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Офис
Лиана Липанова
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Uber позволила сотрудникам остаться на «удалёнке» до лета 2021 года и обещала выдать по $500 на домашний офис Материал редакции

Водителям-партнёрам выплаты не положены.

  • Uber позволила сотрудникам по желанию продолжить работу из дома до июня 2021 года, сообщает Business Insider со ссылкой на компанию.
  • Компания пообещала выдать каждому сотруднику по $500 на обустройство домашнего офиса.
  • Если офисы откроются раньше, то сотрудники, если захотят, смогут вернуться туда.
  • Решение сотрудников не будет учитываться при оценке эффективности их работы, уточнили в компании.
  • Весной 2021 года Uber будет пересматривать сроки «удалёнки» и может продлить её, но не сократить, передаёт издание.
  • Для водителей, которых не устраивает нынешний заработок из-за снижения спроса на поездки, Uber создала специальный сайт для поиска подработки. Кроме того, компания предлагает водителям инструкции, где можно получить финансовую помощь. О выплатах водителям компания не сообщала.
  • Всего к началу мая 2020 года в Uber работали 26,9 тысяч человек, но за компания уже дважды сократила штат и уволила сначала 3700 человек, а потом ещё 3000 работников.

#новость #uber

Лиана Липанова
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13 комментариев
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Ivan Smekalov

10

Сотрудники Uber на удалёнке:

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Kelerius

5

А нас в офис загнали спустя 3 месяца удаленки. "Ощущения не те" по мнению руководства

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Anton Matrosov

Kelerius
4

конечно не те, нельзя помикроменеджить и за плечом каждого постоять - чувствуют себя бесполезными

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Владимир Толстиков

Anton
1

угу, а то придется менджерский штат ещё сокращать, не дай бог...

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Kelerius

Anton
0

Вообще, на эту тему можно научную статью написать: кто проигрывает от удаленки (линейный состав, начальники линейного состава, высшее руководство, начальство среднего звена)?
Применительно к программистам.

Конечно, когда у тебя ребенок или сразу несколько, то офис это лучший выход.
Правда если платят много,то можно и хату отдельную снять.

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Александр Кучеряев

Kelerius
3

У нас также, при том что начальству просто стрёмно признать что они не могут элементарный софт освоить.

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Artem Nedorezov

Kelerius
2

и у нас также! коллега?))

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Kelerius

Artem
0

Коллега по офисному быту

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Вася Пражкин

1

Водилам бы, кстати, сделали бы интерфейс, чтоб рулить из дома. А в машину можно экран поставить с аватаром, причем аватара можно выбирать пользователю. 

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Kelerius

Вася
0

Аватара меняется в зависимости от уровня машины и тарифа.

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Сергей Ермилов

Вася
0
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Херня Всё

Вася
0

И рулить можно тогда двумя машинами сразу

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Artemy

0

Да, в Nexign тоже стали компенсировать покупку стульев, столов и всего такого.

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