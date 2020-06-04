Из-за массового перехода на «удалёнку» такие коворкинги будут пользоваться большим спросом, считает эксперт.
- Девелоперская компания Level Group основного владельца агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича запланировала открыть коворкинги в собственных жилых домах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании Кирилла Игнахина.
- За пять лет Level Group планирует открыть пять таких объектов общей площадью 2000 м². Арендовать рабочие места смогут жители дома для себя или своих сотрудников.
- Level Group управляет комплексами общей площадью более 500 тысяч м² — жилые комплексы «Level Амурская» на 250 тысяч м², «Level Стрешнево» на 70 тысяч м², «Павелецкий сити» 250 тысяч м², совместно с MR Group.
- Первый коворкинг появится в строящемся в Причальном проезде доме «Level Причальный» и займёт 500 м². Управлять ими будет либо сама Level Group, либо профильный оператор, уточнили в компании.
- Коворкинги в жилых домах, торговых центрах, гостиницах и других местах массового скопления людей будут пользоваться огромным спросом, считает президент Национальной ассоциации офисных операторов и коворкингов Татьяна Шараева. Она напоминает, что с начала пандемии многие компании сократили или перевели сотрудников на «удалёнку».
- Коворкинги в жилых домах планирует развивать и девелопер MR Group. Первый коворкинг компания откроет в 2020 году в комплексе «Савеловский сити», а затем и в других домах, говорит директор по маркетингу компании Евгения Старкова.
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Олег Саенов
каморкинги
Aleksey MikhalevОлег
Отличное название
Dmitry TeplyakovОлег
Хрущёвкинги
Igor Kachura
Учитывая локации от Level не пригодные для комфортной жизни, переоборудование под офисы вполне логично.
Sergey OntimeIgor
Тульская?
Pavel VoronkovSergey
Стрешнево точно.
Pavel Pokrovsky
Это у них стратегия такая - строить всякую хрень
Павел Бурцев
Крутая вещь на самом деле, представьте, как в старые добрые, будем знать хотя бы соседей!!!
Ivano Digital
Для них коворкинг, это просто баззворд. Выделили помещение, закупил столы/стулья, вот тебе и коворкинг. Но его еще нужно правильно спроектировать, обслуживать и продвигать. Коворкинг должен стать центрами образования и труда. И тут лучше запартнерится с управляющей компанией.
Philip PoteryahinIvano
В случае с домашними коворкингами логика вполне может меняться и отличаться от рабочих пространств
Виталий Коняев
Чем обычный офис отличается от коворкинга, те же яйца, та же толпа людей в помещении.
Денис ДемидовВиталий
В жилых домах не сделаешь их сильно большими + меньшее использование общественного транспорта.
Идея здравая, особенно для помещений массово закрывающихся кафе и ресторанов.
Иванка СегодинаВиталий
Все верно, только в этом случае у вас будет место для работы прямо в вашем доме или в соседнем из них. Условно говоря, вас перевели на удаленку, близкие мешают и надо сосредоточиться, вы просто арендуете рабочее месте на пару дней/неделю/месяц и работаете.
При коворкинге собственник помещения предоставляет в пользование всем желающим пространство, которое разделёно на отдельные или общие рабочие зоны с доступом в Интернет, и имеет рабочие места, полностью оборудованные оргтехникой (компьютером, принтером, сканером).
Здесь также есть переговорная зона для организации встреч с заказчиками, площадки для проведения тренингов, кухня или автоматы с едой и напитками, собственная библиотека и комнаты отдыха.
Филипп БалтичИванка
Надо сосредоточиться, и вы из квартиры идёте в коворкинг, где площадь помещений такая же))
Dmitry TeplyakovИванка
Короче офис-коммуналка)
А так идея прикольная!
Andrey Smalkov
Очень даже интересная тема. Видел такие вариации в Голландии и Лондоне )
Кирилл Вечкасов
"Перевезем коворкинг прямо в вашу квартиру. Партнерские условия, оборудуйте у себя в квартире личный коворкинг по франшизе. Закупите у нас столя, розетки, ноутбуки и продвигайте и заполняйте людьми свой личный коворкинг у себя дома! Зарабатывайте на ползущем вверх рынке".
Denis Mokhin
Так было же уже раньше, не?
alex twit
Коливинги. Коковидники
Ware Wow
Обычно это просто бесплатное общественное пространство