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Офис
Татьяна Боброва
1069

ВТБ открыл в Москве отделение с распознаванием на входе по смартфону, без стоек сотрудников и бумажных талонов Материал редакции

До конца 2020 года такие офисы появятся в пяти регионах.

14 комментариев
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ВТБ открыл в Москве отделение нового формата, рассказали vc.ru в компании. В нём нет фиксированных рабочих мест, вместо этого специалист с ноутбуком приглашает клиента в любое удобное место в офисе.

ВТБ

Перед посещением офиса клиент может записаться через чат-бота в WhatsApp, чтобы сотрудники подготовили необходимые документы. Это позволит снизить время ожидания в среднем на 33%, рассчитывают в банке.

При первом посещении офиса клиент может пройти первичную регистрацию — его телефон запомнит Wi-Fi ВТБ как домашнюю сеть. При повторном визите смартфон будет автоматически подключаться к этой сети, а система — покажет, к какому специалисту записан пользователь, или предложит оформить электронный талон.

До 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент сможет самостоятельно выполнить через «ВТБ-Онлайн», до 95% всех операций с наличными — через банкоматы, отметили в банке. Для оформления ипотеки или автокредита клиент может воспользоваться видеоконсультацией.

ВТБ

Кроме того, в офисе установлена система smart-office, которая позволяет автоматически оптимизировать температуру, влажность, освещенность и концентрацию CO2. Это позволит снизить затраты на содержание помещения и сократить использование бумаги — 40% документов оформляется в электронном виде.

ВТБ

До конца 2020 года ВТБ планирует открыть такие отделения в пяти регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Брянске и Канаше. «Наша стратегическая задача — переводить все новые отделения на новый формат обслуживания уже с 2021 года», — добавили в компании.

ВТБ

В июне 2020 года новый формат офиса представил «Альфа-банк»: отделение с распознаванием лица на входе, без бумаги и стоек сотрудников появилось в Москве. Банк планирует обновить все 525 офисов по всей России в течение двух лет.

#новость #втб

Татьяна Боброва
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14 комментариев
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L A

2

Несколько дней назад в самом обычном офисе ВТБ я подписал расписку в получении перевыпущеной  карты в мобильном приложении кодом из смс.
Это самая заметная мне банковская инновация за последние несколько лет.
Очень удобно и без явно лишних бумажек (в том смысле что лям отправить в другой банк можно и без бумажек а по смс, а получить физическую карту почему-то раньше было нельзя нет). 

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Sergey G

L
8

Инновация – это написать в чат банка и на следующий день тебе уже привезли новую перевыпущенную карту.

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Roman Trifonov

3

чат-бота в WhatsApp

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Алексей Фролов

2

если до 80% операций можно сделать вне офиса, зачем он такой?

Ответить

Антон

1

Унылый банк с очередями.

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Anna Petrova

0

Без смартфона я уже не человек?

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Виталий Журавлев

0

его телефон запомнит Wi-Fi ВТБ как домашнюю сеть

Кто-то в 2020-м гоняет с постоянно включеным Wi-Fi ?

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slstkhn

Виталий
0

А в чём проблема? Он батарейку мало кушает.

Ответить

Виталий Журавлев

slstkhn
0

Вообще никаких проблем, кроме кучи включенных сканеров. Потом спамом за...т, все барбер-шопы и стоматологии

Ответить

Алексей Фролов

0

фиджитал?

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Александр Кучеряев

0

Неплохо, теперь закрываем офис и переезжаем в коворкинг)

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Sergey G

0

Теперь получение карты займет 40 минут, ура

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Кинес Кизиитов

0

и без сотрудников

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Elen D

0

А как же они паспорт на подлинность проверяют? Только смартфон теперь нужен?)

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