ВТБ открыл в Москве отделение с распознаванием на входе по смартфону, без стоек сотрудников и бумажных талонов Материал редакции
До конца 2020 года такие офисы появятся в пяти регионах.
ВТБ открыл в Москве отделение нового формата, рассказали vc.ru в компании. В нём нет фиксированных рабочих мест, вместо этого специалист с ноутбуком приглашает клиента в любое удобное место в офисе.
Перед посещением офиса клиент может записаться через чат-бота в WhatsApp, чтобы сотрудники подготовили необходимые документы. Это позволит снизить время ожидания в среднем на 33%, рассчитывают в банке.
При первом посещении офиса клиент может пройти первичную регистрацию — его телефон запомнит Wi-Fi ВТБ как домашнюю сеть. При повторном визите смартфон будет автоматически подключаться к этой сети, а система — покажет, к какому специалисту записан пользователь, или предложит оформить электронный талон.
До 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент сможет самостоятельно выполнить через «ВТБ-Онлайн», до 95% всех операций с наличными — через банкоматы, отметили в банке. Для оформления ипотеки или автокредита клиент может воспользоваться видеоконсультацией.
Кроме того, в офисе установлена система smart-office, которая позволяет автоматически оптимизировать температуру, влажность, освещенность и концентрацию CO2. Это позволит снизить затраты на содержание помещения и сократить использование бумаги — 40% документов оформляется в электронном виде.
До конца 2020 года ВТБ планирует открыть такие отделения в пяти регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Брянске и Канаше. «Наша стратегическая задача — переводить все новые отделения на новый формат обслуживания уже с 2021 года», — добавили в компании.
В июне 2020 года новый формат офиса представил «Альфа-банк»: отделение с распознаванием лица на входе, без бумаги и стоек сотрудников появилось в Москве. Банк планирует обновить все 525 офисов по всей России в течение двух лет.
Несколько дней назад в самом обычном офисе ВТБ я подписал расписку в получении перевыпущеной карты в мобильном приложении кодом из смс.
Это самая заметная мне банковская инновация за последние несколько лет.
Очень удобно и без явно лишних бумажек (в том смысле что лям отправить в другой банк можно и без бумажек а по смс, а получить физическую карту почему-то раньше было нельзя нет).
его телефон запомнит Wi-Fi ВТБ как домашнюю сеть
Кто-то в 2020-м гоняет с постоянно включеным Wi-Fi ?
Вообще никаких проблем, кроме кучи включенных сканеров. Потом спамом за...т, все барбер-шопы и стоматологии
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