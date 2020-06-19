Первые два этажа офиса также будут открыты для горожан, а для сотрудников построят спортзалы и бассейн.

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«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры в Гагаринском районе Москвы — здание построят на месте гостиницы «Корстон» на улице Косыгина, рассказали vc.ru в компании.

Территория офиса и первые два этажа будут открыты для горожан: там разместятся кафе, аптеки, салоны красоты и другой бизнес. Вокруг штаб-квартиры создадут общественное пространство, «Яндекс» также обещает разбить парк между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича.

«Яндекс»

В штаб-квартире также появятся залы для презентаций, учебные классы, лекторий и музей компьютерной техники. В компании рассчитывают сотрудничать с соседними школами, институтами и расположенным рядом Дворцом пионеров, где уже работает «Яндекс.Лицей».

В самом офисе разместят много небольших переговорок для встреч с коллегами на «удалёнке», столовые, кофейни, спортзалы и бассейн, а также террасу на крыше.

Здание впишут в архитектурный облик Гагаринского района, говорят в компании. Его максимальная высота будет сопоставима по высоте с «Корстоном». Согласно проекту застройки, который был опубликован на сайте «Активный гражданин» весной 2020 года, площадь здания составит 170 тысяч м², максимальная высота — 75 м.

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«Яндекс» планирует запустить бесплатные автобусы до штаб-квартиры от станций метро «Университет», «Ленинский проспект» и станции МЦК «Площадь Гагарина». Пользоваться ими смогут и горожане, говорят в компании. В офисе будет предусмотрена и многоуровневая подземная парковка для сотрудников, часть которой займут машины «Яндекс.Драйва», доступные в том числе местным жителям.

Авторы проекта — лондонское бюро PLP Architecture, главный архитектор — президент компании Ли Полисано. В подготовке проекта также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Ещё несколько компаний помогут спланировать и обустроить территорию, например ландшафтным дизайном займётся Arteza, которая участвовала в создании парка «Зарядье». Девелопер проекта — MR Group.

«Яндекс» купил участок площадью 4 га на улице Косыгина в конце 2018 года за $145 млн. Компания планирует начать демонтировать здание гостиницы в конце 2020 года, а сроки строительства сможет назвать после утверждения проектной документации.