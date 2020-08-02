Рабочий стол биохакера. Как оптимизировать домашний офис

Как оставаться продуктивным перед экраном компьютера в течение рабочего дня — в обзоре от издания Reminder.

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Если дом там, где сердце, как пел Элвис Пресли, то рабочее место там, где компьютер. С началом бума удаленной работы этот принцип стал актуальным как никогда. С одной стороны, это прогресс, с другой — еще одна причина для распространения сидячего образа жизни.

Как поддерживать продуктивность и физиологически оптимальный уровень подвижности перед экраном компьютера в течение всего рабочего дня? Многие биохакеры нашли для себя ответ на этот вопрос. Разбираемся в их рекомендациях.

Сидеть или стоять?

Что объединяет Леонардо да Винчи, Пушкина, Черчилля и известного калифорнийского биохакера Дэйва Эспри? Любовь к работе стоя. Это часто называют современным трендом, хотя конторки и высокие столы используются уже несколько сотен лет. И на то есть причины.

Эспри считает, что «вертикальный режим» позволяет превратить каждый рабочий день в многочасовой сеанс фитнеса. А что говорит наука?

Специальное исследование эффекта «нетренировочной двигательной активности» провела несколько лет назад известная шведская футболистка Элин Экблом-Бак, которая много занимается изучением этого вопроса и публикует работы в журналах по спортивной медицине.

Оказывается, спонтанные движения, которые мы постоянно совершаем в вертикальном положении, даже просто переминаясь с ноги на ногу, помогают поддерживать оптимальный уровень инсулина, глюкозы и фибриногена — это белок, который вырабатывается в печени и играет важную роль в процессе образования тромбов.

Еще один плюс: шесть часов в день на ногах, а не на стуле — эффективный способ сбросить лишний вес. Как показывает исследование, опубликованное в Европейском журнале превентивной кардиологии, стоя мы сжигаем каждую минуту на 0,15 калории больше, чем сидя. В сумме это 54 калории за рабочий день. Неплохо, хотя и в четыре раза меньше, чем за час ходьбы. Но почему бы не добавить ходьбу?

Стресс-тест гибрида беговой дорожки и рабочего стола провел во время работы над книгой Drop Dead Healthy редактор Esquire Арнольд Джейкобс. Его результат — 416 страниц и почти 2000 километров. Его вердикт: «Раньше я работал по 14 часов сидя и совершенно выматывался, теперь я иду — и у меня полно энергии».

Ученые из Стэнфордского университета подтвердили, что ходьба стимулирует и креативность. Кроме того, вертикальная поза помогает бороться с прокрастинацией: когда вы стоите или идете по беговой дорожке, увлечься просмотром не относящихся к делу видеороликов труднее, чем сидя и подперев голову рукой.

MSN

Так значит, долой стулья? Не совсем. Слишком долгое пребывание в стоячей позе может негативно повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы. Ученые советуют периодически присаживаться и регулярно разминаться.

Дэйв Эспри использует для этого систему с регулируемой высотой стола в сочетании с вибрационной панелью: время от времени встает на нее на пять минут, чтобы «растрясти тело» и сделать несколько упражнений на растяжку. Вибрацию-напоминание о том, что пора размяться, можно настроить на многих фитнес-браслетах.

Стол

У рабочего стола три основных параметра. Первый — физический: высота. Естественно, этот параметр варьируется индивидуально. Оптимальную высоту стола в зависимости от роста подсчитали специалисты экспертного сообщества Painless Movement. При росте в 170,5 см — это 68,5 см. Дальше прибавляйте по 1 сантиметру на каждые 2,5 сантиметра роста. Но это если вы за столом сидите. Если вы работаете стоя, вам понадобится стол повыше: от 113 см — при росте от 170,5 см.

Второй по важности параметр — организационный: что и как расположено на столе. Есть данные, что беспорядочное нагромождение бумаг и рабочих материалов снижает продуктивность и усиливает стресс.

Эффект хаоса на рабочем месте изучили в Институте неврологии в Принстоне. Оказалось, что большое количество визуальных раздражителей в поле зрения действует отвлекающе. Вывод: чем больше загромождено рабочее пространство, тем слабее концентрация. Держите на столе только то, что вам нужно для текущей работы.

Третий параметр — психологический: какое впечатление производит на вас рабочее место. Эстетическое удовольствие — хороший стимул для работы. Постарайтесь оформить стол так, чтобы вам было приятно за ним находиться, но при этом сохранить минимализм.

Например, у эксперта по образу жизни Тима Ферриса рабочий стол украшает только его любимая цитата из статьи колумнистки Chicago Tribune Мэри Шмик: «Делай каждый день что-то одно, что всегда боялся сделать». Кстати, он тоже лавирует в течение рабочего дня между своим «стоячим» столом и эргономичным креслом Aeron.

Кресло

Когда заходит речь о выборе рабочего кресла, главный вопрос — эргономичное или простое? Ответ состоит из двух частей.

Во-первых, по данным обзора пяти исследований, проведенных в разных рабочих пространствах (от швейной фабрики до офиса), при переходе на эргономичные кресла уменьшается лишь субъективное ощущение скелетно-мышечной боли.

Но однозначно преимущество эргономичных кресел пока не доказано. Зато известно: чтобы кресло оптимально поддерживало тело, спинка должна иметь большой диапазон регулировки угла наклона, а для фиксации поясницы нужен дополнительный валик.

Во-вторых, важно иметь в виду, что эргономичность — индивидуальное понятие. То, что эргономично для одного, может не подойти другому из-за разницы в росте и весе, особенностей телосложения, соотношения длины рук, ног и корпуса, а также сопутствующих факторов здоровья. Как выбрать кресло, которое будет эргономичным для вас, объясняет Дэйв Эспри.

Оптимальное кресло должно:

иметь спинку, повторяющую изгиб вашего позвоночника;

регулироваться по высоте так, чтобы ваши стопы стояли на полу ровно, бедра были параллельны полу, а руки, когда вы сгибаете их в локтях под углом 90 градусов, находились на уровне клавиатуры.

Мало выбрать правильное кресло. Главное при работе в сидячем положении — принять естественную позу сразу, потому что скорректировать положение в процессе очень сложно.

Как сесть правильно, советует специалист по реабилитации и основатель проекта MobilityWOD.com Келли Стартетт:

сожмите мышцы ягодиц как можно сильнее, таким образом вы подтянете копчик на уровень таза и уберете изгиб в пояснице;

на выдохе опустите грудную клетку, чтобы она оказалась на одной вертикали с тазом;

напрягите мышцы таза хотя бы на 20% от вашего максимума и зафиксируйте в таком положении;

зафиксируйте шею в нейтральном положении, расправьте и опустите плечи.

Десктоп или лаптоп?

Ученые из нескольких университетов Тегерана провели забавное исследование. Они сравнили интенсивность и частоту появления мышечного дискомфорта в шести самых распространенных рабочих позах.

Сидя на полу с ноутбуком на коленях.

Сидя на полу с подушкой вместо подставки под ноутбук.

Сидя на полу со скрещенным ногами, ноутбук на полу.

Сидя со скрещенными ногами на кровати и ноутбуком на стуле.

Сидя за столом с одной ногой на стуле и компьютером на столе.

Сидя в за столом за компьютером традиционным способом.

Наименее дискомфортной и травматичной оказалась последняя поза. Самыми вредными — позы 3 и 4. Исследователи отмечают, что главный фактор развития мышечного перенапряжения — расположение экрана: чем он ниже относительно уровня глаз, тем больше напрягаются мышцы.

Исследование американских специалистов по профессиональной терапии подтверждает: обычный монитор с клавиатурой менее вреден для глаз, чем ноутбук или планшет.

Когда вы используете мобильные устройства, вы нарушаете оптимальные углы наклона шеи и корпуса. Из-за этого мышцы и глаза начинают перенапрягаться, а излишнее напряжение со временем трансформируется в боль в спине.

Еще одно достоинство десктопа в том, что вы можете расположить монитор и клавиатуру на таком уровне, чтобы обеспечить правильное положение шеи и кистей рук: кисти и предплечья — на уровне груди, локти согнуты под углом 90 градусов.

Если вы пользуетесь ноутбуком как основным компьютером, можно скорректировать его высоту с помощью подставки. Еще одно хорошее компромиссное решение — ноутбук плюс настольный монитор, к которому его можно подключать для длительной работы. Но каким бы компьютером вы ни пользовались, главное — соблюдать три правила.

Верхняя треть монитора должна находиться на уровне глаз, чтобы вам не надо было напрягать мышцы шеи и плеч при взгляде на экран. Когда монитор расположен слишком низко, вы вынужденно горбитесь и опускаете голову, неестественно вытягивая вперед шею. Отрегулируйте масштабирование так, чтобы вам не нужно было щуриться и придвигаться к экрану.

Постарайтесь исключить блики, чтобы избежать перенапряжения глаз и проблем с фокусировкой. На экране не должны отражаться окна или другие источники света, а отблески от монитора не должны падать на клавиатуру или на стол.

Индивидуально регулируйте угол наклона монитора в зависимости от изменения освещения и вашей позы.

Освещение

Естественный дневной свет — это идеальный вариант освещения рабочего стола, считают многие исследователи. Он лучше всего соответствует нашим циркадным ритмам: улучшает сон, стимулирует продуктивность и креативность, а также снижает риск сезонной депрессии.

Если с окнами проблема, воспроизвести ритм естественного освещения можно с помощью ламп. По мере перехода от утра к вечеру свет в помещении должен становиться теплее — меняться от ярко-синего (возбуждающего) к желтому (успокаивающему).

Cherieladie

Самый экономичный симулятор естественного света — люстра с несколькими лампами разной цветовой температуры, которые можно переключать независимо друг от друга. Оптимальная яркость искусственного освещения — 350 люкс.

Яркость экрана компьютера не должна быть выше 150 и ниже 75 люкс. Ее можно настроить, ориентируясь на белый фон страницы сайта: если он выглядит как источник света в помещении, значит, у монитора слишком высокая яркость. Если фон кажется блеклым и серым, то яркость стоит повысить.

Температура воздуха

В теплом помещении работается иначе, чем в холодном, — это научный факт. Минимальная температура, при которой ваш организм не начнет тратить слишком много ресурсов на поддержание теплового баланса, — плюс 16°. А зона максимального комфорта для интеллектуальной работы — плюс 22–25°.

Поднять температуру воздуха в комнате чаще всего не проблема. Но как бороться с перегревом? Многие биохакеры, включая Дэйва Эспри и Марка Сиссона, настроены против кондиционеров. И не только из-за их влияния на климат. Если аппараты не очищаются регулярно, они могут стать источником загрязнение воздуха пылью.

Кроме того, из-за длительного пребывания под холодным воздушным потоком можно заработать головную боль, переутомление, синдром сухого глаза и простуду (холодный воздух иссушает слизистые оболочки дыхательных путей и тем самым ослабляет местный иммунитет, повышая риск заражения бактериями и вирусами).

Но иногда все же лучше включить кондиционер. Исследование, проведенное в Корее во время рекордной жары 2018 года, показало, что отказ от кондиционера в экстремальных условиях опаснее для здоровья, чем его использование.

Материал подготовлен при участии Александры Яковлевой.

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.