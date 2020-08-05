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Uber позволила сотрудникам остаться на «удалёнке» до лета 2021 года и обещала выдать по $500 на домашний офис Материал редакции
Водителям-партнёрам выплаты не положены.
- Uber позволила сотрудникам по желанию продолжить работу из дома до июня 2021 года, сообщает Business Insider со ссылкой на компанию.
- Компания пообещала выдать каждому сотруднику по $500 на обустройство домашнего офиса.
- Если офисы откроются раньше, то сотрудники, если захотят, смогут вернуться туда.
- Решение сотрудников не будет учитываться при оценке эффективности их работы, уточнили в компании.
- Весной 2021 года Uber будет пересматривать сроки «удалёнки» и может продлить её, но не сократить, передаёт издание.
- Для водителей, которых не устраивает нынешний заработок из-за снижения спроса на поездки, Uber создала специальный сайт для поиска подработки. Кроме того, компания предлагает водителям инструкции, где можно получить финансовую помощь. О выплатах водителям компания не сообщала.
- Всего к началу мая 2020 года в Uber работали 26,9 тысяч человек, но за компания уже дважды сократила штат и уволила сначала 3700 человек, а потом ещё 3000 работников.
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Сотрудники Uber на удалёнке:
Kelerius
А нас в офис загнали спустя 3 месяца удаленки. "Ощущения не те" по мнению руководства
Anton MatrosovKelerius
конечно не те, нельзя помикроменеджить и за плечом каждого постоять - чувствуют себя бесполезными
Владимир ТолстиковAnton
угу, а то придется менджерский штат ещё сокращать, не дай бог...
KeleriusAnton
Вообще, на эту тему можно научную статью написать: кто проигрывает от удаленки (линейный состав, начальники линейного состава, высшее руководство, начальство среднего звена)?
Применительно к программистам.
Конечно, когда у тебя ребенок или сразу несколько, то офис это лучший выход.
Правда если платят много,то можно и хату отдельную снять.
Александр КучеряевKelerius
У нас также, при том что начальству просто стрёмно признать что они не могут элементарный софт освоить.
Artem NedorezovKelerius
и у нас также! коллега?))
KeleriusArtem
Коллега по офисному быту
Вася Пражкин
Водилам бы, кстати, сделали бы интерфейс, чтоб рулить из дома. А в машину можно экран поставить с аватаром, причем аватара можно выбирать пользователю.
KeleriusВася
Аватара меняется в зависимости от уровня машины и тарифа.
Сергей ЕрмиловВася
Херня ВсёВася
И рулить можно тогда двумя машинами сразу
Artemy
Да, в Nexign тоже стали компенсировать покупку стульев, столов и всего такого.