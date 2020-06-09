Компания перевела большую часть сотрудников на «удалёнку» до сентября.

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Qiwi показала, что изменилось в офисе компании во время «карантина» — компания отправила большинство сотрудников на «удалёнку» с 16 марта. Количество сотрудников, посещающих офис, сократилось с более чем 1400 до 30 человек, рассказал vc.ru представитель компании.

На рабочем месте они теперь должны носить маски и перчатки. «Раньше мы любили кофе-поинты и обнимашки, а сейчас сидим на расстоянии 1,5-2 метра», — добавили в компании.

Qiwi

Qiwi

Qiwi

Раньше Qiwi не вела учёт гостей и не проверяла паспорта приходящих в офис людей, а теперь на входе и выходе всем измеряют температуру и записывают в специальный журнал.

Qiwi

Qiwi

Qiwi

Сотрудники Qiwi до карантина приезжали в офис на общественном транспорте, личных автомобилях, велосипедах и самокатах, а теперь — на корпоративном такси.

Qiwi

Qiwi