок фриланса с вами не согласен. Просто следить нужна за результатом, а не процессом.

Ответить

Ware Wow

Syzygy
0

так во фрилансе оплата за проект, и сразу торг и конкуренция за заказ. в компаниях же оплата за месяц.

это сложно и не все можно посчитать, и нагрузка на менеджмент выше в итоге, все обсчитывать, сравнивать и так далее

Ответить

Syzygy

Ware
0

Ага, поэтому нормальные компании придумывают грамотную систему мотивации. А если всё время получаешь одинаково - какой смысл работать?

Ответить

Alex Konin

Syzygy
0

Зарплата - это не фактор мотивации, а гигиенический уровень, чтобы тебе было комфортно выполнять свою работу. Мотивируют другие факторы (условно - признание, амбиции, быть нужным, заниматься тем, что нравится, расти над собой).

Ответить

Denis Kiselev

Egor
2

Мы почувствовали. Вкус так себе: во первых, многим сотрудникам это тупо неудобно - дети дома мешают, условий нет, сложности в коммуникации и с рабочим настроем.

Во-вторых, требуется довольно радикальная перестройка бизнес - процессов: вся работа должна быть делегирована по-другому, все коммуникации должны быть сделаны регламентным способом. Уже невозможно решить вопрос "на бегу" и вспомнить про вопрос, увидев коллегу. То есть затраты на администрирование процесса резко возрастают.

Я уже не говорю по часть работы, которую на дому вести нельзя или сложно: использование специфической техники, неудобная работа с бумажными документами. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Denis
0

Может трекинг-систему ввести? 

Ответить

Denis Kiselev

Sergei
0

Что именно решит трекинг-система из обозначенных проблем? 

Ответить

Sergei Timofeyev

Denis
0

Будет понятно где застряла задача, а также разница между желаемым и полученным. 

Ответить

Denis Kiselev

Sergei
0

Ну - зависит от того, что мы понимаем под трекинг-системой. Если трекинг времени исполнения задач - то едва ли сама по себе эта штука чему то поможет! Если систему управления бизнес-процессами - то да, безусловно. При удалёнке такая система является "системообразующей" и очень важна

Ответить

Alex Cox

Egor
0

Только вкус не всегда хороший у удаленки, как для работников, так и работодателей.

Ответить

Ivano Digital

Egor
0

Почувствуют, что начальников можно будет заменить на алгоритмы распределения задач

Ответить

alex twit

4

зарегистрированный товарный знак компании Данон

Ответить

Gre Li

alex
1

Вообще-то Вимм-Билл-Данна, которого купила Пепси-ко.

Ответить

alex twit

Gre
0

ну вы понели

Ответить

Константин Босов

1

Xсначала настройте все на удалёнке, потом мы найдем Хохлов узбеков и индусов а вам досвидания и спасибо за внедрение...

Ответить

Александр Ананьев

Константин
5

Крайне неверное суждение

Ответить

Александр Якунин

Александр
0

Ты просто пакистанских разрабов не видел, это боги востока.

Ответить

Ware Wow

Константин
0

скорей бы, а то перекосы заметны последние пару лет, раньше так не было

Ответить

Dmitry Ilyin

2

До конца лета - это хорошо!
Одним из приятных последствий "самоизоляции" всей семьи и удалённой работы конкретно меня стало существенное снижение текущих расходов. Процентов на 40% наверное. 
Я догадывался ранее, что такое возможно. Но супруга никак не позволяла это проверить ;)

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Артур Гаврончук

Dmitry
0

Если такое происходит, то уровень твоей финансовой грамотности и управления расходами как у студента, нашедшего первую работу.

Что вы там со своей женой такого делали на 40%, обедали в ресторанах, которые вам не по карману или покупали в ТЦ всякую хрень, необходимости в которой не было.

Советую не радоваться, а начать анализировать и освоить программы, учета финансов. А то выйдешь с карантина - будет +70%.

Ответить

Konstantin Timokhin

Артур
0

Достаточно перестать ездить в отпуск, внезапно появляются лишние деньги.

Ответить

Артур Гаврончук

Konstantin
0

Ну тогда очевидно, что он ездил в отпуска, которые были за его возможностями. Если ЗП 120к, а ты с женой ездишь на Бали, то прости, земля тебе пухом. 40% ...

Ответить

Kelerius

Konstantin
0

Ещё можно продукты не покупать.

Ответить

Vitold Sedyshev

Артур
0

Первая статья расходов это супруга с детьми там вообще очень много выходит. Вторая статья расходов это каждый день туда и обратно. Смотри в месяц 4 запоавки по 5 тыр. итого 20 тыс. не ну конечно если взять еще машину дены заправлять то 40 к. и вролне он может получать 100 к.

Ответить

Sergei Timofeyev

Vitold
0

Вы куда ездите? 

Ответить

Борис Васильев

1

Раньше ТП Яндекс.Директа и других сервисов отвечала через 1-24 часа, сейчас 4 часа - 5 суток.
Пропасть на неделю - вообще любимый способ коммуникации.
Тенденция очевидна.

Ответить

Vl Al

Борис
2

Чтобы было понятно, как это работает в "корп". Например, Майкрософт гарантирует feedback тем, у кого есть контракт с премьер-поддержкой. Что такое премьер-поддержка - это порог входа 50 000 USD. 

Поделите на десять. Вы станете интересны тындексу, когда придете с конвертиком 5 000 USD.

Ответить

Sergei Timofeyev

Vl
1

После заноса - уже нет. 

Ответить

Kelerius

Sergei
1

Оказанная услуга ничего не стоит)

Ответить

Sergei Timofeyev

Kelerius
0

Именно! 

Ответить

Борис Васильев

Vl
0

Прекрасно понимаю, но с презрением отношусь к манере деления клиентов на мало- и сильно бюджетных.
Уважительно отношусь так к своим клиентам всех категорий и требую=добиваюсь обычно - такого же отношения к себе.
Когда мне срочно - звоню им и черпаю их мозг огромной ложкой.
Владею инструментарием и терминологией.
Не всегда, но часто действует позитивно.
Да, здесь речь не идет о преодолении особенностей их малоквалифицированного понимания Закона о рекламе.

Ответить

Any Rodova

Борис
1

Вам просто так везло) тп Яндекс директа и сейчас, и 1, и 5, и 10 лет назад отвечала очень по-разному) от минуты до недели)

Ответить

Борис Васильев

Any
0

Выше я ответил: я добивался ранее/обычно быстрых ответов. Сейчас просто махнул рукой, тем более, бонусы скидок обрушились, не успеваю переваривать.

Ответить

Alexey Sharapov

1

До конца лета какого года?

Ответить

Ivano Digital

1

А оборудование выдают, интернет, мобильную связь, доставку пиццы будут оплачивать?

Ответить

Gre Li

Ivano
1

Ноутбук выдали и крутись как хочешь.

Ответить

Сергей Паршинцев Parshintsev

1

А деньги которые сэкономили на аренде и обустройстве рабочего места надо платить работнику для увеличения благосостояния населения в рамках программы правительства об увеличении доходов. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

ТК РФ говорит о компенсациях работнику за его технику. 

Ответить

Борис Васильев

1

Комментируя некоторые тезисы выше об удаленке как таковой: у меня перед глазами пример.
Семья; с 28 марта работают на даче в 100 км от Москвы/офисов.
Муж со сделками/ бюджетами десятки тысяч рублей. Вообще ничего не изменилось, лишь некоторые заказы пришлось перенести, никто не торопится, все ждут.
Жена со сделками/ бюджетами миллиарды рублей. Вообще ничего не изменилось, только утром нужно подать сообщение в ОК о температуре тела + курьер 2 раза в неделю привозит документы на подпись.
Всё решается по почте/по телефону + стоят программы для командной работы + всё офисное оборудование имеется, включая кофеварку.
Утром будят птички, сосед с газонокосилкой не дает уснуть днём.

Ответить

Andrey Petrosyan

Борис
0

Сексизм то какой... 10к и 10рд
..сарказьм

Ответить

Bulat Ziganshin

Борис
0

птичек и соседа можно заменить одним ребёнком, вроде какой-то приют их раздавал на время карантина

Ответить

Борис Васильев

Bulat
0

Это правда, был выбор, решили в пользу соседа.

Ответить

Sergei Timofeyev

Борис
0

Усыновили? 

Ответить

Sergei Timofeyev

Борис
0

Вечером бухают на лавочке с газонокосилкой. 

Ответить

Ware Wow

Борис
–1

да причем тут техническая возможность работать?
все упирается в то, что обычный человек без тотального контроля и управления ничего делать не будет. будет делать на уровне, чтобы не уволили, одолжение.

если нет жесткой сделки % и кредитов которые способны поломать жизнь, то простой человек работать не будет, не только работать, вообще ничего делать не будет, только птичек слушать.

Ответить

Борис Васильев

Ware
0

Похоже, ключевая фраза "обычный человек".
Как его фамилия?
Не помню, вроде не встречал ...
Но это здорово, что у вас есть пример перед глазами.

Ответить

Ware Wow

Борис
0

в окно посмотрите.

Ответить

Evgen Seo

Ware
0

этой проблеме есть решение. контроль без слежки. причем он гораздо эффективнее и масштабируется легко.

Ответить

Sergei Timofeyev

Ware
0

Проблема скорее в том, что вы сами не понимаете то, что хотите получить от человека 

Ответить

Staff Counter

0

Так появиться еще несколько полезных сервисов от Яндекс, для тех кто работает на удаленке.

Ответить

Dmitry Baydin

0

на новый сезон костюм от Армани покупать или пижамы достаточно?
 

Ответить

Aleks Fox

0

Будущее как всегда за гибридом. Кому нужно в офисе поработать идет и работает, кому не нужно удаленно. Крайности не нужны

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Kelerius

0

Можете хоть в деревне?
"Нет,обратно в Тверь я не хочу"(с)

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