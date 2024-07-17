Илон Маск объявил о переносе штаб-квартир SpaceX и X в Техас

В штат уже «переехал» главный офис Tesla.Илон Маск объявил о решении перенести штаб-квартиры из Калифорнии в Техас из-за принятия губернатором штата Гэвином Ньюсомом законопроекта о «защите прав ЛГБТ*-школьников». Теперь учителя не обязаны сообщать родителям, если ученик на территории школы решил использовать местоимения, отличные от его биологического пола — это должно «защитить» детей, которые живут в консервативных семьях.«Это стало последней каплей», — написал Маск. Он отметил, что из-за этого закона и «других, направленных против семей», штаб-квартира SpaceX переедет из Хоторн, штат Калифорния, на площадку Starbase, X — из Сан-Франциско в Остин.В 2021 году Маск объявил, что штаб-квартира Tesla тоже переедет из Калифорнии в Остин в Техасе. Он объяснял, что возможности для расширения в штате ограничены, так же там самая высокая ставка подоходного налога.В январе 2024 года суд штата Делавэр аннулировал выплату в $56 млрд Илону Маску в виде вознаграждения. После тот посоветовал предпринимателям «никогда не открывать компанию в Делавэре» и спросил у подписчиков в Х, стоит ли Tesla «изменить штат регистрации на Техас».В феврале SpaceX сменила регистрацию на Техас, Neuralink — на Неваду. В июне акционеры Tesla одобрили выплату $56 млрд и перерегистрацию компании в Техас.*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.#новости #spacex #twitter #x
Прямое действие демократии. Большой налогоплательщик решил не оплачивать левую повестку и забрал свои деньги из демократического штата в республиканский. Да ещё и на налогах сэкономил.
Скорее так - Большой налогоплательщик решил съэкомить на налогах. Лгбт и иже с ними например тесла и сам маск и так поддерживает.
Ага, именно так это и работает у бизнесменов. Обиделся, включил девочку и потратил десяток-другой миллионов на переезд. Вам лет-то сколько?
Все крупные корпорации сидят на ребейтах и налоговых льготах от штатов/муниципалитетов. Выглядит это примерно так:
1) Компаниям, которые решают переехать в штат, дают освобождение от тех или иных местных налогов.
2) Компании, направляют сэкономленные средства на хедхантинг - найм и перевоз лучших специалистов к себе по более высоким ставкам. Их конкуренты, которые полностью платят в других штатах местные налоги, не могут выставлять такие же ставки и проигрывают конкуренцию за кадры.
3) Локальные цены на все из-за повышения спроса начинают расти. Местные власти, для компенсации выпадающих доходов, вынуждены вводить другие налоги (в т.ч. косвенные на уже переехавшие компании).
4) Получается замкнутый и порочный круг. Все начинает стоить дорого и одновременно плохо по качеству. И выхода из него не особо имеется.
Проблема Калифорнии на текущем этапе только в том, что они были первые. Столкнувшись с коллапсом военного сектора после окончания Холодной войны в 90-х (напомню, Кали до 2000 года - красный, республиканский штат; там расположены крупнейшие базы ВМС/ВВС США на Тихоокеанском побережье), они стали искать пути для оживления местной экономики. Выход нашли в схеме выше. Техас и Флорида активно начали играть в эту схему (и переманивать компании налоговыми льготами) где-то в 2010-х годах. На детей Маску глубоко параллельно.
Да он просто таун, вот и всё
как-то интересно народонаселение здесь одобряет демократию, выборочно: когда илон муск громит геев - это норм, когда громят касперского - "ррряяяяя, димакратияя ккккхьььь", а ведь настоящей демократии без разницы кого громить!
Налоги здесь конечно не причём
да не в деньгах там дело - просто к своему братану Джо поближе решил перебраться)