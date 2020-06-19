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Татьяна Боброва
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Открытая территория, бесплатные автобусы и терраса на крыше: «Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры в Москве Материал редакции

Первые два этажа офиса также будут открыты для горожан, а для сотрудников построят спортзалы и бассейн.

25 комментариев
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«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры в Гагаринском районе Москвы — здание построят на месте гостиницы «Корстон» на улице Косыгина, рассказали vc.ru в компании.

Территория офиса и первые два этажа будут открыты для горожан: там разместятся кафе, аптеки, салоны красоты и другой бизнес. Вокруг штаб-квартиры создадут общественное пространство, «Яндекс» также обещает разбить парк между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича.

«Яндекс»

В штаб-квартире также появятся залы для презентаций, учебные классы, лекторий и музей компьютерной техники. В компании рассчитывают сотрудничать с соседними школами, институтами и расположенным рядом Дворцом пионеров, где уже работает «Яндекс.Лицей».

В самом офисе разместят много небольших переговорок для встреч с коллегами на «удалёнке», столовые, кофейни, спортзалы и бассейн, а также террасу на крыше.

Здание впишут в архитектурный облик Гагаринского района, говорят в компании. Его максимальная высота будет сопоставима по высоте с «Корстоном». Согласно проекту застройки, который был опубликован на сайте «Активный гражданин» весной 2020 года, площадь здания составит 170 тысяч м², максимальная высота — 75 м.

«Яндекс» планирует запустить бесплатные автобусы до штаб-квартиры от станций метро «Университет», «Ленинский проспект» и станции МЦК «Площадь Гагарина». Пользоваться ими смогут и горожане, говорят в компании. В офисе будет предусмотрена и многоуровневая подземная парковка для сотрудников, часть которой займут машины «Яндекс.Драйва», доступные в том числе местным жителям.

Авторы проекта — лондонское бюро PLP Architecture, главный архитектор — президент компании Ли Полисано. В подготовке проекта также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Ещё несколько компаний помогут спланировать и обустроить территорию, например ландшафтным дизайном займётся Arteza, которая участвовала в создании парка «Зарядье». Девелопер проекта — MR Group.

«Яндекс» купил участок площадью 4 га на улице Косыгина в конце 2018 года за $145 млн. Компания планирует начать демонтировать здание гостиницы в конце 2020 года, а сроки строительства сможет назвать после утверждения проектной документации.

Инвестиции в проект «Яндекс» не раскрывает. В Cushman & Wakefield оценивают инвестиции в строительство новой штаб-квартиры «Яндекса» в 13-15 млрд рублей, писали «Ведомости». В PwC предположили, что с учётом отделки и оснащения комплекса техникой общие затраты могут составить $750-850 млн.

#новость #яндекс

Татьяна Боброва
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25 комментариев
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Anton Matrosov

12

Мне нравится. Надо подкинуть им идею:
Пусть на одном из этажей организуют хороший платный коворкинг для НЕ сотрудников Яндекса. Директоры стартапов-резидентов коворкинга смогут постоянно пересекаться с яндексерами в столовых и в спортзале, переманивая их к себе. Ну или наоборот )

Ответить

Сергей Михельсон

Anton
3

Директоры стартапов! Звучит-то как! Это те ребята, которые просят реализовать их идею за админку? :)

Ответить

Nikolay Safronov

Anton
1

И чем же будут переманивать стартапы, у которых нет денег даже на офис? Мифическими опционами?) Ну-ну.

Ответить

Anton Matrosov

Nikolay
2

Новый комфортабельный офис недалеко от м. Университет, айтишный кластер, большой выбор столовых, корпоративный спортзал... Ну да, ну да, пошел я нах*р :D

Ответить

Nikolay Safronov

Anton
0

И? Для Яндексоидов это и так всё бесплатно, а сотрудникам стартапов за это придётся платить из своего кармана. 

Ответить

Anton Matrosov

Nikolay
1

Моя шутка как раз об этом, и она пролетела у вас над головой 

Ответить

Nikolay

Anton
0

Ну ладно)

Ответить

Александр Антипов

Anton
1

Хитро, но не исключительно полезно. Да и слово переманивать как то, лучше уж делиться опытом и знаниями. В дружной теплой обстановке. Вот там стартапы пойдут в гору. 

Ответить

Valentin Dombrovsky

Anton
0

Ага, на Красной Розе вон WeWork открыли — пусть и в новой штаб-квартире будет будет. 

Ответить

Филипп Концаренко

7

Если бы проект разрабатывали для Mail.Ru Group

Ответить

Юрий Глотов

1

Весь из стекла, разорятся на отоплении и кондиционировании)

Ответить

Sht_Anton

Юрий
2

опять мифы Древней Греции пошли вход)

Ответить

Stanislav

Юрий
2

Подземный ЦОД исправит эту проблему :)

Ответить

Sht_Anton

Stanislav
0

кстати, это было бы круто, если бы они серваки встроили в климат-систему

Ответить

Михаил Алекперов

1

Почему еще нет ни одного поста про галеру?

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Syzygy

–7

 Первые два этажа офиса также будут открыты для горожан — там разместят кафе, аптеки и другой бизнес.

Рашн-бизнес во всей красе. Можно и другие этажи освободить - сауну там, комнаты для релаксации с массажистками, торговый центр, кинотеатр... этак глядишь, и ничего разрабатывать не нужно будет.

Ответить

Виталий Журавлев

Syzygy
0

В таком случае, нет смысла Корстон сносить

Ответить

Nikolay Safronov

Syzygy
0

Просто ребята хотят если не вывести здание на самоокупаемость, то хотя бы сильно снизить расходы на его содержание.

Ответить

Bulat Ziganshin

Nikolay
0

это и самим яндексоидам очень удобно. вокруг офиса на толстого куча баров, но например продмагов почти нет, не говоря уж об аптеках. а тут прям в обеденный перерыв можно устроить шоппинг - разве не прелесть?

Ответить

Aydar Salikhov

0

А что у них с офисом в Сити?

Ответить

Bulat Ziganshin

Aydar
0

в сити большие компании снимают временное жильё пока ищут постоянное

Ответить

Mikhail Vorotyntsev

0

Судя по интерьеру - прямо Царь-Опенспейс

Ответить

Михаил Качалов

Mikhail
0

Царь-Опенспейс

- да начхать

Ответить

Stanislav

0

Выглядит очень круто и футуристично. Хотеть там работать прям

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ЯжПрограммист

0

Так, а кабинетные хейтеры опенспейсов уже отписались что ужасно и слишком опенспейсно?) Кажется это уже традиция под новости о любом офисе.

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