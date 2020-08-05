До конца 2020 года такие офисы появятся в пяти регионах.

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ВТБ открыл в Москве отделение нового формата, рассказали vc.ru в компании. В нём нет фиксированных рабочих мест, вместо этого специалист с ноутбуком приглашает клиента в любое удобное место в офисе.

ВТБ

Перед посещением офиса клиент может записаться через чат-бота в WhatsApp, чтобы сотрудники подготовили необходимые документы. Это позволит снизить время ожидания в среднем на 33%, рассчитывают в банке.

При первом посещении офиса клиент может пройти первичную регистрацию — его телефон запомнит Wi-Fi ВТБ как домашнюю сеть. При повторном визите смартфон будет автоматически подключаться к этой сети, а система — покажет, к какому специалисту записан пользователь, или предложит оформить электронный талон.

До 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент сможет самостоятельно выполнить через «ВТБ-Онлайн», до 95% всех операций с наличными — через банкоматы, отметили в банке. Для оформления ипотеки или автокредита клиент может воспользоваться видеоконсультацией.

ВТБ

Кроме того, в офисе установлена система smart-office, которая позволяет автоматически оптимизировать температуру, влажность, освещенность и концентрацию CO2. Это позволит снизить затраты на содержание помещения и сократить использование бумаги — 40% документов оформляется в электронном виде.

ВТБ

До конца 2020 года ВТБ планирует открыть такие отделения в пяти регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Брянске и Канаше. «Наша стратегическая задача — переводить все новые отделения на новый формат обслуживания уже с 2021 года», — добавили в компании.

ВТБ