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Лиана Липанова
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Девелопер Level Group основного владельца «Русагро» Вадима Мошковича запланировал создать коворкинги в жилых домах Материал редакции

Из-за массового перехода на «удалёнку» такие коворкинги будут пользоваться большим спросом, считает эксперт.

  • Девелоперская компания Level Group основного владельца агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича запланировала открыть коворкинги в собственных жилых домах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании Кирилла Игнахина.
  • За пять лет Level Group планирует открыть пять таких объектов общей площадью 2000 м². Арендовать рабочие места смогут жители дома для себя или своих сотрудников.
  • Level Group управляет комплексами общей площадью более 500 тысяч м² — жилые комплексы «Level Амурская» на 250 тысяч м², «Level Стрешнево» на 70 тысяч м², «Павелецкий сити» 250 тысяч м², совместно с MR Group.
  • Первый коворкинг появится в строящемся в Причальном проезде доме «Level Причальный» и займёт 500 м². Управлять ими будет либо сама Level Group, либо профильный оператор, уточнили в компании.
  • Коворкинги в жилых домах, торговых центрах, гостиницах и других местах массового скопления людей будут пользоваться огромным спросом, считает президент Национальной ассоциации офисных операторов и коворкингов Татьяна Шараева. Она напоминает, что с начала пандемии многие компании сократили или перевели сотрудников на «удалёнку».
  • Коворкинги в жилых домах планирует развивать и девелопер MR Group. Первый коворкинг компания откроет в 2020 году в комплексе «Савеловский сити», а затем и в других домах, говорит директор по маркетингу компании Евгения Старкова.

#новость #коворкинги

Лиана Липанова
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Олег Саенов

10

каморкинги

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Aleksey Mikhalev

Олег
0

Отличное название

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Dmitry Teplyakov

Олег
0

Хрущёвкинги

Ответить

Igor Kachura

4

Учитывая локации от Level не пригодные для комфортной жизни, переоборудование под офисы вполне логично.

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Sergey Ontime

Igor
0

Тульская?

Ответить

Pavel Voronkov

Sergey
0

Стрешнево точно.

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Pavel Pokrovsky

3

Это у них стратегия такая - строить всякую хрень

Ответить

Павел Бурцев

2

Крутая вещь на самом деле, представьте, как в старые добрые, будем знать хотя бы соседей!!!

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Ivano Digital

2

Для них коворкинг, это просто баззворд. Выделили помещение, закупил столы/стулья, вот тебе и коворкинг. Но его еще нужно правильно спроектировать, обслуживать и продвигать. Коворкинг должен стать центрами образования и труда. И тут лучше запартнерится с управляющей компанией.

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Philip Poteryahin

Ivano
0

В случае с домашними коворкингами логика вполне может меняться и отличаться от рабочих пространств

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Виталий Коняев

0

Чем обычный офис отличается от коворкинга, те же яйца, та же толпа людей в помещении.

Ответить

Денис Демидов

Виталий
3

В жилых домах не сделаешь их сильно большими + меньшее использование общественного транспорта.
Идея здравая, особенно для помещений массово закрывающихся кафе и ресторанов.

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Иванка Сегодина

Виталий
3

  Все верно, только в этом случае у вас будет место для работы прямо в вашем доме или в соседнем из них. Условно говоря, вас перевели на удаленку, близкие мешают и надо сосредоточиться, вы просто арендуете рабочее месте на пару дней/неделю/месяц и работаете.
  При коворкинге собственник помещения предоставляет в пользование всем желающим пространство, которое разделёно на отдельные или общие рабочие зоны с доступом в Интернет, и имеет рабочие места, полностью оборудованные оргтехникой (компьютером, принтером, сканером).
  Здесь также есть переговорная зона для организации встреч с заказчиками, площадки для проведения тренингов, кухня или автоматы с едой и напитками, собственная библиотека и комнаты отдыха.
  

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Филипп Балтич

Иванка
0

Надо сосредоточиться, и вы из квартиры идёте в коворкинг, где площадь помещений такая же)) 

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Dmitry Teplyakov

Иванка
0

Короче офис-коммуналка)
А так идея прикольная!

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Andrey Smalkov

1

Очень даже интересная тема. Видел такие вариации в Голландии и Лондоне )

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Кирилл Вечкасов

1

"Перевезем коворкинг прямо в вашу квартиру. Партнерские условия, оборудуйте у себя в квартире личный коворкинг по франшизе. Закупите у нас столя, розетки, ноутбуки и продвигайте и заполняйте людьми свой личный коворкинг у себя дома! Зарабатывайте на ползущем вверх рынке".

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Denis Mokhin

1

Так было же уже раньше, не?

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alex twit

1

Коливинги. Коковидники

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Ware Wow

0

Обычно это просто бесплатное общественное пространство

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